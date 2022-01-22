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Радимов считает, что будущее Деспотовича будет зависеть от его зарплаты

вчера, 17:47

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о потенциальном уходе из «Рубина» нападающего Джордже Деспотовича.

Может ли Деспотович перейти в европейский клуб? Смотря в какой чемпионат, мальтийский разве что. Ему уже скоро 30, и в таком возрасте непросто найти топ-команду. Да, есть клубы, которые испытывают дефицит футболистов его амплуа. Наверное, многое будет зависеть от его зарплаты, сколько он попросит.

Сможет ли Деспотович усилить команду РПЛ? Тоже зависит от зарплаты. Он довольно хороший нападающий, но мы знаем, что с ним происходило в последнее время – забил всего лишь один гол в сезоне, потом травма. Это влияет на решения клубов.

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ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:41
Зарплата всегда ключевой вопрос.
stanichnik
stanichnik ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:26
Доброго Здоровья, протон!
Армейцы вроде бы от него открестились.
протон
протон
вчера в 17:55
В Сочи не пойдёт наверно , там с Федотовым бадался , у Химок денег нет . ЦСКА или Ахмат
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