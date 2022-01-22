Карпин о Дзюбе в сборной: «Он готов пойти навстречу? Странная формулировка».

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе.
Дзюба говорил, что готов пойти навстречу в вопросе со сборной? Формулировка странная. Он футболист «Зенита», пусть тренируется и играет, а там все видно будет. Просто каждый должен заниматься своим делом.
Каждый должен заниматься своим делом. Футболист – тренироваться и играть, а тренер – тренировать и выбирать игроков.
Подрастает неплохое поколение - Захарян, Тюкавин, в Спартаке есть молодёжь, Краснодаре и др.
Нужно спокойно развиваться, без резких движений.
Подрастает неплохое поколение - Захарян, Тюкавин, в Спартаке есть молодёжь, Краснодаре и др.
Нужно спокойно развиваться, без резких движений.
Уже 250 раз Карпин рассказал свою позицию по дзюбе, нет всё равно его спрашивают. Либо журналисты бакланы, либо специально делают так чтоб дзюба на слуху был.
Уже 250 раз Карпин рассказал свою позицию по дзюбе, нет всё равно его спрашивают. Либо журналисты бакланы, либо специально делают так чтоб дзюба на слуху был.
дубиной я Дзюбу встречу.
дубиной я Дзюбу встречу.
"Если я попался вам навстречу, значит, вам со мной не по пути" (А.Романов. "Воскресение")...
"Если я попался вам навстречу, значит, вам со мной не по пути" (А.Романов. "Воскресение")...