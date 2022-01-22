Радимов считает, что будущее Деспотовича будет зависеть от его зарплаты

Главный тренер «Зенита-2» поделился мнением о потенциальном уходе из «Рубина» нападающего .

Может ли Деспотович перейти в европейский клуб? Смотря в какой чемпионат, мальтийский разве что. Ему уже скоро 30, и в таком возрасте непросто найти топ-команду. Да, есть клубы, которые испытывают дефицит футболистов его амплуа. Наверное, многое будет зависеть от его зарплаты, сколько он попросит.