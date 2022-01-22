Футболист «Зенита» объяснил, почему РПЛ необходим лимит на легионеров

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о лимите на легионеров в российском футболе.
Могу на примере «Зенита» объяснить, почему лимит нужен: любой легионер у нас качественный, из «Ливерпуля» и «Барселоны» берут людей. Он будет играть. Но русскому футболисту тяжело в состав попасть. При этом все русские у нас в сборной: кто на замене сидит, кто играет. Вон Кругового уже вызвали, потому что понимают, что из «Зенита» все качественные.
Боюсь представить, что бы это дитё лимита делало в Зените или ЦСКА нулевых годов.
Лимит ему, видишь ли, нужен)
Боюсь представить, что бы это дитё лимита делало в Зените или ЦСКА нулевых годов.
Лимит ему, видишь ли, нужен)
Некоторые в Лиге "осваивальщики бюджета клуба" идя на поводу у агентов-"потрошителей олигархов" привозят легов такого уровня что им одна дорога...на лавку...в лучшем случае в аренду...
Некоторые в Лиге "осваивальщики бюджета клуба" идя на поводу у агентов-"потрошителей олигархов" привозят легов такого уровня что им одна дорога...на лавку...в лучшем случае в аренду...