Агент Лунева: «„Байер“ ведет переговоры, чтобы забрать Азмуна уже зимой».

Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунева, заявил, что нападающий «Зенита» Сердар Азмун может присоединиться к немецкому клубу уже зимой.
Убеждён, что вопрос по переходу Азмуна в «Байер» зимой со стороны немцев прорабатывается. Я бы даже сказал, что у меня есть такая информация. «Байер» сделал главное — подписал Азмуна. А сейчас «Зенит» может стать сговорчивее. Нет никакого смысла держать в команде демотивированного игрока. «Байер» ведет переговоры с «Зенитом», чтобы забрать иранца уже зимой.
Вполне правильные рассуждения от агента Лунёва.
Скорее всего, лучше хоть какие-то деньги 💰 💰 💰 получить от Байера чем отпускать его бесплатно уже в летнее трансферное окно . Всё равно особо картина с чемпионством у Зенита не изменится. А Азмун всё это время до лета будет естественно беречь себя, чтобы не получить лишний раз травму . Хотя и Зенит понять можно, тем что они хотят оставить его до лета. В команде нет достойной замены на его место. Хотя и спортивный директор должен был уже предвидеть все эти проблемы. Ведь уже и в прошлом сезоне были предложения Азмуну , правда тогда ничем не увенчались. Но это нужно было предвидеть и уже кого-то преобрести . И это просчёт руководства клуба. Мало того ещё и скорее всего летом покинет команду и Дзюба. Уж лучше тогда пора кого-то приобрести и отпустить их обеих и заодно обновить атакующую линию . В любом случае как бы не закончилась эта эпопея с Азмуном , пожелаю ему только Удачи с Байером !!! Всем Добра !!!
Вполне правильные рассуждения от агента Лунёва.
Скорее всего, лучше хоть какие-то деньги 💰 💰 💰 получить от Байера чем отпускать его бесплатно уже в летнее трансферное окно . Всё равно особо картина с чемпионством у Зенита не изменится. А Азмун всё это время до лета будет естественно беречь себя, чтобы не получить лишний раз травму . Хотя и Зенит понять можно, тем что они хотят оставить его до лета. В команде нет достойной замены на его место. Хотя и спортивный директор должен был уже предвидеть все эти проблемы. Ведь уже и в прошлом сезоне были предложения Азмуну , правда тогда ничем не увенчались. Но это нужно было предвидеть и уже кого-то преобрести . И это просчёт руководства клуба. Мало того ещё и скорее всего летом покинет команду и Дзюба. Уж лучше тогда пора кого-то приобрести и отпустить их обеих и заодно обновить атакующую линию . В любом случае как бы не закончилась эта эпопея с Азмуном , пожелаю ему только Удачи с Байером !!! Всем Добра !!!