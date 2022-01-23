Иван Игнатьев: «Не был готов переходить в ФНЛ. Я — хороший футболист»

Форвард «Рубина» Иван Игнатьев прокомментировал слухи, что в ближайшее время он отправится в «Крылья Советов» на правах аренды.
Искал аренду довольно давно — это так. Мне нужно двигаться дальше, потому что в «Рубине» в какой-то момент я остановился. Сложность была в том, чтобы найти оптимальный вариант: и для меня, и для «Рубина».
Рад, что все решилось и я наконец-то буду играть в ближайшее время.
Я не был готов на ФНЛ. Рассматривали варианты только в РПЛ. Знаю свои способности: я — хороший футболист. Но футбол непредсказуемый: сегодня ты на коне, завтра — под конем. Нужно работать и доказывать.