ЦСКА не заинтересован в переходе Деспотовича

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вчера, 17:21

Нападающий покинет «Рубин».

Некоторое время в подписании серба был заинтересован ЦСКА , однако сейчас вариант с подписанием форварда казанского клуба не рассматривается.

Ранее стало известно, какие три клуба готовы оформить переход Деспотовича.