Футболист «Зенита» объяснил, почему РПЛ необходим лимит на легионеров

Полузащитник «Зенита» высказался о лимите на легионеров в российском футболе.

Могу на примере «Зенита» объяснить, почему лимит нужен: любой легионер у нас качественный, из «Ливерпуля» и «Барселоны» берут людей. Он будет играть. Но русскому футболисту тяжело в состав попасть. При этом все русские у нас в сборной: кто на замене сидит, кто играет. Вон Кругового уже вызвали, потому что понимают, что из «Зенита» все качественные.