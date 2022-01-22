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Футболист «Зенита» объяснил, почему РПЛ необходим лимит на легионеров

вчера, 15:56

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о лимите на легионеров в российском футболе.

Могу на примере «Зенита» объяснить, почему лимит нужен: любой легионер у нас качественный, из «Ливерпуля» и «Барселоны» берут людей. Он будет играть. Но русскому футболисту тяжело в состав попасть. При этом все русские у нас в сборной: кто на замене сидит, кто играет. Вон Кругового уже вызвали, потому что понимают, что из «Зенита» все качественные.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:20
это прямо мега-мозг ! )
cska1948
cska1948
вчера в 18:58
Какой-то детский лепет. Мостовой то хоть знает, что у нас в РПЛ есть команды В РАЗЫ БЕДНЕЕ Зенита и какого уровня там легионеры? Ты нам объясни необходимость лимита на среднестатистическом клубе РПЛ, а не на примере финансового гегемона.
BDA81
BDA81
вчера в 18:17
Офигенно объяснил))))))))))))))Если так рассуждать,то зачем вообще на поле выходить))) Хотя наверное после распада союза так и происходит )) Зачем пыжеться ,если назначат или состав сильней в три раза остальных)) Спам знает , теперь Зенит тоже знает))))))) ЦСКА тоже)))
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 18:15
Во как заговорил,вот что делает деньги с молодыми,они себя в Зените богами считают и нет уважения другим,если б не твой паспорт ,сейчас играл бы в Оренбурге или в Крыльях и пахал бы как папа Карло,а так ......
Бубнин
Бубнин
вчера в 18:13
"Могу на своем примере объяснить, почему лимит нужен: чтобы я мог в состав попасть."
протон
протон
вчера в 17:49
Если бы не лимит , мостовой играл бы в крыльях . Имел бы постоянно место в составе , и может со временем вырос в футболиста который заслужил бы переход в более сильный клуб ,кто знает . А здесь благодаря паспорту молодым парням платят миллионы уже в начале карьеры и очень многие заканчивают как Кокорин . Парень видит свою выгоду , лимит помагает ему зарабатывать , вот они тепличные условия , слабая сборная и все остальные беды нашего футбола
протон
протон
вчера в 17:47
Без лимита ты бы пылил в Оренбурге, куча игровой практики, в сборную бы вызывался, единственное в контракте на один нолик было бы меньше.
Боюсь представить, что бы это дитё лимита делало в Зените или ЦСКА нулевых годов.
Лимит ему, видишь ли, нужен)
radone
radone
вчера в 17:37
А почему русскому футболисту тяжело попасть в состав ? Наверное потому что русский футболист хуже, чем тот, которого подписали из топ-клуба ? А если он хуже, то почему он не может играть за команду попроще и получать денег поменьше ?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:11
"Осваивать бюджет Федуна, владельца Спартака и осваивать бюджет страны (Газпрома) это две большие разницы.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 17:08
Он по наивности думает, что те, кого берут из зенита (Круговой, Сутормин, Ерохин, Мостовой и пр. качественные. Их берут, тк Газпром оплачивает все вызовы из Зенита. Это нужно для, раскрутки, не более того.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:45
Какоето не понятное объяснение!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:40
Походу реферат ему пишет гена орлов.
ДСА
ДСА
вчера в 16:36
Где он видел качественных футболистов из России?
kasyak7
kasyak7
вчера в 16:33
В России молодые игроки некачественные, поэтому и ввели лимит
kust07
kust07
вчера в 16:27
Лучше бы пояснил почему сложно в состав попасть
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:22
Сколько легионеров было у нас в 80-х годах?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:17
Понятно, лимит конечно не поможет в состав "Зенита", где есть качественные легионеры, но на поистине на "золотую скамейку" "Зенита" - только в путь,
STVA 1
STVA 1 ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 16:14
Он чудак на букву М)))
ДинAmo
ДинAmo
вчера в 16:07
Конечно лимит необходим, чтобы такое я извиняюсь го**о играло в зените и миллиарды рубило
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:04
Нельзя судить о качестве легионеров глядя только на одну команду....

Некоторые в Лиге "осваивальщики бюджета клуба" идя на поводу у агентов-"потрошителей олигархов" привозят легов такого уровня что им одна дорога...на лавку...в лучшем случае в аренду...
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 16:04
То есть конкуренции за место в составе быть не должно, а футболист должен играть не потому, что он сильнее кого-то, а потому, что он русский. Зашибись логика! 🤦
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:04
И тут Остапа понесло
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 16:01
железная логика
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:00
Ну ка Мостовой, скажи нам сколько по тебе предложений из АПЛ или ла лиги?
Futurista
Futurista
вчера в 15:58
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