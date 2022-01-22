ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеОтбор ЧМ-2022. Европа

Карпин о Дзюбе в сборной: «Он готов пойти навстречу? Странная формулировка»

вчера, 14:01

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе.

Дзюба говорил, что готов пойти навстречу в вопросе со сборной? Формулировка странная. Он футболист «Зенита», пусть тренируется и играет, а там все видно будет. Просто каждый должен заниматься своим делом.

Каждый должен заниматься своим делом. Футболист – тренироваться и играть, а тренер – тренировать и выбирать игроков.

Все новости
Р. Билялетдинов: «Азмун перерос уровень чемпионата России»
Сегодня, 00:18 Комментарии2
Булыкин: «Будет круто, если Азмун проявит себя в Бундеслиге»
Вчера, 23:52 Комментарии4
Широков: «Не думаю, что до лета Азмун будет беречь себя»
Вчера, 23:50 Комментарии2
Боярский: «Это ужасно, что Азмун уходит. Это просто беда»
Вчера, 22:04 Комментарии17
Смородская: «Очень жаль, что Азмун уходит из нашего чемпионата»
Вчера, 21:49 Комментарии6
Радченко: «Уход Азмуна — это потеря для „Зенита“»
Вчера, 21:46 Комментарии6
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:47
Даже если мы не выйдем на ЧМ - это не станет трагедией, особенно для тех, кто трезво оценивает уровень отечественного футбола.

Подрастает неплохое поколение - Захарян, Тюкавин, в Спартаке есть молодёжь, Краснодаре и др.

Нужно спокойно развиваться, без резких движений.
протон
протон
вчера в 22:45
Ну сколько можно, а? Про Карпина и Дзюбу?!
Уже 250 раз Карпин рассказал свою позицию по дзюбе, нет всё равно его спрашивают. Либо журналисты бакланы, либо специально делают так чтоб дзюба на слуху был.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 16:36
Забудьте этого деревянного рукоблуда.Карпину смешно стало
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:22
Валера ответил достаточно внятно
minai
minai ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 15:49
Да и вещь называется в тему: " По дорогам разочарований"
Союзник противников
Союзник противников ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 15:31
У них в левом заднем кармане записная книжка с набором штампов.А у дам-там,где раньше сельчанки деньги при поездке в город хранили.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:30
Дзюба идёт навстречу,
дубиной я Дзюбу встречу.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 15:09
Вы ЧМ не проср+те, лыцари интернетбитв
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:59
Интересно журналистам не надоело про этот спрашивать? ((
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 14:58
Точно так)...
"Если я попался вам навстречу, значит, вам со мной не по пути" (А.Романов. "Воскресение")...
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:44
Карпин о Дзюбе в сборной: «Он готов пойти навстречу? Странная формулировка».
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:44
Типа одолжение делает. Нафиг нужен такой в сборной.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:43
Надо было за метлой следить!
zim289
zim289
вчера в 14:35
На какую встречу?
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 14:32
Дзюбе пошли навстречу. Он показал своё отношение. Вопрос закрыт.
нечитайло
нечитайло
вчера в 14:32
Артёму пора на пенсию
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:29
Георгиевич оглоушил собеседника своим ответом.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:25
Надо выбирать из тех в кем по пути...а никто идёт "навстречу"....
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:23
Я, Дзюбан Драчунян Великий, готов пойти навстречу этой никчемной сборной и этому жалкому физруку". Идите, вы, батенька, лесом..
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:23
Карпин на свидания с мужиками не ходит.
112910415
112910415
вчера в 14:19
да всё уже определилось
ДСА
ДСА
вчера в 14:17
Тут всё верно, сейчас Дзюба не готов играть за сборную.
Храневец
Храневец
вчера в 14:15
Дзюба рукотворец наш неприкаянный ! Тебе надо пойти не навстречу ,тебе надо идти НА Х.........!
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 14:14
Читаю интервью Карпина и всё больше убеждаюсь что это первый тренер сборной, который говорит по сути и объективно.
Caniggia
Caniggia
вчера в 14:12
Да всё ясно уже. Не нужен этот дуболом Карпину!
Comentarios
Comentarios
вчера в 14:05, ред.
Молодец Валерыч хочет играть за страну милости просим. Пиариться хватит
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:02
Пора уже эту темы и прикрыть....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100