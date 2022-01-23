Р. Билялетдинов: «Азмун перерос уровень чемпионата России»

Бывший тренер «Рубина» прокомментировал переход нападающего «Зенита» в «Байер».

Кажется, что он перерос уровень чемпионата России, но не думаю, что в «Байере» партнеры будут сильнее, чем в «Зените». Он переходит в команду того уровня, которому соответствует. На более высокий будет сложнее. «Байер» — крепкая команда, там собраны футболисты хорошего уровня. Азмуну полезно сменить обстановку, 27 лет — самое время, это его предпоследний большой контракт, после которого он может или дальше пойти, или проверенным путем вернуться в Россию; будет интересно посмотреть на него в Германии

У него, говоря тренерским языком, хорошее взаимопонимание с игроками и умение открыться. Это было у него и в 19 лет, я это увидел на первой же тренировке. То, как он открывается под владеющего мячом партнера, меня сразу же устроило, и я понял, что продолжение атаки будет строиться через него. Скорость была, нужно было поработать над физической и взрывной силой.

В немецком футболе надо будет адаптироваться, но он уже не мальчик, каким я его помню по совместной работе, а понимающий многое в футболе мужчина. В Германии немного другой стиль подготовительной работы, сумеет к нему подстроиться — прибавит, не сумеет — вернется назад.