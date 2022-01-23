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Иван Игнатьев: «Не был готов переходить в ФНЛ. Я — хороший футболист»

вчера, 11:05

Форвард «Рубина» Иван Игнатьев прокомментировал слухи, что в ближайшее время он отправится в «Крылья Советов» на правах аренды.

Искал аренду довольно давно — это так. Мне нужно двигаться дальше, потому что в «Рубине» в какой-то момент я остановился. Сложность была в том, чтобы найти оптимальный вариант: и для меня, и для «Рубина».

Рад, что все решилось и я наконец-то буду играть в ближайшее время.

Я не был готов на ФНЛ. Рассматривали варианты только в РПЛ. Знаю свои способности: я — хороший футболист. Но футбол непредсказуемый: сегодня ты на коне, завтра — под конем. Нужно работать и доказывать.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:11
Иван не только хороший футболист, но судя по последним двум предложениям в интервью - хороший человек, хороший муж и хороший дядя. А по последним новостям из ночного клуба - хороший друг.
протон
протон
вчера в 18:10
0 голов с игры за 2 года.если ты хороший футболист то кто тогда плохой?
К этому и подобным паспортистам вопросов не должно быть, вопросы нужно задавать "гениям" которые подписывают с ними милионные долларовые контракты, причём на бюджетные деньги.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 15:47
Кто это такой?
Ванечка
Ванечка
вчера в 15:43
Ну если только Самара тебя возьмет
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 15:31
Ты себя явно переоцениваешь, Ваня! Не льсти себе, а то это смешно, ей Богу)
kust07
kust07 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 15:29
В нашем чемпионате не только бухарики Кокорин Мамаев и Игнатьев их полно и в других клубах. Несколько раз сам видел.
kasyak7
kasyak7
вчера в 15:24
Этот хороший.. для ФНЛ сгодился бы. Хотя вроде временами играл неплохо.
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 15:20
Во многих сказках есть Иван с набором качеств. В РПЛ свой Иван
Евгений Сибель
Евгений Сибель ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 15:14
Работа агентов помогает в этих вопросах.
"Юное дарование , на котором можно пильнуть бюджет."
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
вчера в 14:30
Ещё один потерянный форвард для сборной России. Человек остановился в развитии уже в Краснодаре и совсем этого не заметил.
steelhead
steelhead
вчера в 14:27
Топчик! Гол в год, не каждый год. Краснодар молодцы, избавились от чепухи.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:10
Слишком высокого о себе мнения.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:34
КС то он зачем??? Карьера Вани , скорее всего, закончилась
berda2003
berda2003
вчера в 13:26
свет мой зеркальце скажи ...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:22
Сам себе дал оценку
Пепс
Пепс
вчера в 13:20
Никакой нап. Выброшенные деньги. Забьёт если только ему на блюдечке выложат на пустые ворота... Хотя может тож не забьёт...
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:57
Рад, что все решилось и я наконец-то буду бухать в ближайшее время...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:44
Крылышки нормальная команда.
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 12:30
Детище лимита Ванечка Игнатьев, ты не просто не "хороший футболист", ты вообще уже давно не футболист.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 12:27
Он не был хорошим в Краснодаре. парень из неблагополучной семьи получил деньги и начал спиваться. он тут так бухал, что его только в дубле терпели. а когда он бухим пришел контракт требовать, это стало последней каплей. Я не знаю вообще, как рубин его купил, как через медчасть он прошел успешно. Это футболист ПФЛ, его даже в ФНЛ не оценят. Ну и статистика может сказать больше, форвард, который не забивает
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 12:10
Хорошим футболистом Ваня был в Краснодаре пока не стал выёживаться. Ну в принципе возраст ему позволяет перезапуститься. Но тут опять же вмешается его характер и желание красиво жить. Ну посмотрим на него в "КС".
makkie
makkie
вчера в 12:03
Хороший футболист для ФНЛ и дубля Краснодара.
112910415
112910415
вчера в 11:53
типа не понимает :
дело не в способностях, а в практике их реализации !
а с этим у парня совсем худо
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 11:49
Тогда уж не под конем , а с крысой !
d_fincher
d_fincher
вчера в 11:46
Под конём.

Он реально не понимает, что ляпнул?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 11:46
Сейчас Игнатьев не то что на хорошего футболиста, просто на футболиста не тянет. А под конем - это номер, конечно.
1bear
1bear
вчера в 11:41
"я -хороший футболист ,но под конём"....)))))))
particular
particular
вчера в 11:37, ред.
Эк, его после новогодних застолий перекрыло :))
А пока, несостоявшаяся угроза для вратарей, стал притчей во языцех, как образец лени, праздности, бесполезности и зазнайства...
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:36
Играй и доказывай, что еще на что-то годен
Сп62
Сп62
вчера в 11:35
А, если и в Крылышках не потянешь, тогда всёравно в ФНЛ.
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