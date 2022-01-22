Бышовец: «У Исидора есть перспективы в „Локомотиве“»

Бывший тренер «Локомотива» прокомментировал переход в московский клуб нападающего «Монако» .

Есть определенный риск приобретения такого нападающего. Причины, по которым он не играл, связаны с его подготовкой. Но у него есть перспективы в «Локомотиве». Лисакович сильнее Исидора? Сложно сказать, потому что игрокам сначала надо адаптироваться к команде, и нужно посмотреть, отвечает ли футболист требованиям тренера. Считаю, покупку Исидора интересной, но ему надо приложить достаточно усилий, чтобы закрепиться в «Локомотиве».

Способствовал ли Головин переходу Исидора? Думаю необходимость в его рекомендациях была. Сможет ли «Локомотив» с такими приобретениями побороться за тройку? Я бы так не говорил. Еще нужны футболисты в защиту и атаку. «Железнодорожникам» не хватает стабильности. В отдельных играх команда смотрелась хорошо, и, казалось, ребята смогут решить задачу даже в еврокубковых матчах.