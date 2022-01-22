Карпин о Дзюбе в сборной: «Он готов пойти навстречу? Странная формулировка».

Главный тренер сборной России высказался о нападающем «Зенита» .

Дзюба говорил, что готов пойти навстречу в вопросе со сборной? Формулировка странная. Он футболист «Зенита», пусть тренируется и играет, а там все видно будет. Просто каждый должен заниматься своим делом.

Каждый должен заниматься своим делом. Футболист – тренироваться и играть, а тренер – тренировать и выбирать игроков.