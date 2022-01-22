Азмун согласовал условия личного контракта с «Байером»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун близок к переходу в «Байер».
Команда из Леверкузена хочет заполучить иранского форварда в январе. Азмун уже согласовал условия личного контракта с немецким клубом.
Уйдёт ли Сердар сейчас или летом — зависит только от «Зенита».
Лягушатников победила жаба. Накинули бы еще два-три миллиона за игрока, который стоит в восемь раз больше их предложения. Так им и надо. Я даже рад, что Байер.
Лягушатников победила жаба. Накинули бы еще два-три миллиона за игрока, который стоит в восемь раз больше их предложения. Так им и надо. Я даже рад, что Байер.
https://youtu.be/DoxzXRi0Ifo