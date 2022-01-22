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Бышовец: «У Исидора есть перспективы в „Локомотиве“»

вчера, 18:09

Бывший тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец прокомментировал переход в московский клуб нападающего «Монако» Вильсона Исидора.

Есть определенный риск приобретения такого нападающего. Причины, по которым он не играл, связаны с его подготовкой. Но у него есть перспективы в «Локомотиве». Лисакович сильнее Исидора? Сложно сказать, потому что игрокам сначала надо адаптироваться к команде, и нужно посмотреть, отвечает ли футболист требованиям тренера. Считаю, покупку Исидора интересной, но ему надо приложить достаточно усилий, чтобы закрепиться в «Локомотиве».

Способствовал ли Головин переходу Исидора? Думаю необходимость в его рекомендациях была. Сможет ли «Локомотив» с такими приобретениями побороться за тройку? Я бы так не говорил. Еще нужны футболисты в защиту и атаку. «Железнодорожникам» не хватает стабильности. В отдельных играх команда смотрелась хорошо, и, казалось, ребята смогут решить задачу даже в еврокубковых матчах.

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Все комментарии
kust07
kust07
вчера в 19:06
О чём тут говорить,его только подписали
Cat01
Cat01
вчера в 18:36
Видно его дальный родственник
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:28
О ооо.. Толян объявился. А бабушки на скамейке говорили , что Они - бывший тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец Затворник
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:24
Исидор конечно не самое сильное приобретиние Локо.
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:20
Откуда ему знать
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