Радимов считает, что будущее Деспотовича будет зависеть от его зарплаты

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о потенциальном уходе из «Рубина» нападающего Джордже Деспотовича.
Может ли Деспотович перейти в европейский клуб? Смотря в какой чемпионат, мальтийский разве что. Ему уже скоро 30, и в таком возрасте непросто найти топ-команду. Да, есть клубы, которые испытывают дефицит футболистов его амплуа. Наверное, многое будет зависеть от его зарплаты, сколько он попросит.
Сможет ли Деспотович усилить команду РПЛ? Тоже зависит от зарплаты. Он довольно хороший нападающий, но мы знаем, что с ним происходило в последнее время – забил всего лишь один гол в сезоне, потом травма. Это влияет на решения клубов.
Армейцы вроде бы от него открестились.
Армейцы вроде бы от него открестились.