Агент Лунева: «„Байер“ ведет переговоры, чтобы забрать Азмуна уже зимой».

Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунева, заявил, что нападающий «Зенита» может присоединиться к немецкому клубу уже зимой.

Убеждён, что вопрос по переходу Азмуна в «Байер» зимой со стороны немцев прорабатывается. Я бы даже сказал, что у меня есть такая информация. «Байер» сделал главное — подписал Азмуна. А сейчас «Зенит» может стать сговорчивее. Нет никакого смысла держать в команде демотивированного игрока. «Байер» ведет переговоры с «Зенитом», чтобы забрать иранца уже зимой.