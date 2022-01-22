ЦСКА не заинтересован в переходе Деспотовича

Нападающий Джордже Деспотович покинет «Рубин».
Некоторое время в подписании серба был заинтересован ЦСКА, однако сейчас вариант с подписанием форварда казанского клуба не рассматривается.
Ранее стало известно, какие три клуба готовы оформить переход Деспотовича.
А так по сути береза хочет 4 3 3 Голландии, быстрые вингеры в атаке и мощный форвард вроде де йонга , нистелроя в центре,они тоже не самые быстрые и техничные, но отлично играли в штрафной
И апз как в Голландской схеме турок
А так по сути береза хочет 4 3 3 Голландии, быстрые вингеры в атаке и мощный форвард вроде де йонга , нистелроя в центре,они тоже не самые быстрые и техничные, но отлично играли в штрафной
И апз как в Голландской схеме турок