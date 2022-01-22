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Азмун согласовал условия личного контракта с «Байером»

вчера, 19:14

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун близок к переходу в «Байер».

Команда из Леверкузена хочет заполучить иранского форварда в январе. Азмун уже согласовал условия личного контракта с немецким клубом.

Уйдёт ли Сердар сейчас или летом — зависит только от «Зенита».

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Все комментарии
Bensurr
Bensurr
вчера в 23:57
Странно что он выбрал Байер клуб не борется за трофеи
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:43
А с кем еще Азмун согласовал личный контракт??? Кто следующий??? Огласите весь список.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 22:50
Конкурс жадности: зенит отдавать не хочет бесплатно(что и понятно), другие жмутся, думают летом бесплатно получить...В этом конкурсе победит самый проворный и щедрый.
протон
протон
вчера в 22:30
Бедный Лион, сколько они его вели
Лягушатников победила жаба. Накинули бы еще два-три миллиона за игрока, который стоит в восемь раз больше их предложения. Так им и надо. Я даже рад, что Байер.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:06
Во дает,оказался в Байере.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 21:00
Уже просто похоже, что контракт от зенита пожирнее выбивает
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 20:55
Байер заманивает пряником, а Зенит показывает кнут
KTS22
KTS22
вчера в 20:51
Хз паранойя это или шизофрения...
berda2003
berda2003
вчера в 20:45
валютный проститут согласился ехать в сауну...
lotsman
lotsman
вчера в 20:44
Байера ещё тут не хватало.
1bear
1bear
вчера в 20:42
"утки"легко попадают в главные новости
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:16
Мыльная опера продолжается🤗
lotsman
lotsman
вчера в 20:12
Этот сериал когда нибудь закончится?
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:11
Очередной инсайд !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:04
А скока немцы предлагают?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:58
Снова,опять,возможно,в очередной клуб Европы,Азмун,вроде бы,переходит.
kasyak7
kasyak7
вчера в 19:57
Зенит его в этом сезоне просто так не отпустит.
suiw
suiw
вчера в 19:56
Азмуну главное от алиментов сбежать. Всё равно куда
ДСА
ДСА
вчера в 19:52
Весьма неожиданная информация.
Futurista
Futurista
вчера в 19:51, ред.
Зенит отреагировал на новость о согласовании Азмуном условий личного контракта с Байером...

Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 19:48
Зенит не пустит.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:47
Пусть сейчас уходит!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 19:46
Ни приведи Господь Азмуна в Ювентус ! От этой новости с Байером ,прямо отлегло ! ))
Futurista
Futurista ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 19:45
Продать нужное и найти ненужное)...
makkie
makkie
вчера в 19:42
Уйдет зимой за 2-3 млн)
Cat01
Cat01
вчера в 19:41
Проверим его в деле!!!
particular
particular
вчера в 19:39
Азмун, видимо, решил сменить поднадоевшую гегемонию в РПЛ на завоевание призового места в Бундеслиге... Но барин может не соизволить дать вольную...
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:33
Лион и Ювентус пролетаю.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:32
Юве и всё остальное был блефом от зенита.
112910415
112910415
вчера в 19:27
нет такого закона, чтоб на волю отпускать ... )
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