Азмун согласовал условия личного контракта с «Байером»

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вчера, 19:14

Нападающий «Зенита» близок к переходу в «Байер».

Команда из Леверкузена хочет заполучить иранского форварда в январе. Азмун уже согласовал условия личного контракта с немецким клубом.

Уйдёт ли Сердар сейчас или летом — зависит только от «Зенита».