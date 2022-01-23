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Агент Лунева: «„Байер“ ведет переговоры, чтобы забрать Азмуна уже зимой»

сегодня, 00:11

Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунева, заявил, что нападающий «Зенита» Сердар Азмун может присоединиться к немецкому клубу уже зимой.

Убеждён, что вопрос по переходу Азмуна в «Байер» зимой со стороны немцев прорабатывается. Я бы даже сказал, что у меня есть такая информация. «Байер» сделал главное — подписал Азмуна. А сейчас «Зенит» может стать сговорчивее. Нет никакого смысла держать в команде демотивированного игрока. «Байер» ведет переговоры с «Зенитом», чтобы забрать иранца уже зимой.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 02:59
Это же мастер,который привел Лунева на скамейку Байера. Доверимся ему.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:04
Да,надо поторопиться!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:41
Агент Лунева: «„Байер“ ведет переговоры, чтобы забрать Азмуна уже зимой».
Вполне правильные рассуждения от агента Лунёва.
Скорее всего, лучше хоть какие-то деньги 💰 💰 💰 получить от Байера чем отпускать его бесплатно уже в летнее трансферное окно . Всё равно особо картина с чемпионством у Зенита не изменится. А Азмун всё это время до лета будет естественно беречь себя, чтобы не получить лишний раз травму . Хотя и Зенит понять можно, тем что они хотят оставить его до лета. В команде нет достойной замены на его место. Хотя и спортивный директор должен был уже предвидеть все эти проблемы. Ведь уже и в прошлом сезоне были предложения Азмуну , правда тогда ничем не увенчались. Но это нужно было предвидеть и уже кого-то преобрести . И это просчёт руководства клуба. Мало того ещё и скорее всего летом покинет команду и Дзюба. Уж лучше тогда пора кого-то приобрести и отпустить их обеих и заодно обновить атакующую линию . В любом случае как бы не закончилась эта эпопея с Азмуном , пожелаю ему только Удачи с Байером !!! Всем Добра !!!
oFANATo
oFANATo
сегодня в 00:38
3 часа назад

"Байер" объявил о подписании контракта с футболистом "Зенита" Азмуном
ТАСС
Футбольный клуб "Байер" подписал контракт с иранским нападающим петербургского "Зенита" Сердаром Азмуном. Об этом сообщает пресс-служба германской команды.

Немецкий клуб бесплатно подписал Азмуна

Соглашение вступит в силу с сезона-2022/23. Азмун перейдет в "Байер" на правах свободного агента.

Вот и сказочке конец, а кто слушал молодец 🤗
Alexnvr
Alexnvr
сегодня в 00:21
Если Азмун перейдёт зимой, то это будет плюс в карму РПЛ. Да и Зениту. Если летом, то тоже плюс в карму, но минус в манагерство Зенита.
Futurista
Futurista
сегодня в 00:14
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