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ЦСКА не заинтересован в переходе Деспотовича

вчера, 17:21

Нападающий Джордже Деспотович покинет «Рубин».

Некоторое время в подписании серба был заинтересован ЦСКА, однако сейчас вариант с подписанием форварда казанского клуба не рассматривается.

Ранее стало известно, какие три клуба готовы оформить переход Деспотовича.

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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 09:22
Медина вроде не медленный на правый фланг атаки. Вопрос в том, будет ли ему куда бежать. Чтобы бежать нужно иметь пространство, а этой роскоши соперники в большинстве матчей не позволяют ЦСКА. Так что вопрос я ставил бы не так. Нужны не бегущие игроки, а бьющие. Благо, и у Медины и тем более у Языджи с этим проблем нет
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ RamonCSKA (раскрыть)
сегодня в 09:18
Не думаю, что Березуцкий будет наигрывать этим составом 4-3-3. Скорее 4-2-3-1. Схема уже знакомая игрокам. Кто окажется основным форвардом, Чалов или Заболотный, покажет время.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 20:33, ред.
Так теперь медина есть справа, и апз языджи а деспот отличный игрок штрафной площади, да и проблема заболотного то не в нем, у нас реально мало моментов создают
А так по сути береза хочет 4 3 3 Голландии, быстрые вингеры в атаке и мощный форвард вроде де йонга , нистелроя в центре,они тоже не самые быстрые и техничные, но отлично играли в штрафной
И апз как в Голландской схеме турок
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 20:21
Нам нужен быстрый нападающий , ведь кроме Эджуки у нас быстро никто не бежит, достаточно медлительных Чалова и Заболотного. Да и п/ защитники не скоростные.
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 19:31
На месте коней забрал бы не задумываясь.как центрнап очень опасен и получше Чалова.То что ушел от дурака пельменя-это даже плюс ему. долго не залежится..
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:30
Нахрена он нам нужен у нас есть таких аж два.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 18:19
А как по мне зря, усиление по сравнению с тем что сейчас есть
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:53
И слава богу.
SHMEL
SHMEL
вчера в 17:48, ред.
Мне Деспот симпатичен и если бы его взяли на приемлемую зарплату на года полтора было бы неплохо. Хотя последнее время и он не блистал результативностью.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:46
Очевидно что у скаутов ЦСКА есть на примете лучший вариант. Подождём.
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:41
Можно было взять его до конца сезона....с чемпионатом знаком, в Рубине вполне нормально забивал и играл хорошо, пока не попал в скандальную историю....
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:39
Всё равно в России останется.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:31
Что Наташи закончились?
1 984
1 984
вчера в 17:22
Ну и ладно.
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