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Орлов — о Fan ID: «К чему такие сложности на матчах РПЛ?»

вчера, 09:44

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу введения паспорта болельщика (Fan ID) в России.

Я против! Дополнительная ограничительная мера, которая не способствует популяризации российского футбола. У людей просто отобьют охоту ходить на стадион!

Когда речь о турнирах уровня чемпионата мира или Европы – нет вопросов. Это оправданно, заодно упрощает въезд в страну зарубежных болельщиков, поскольку Fan ID служит еще и визой.

Но к чему такие сложности на матчах РПЛ? Ты уже не сможешь спонтанно пойти с друзьями на футбол, каждый раз придется выяснять – есть паспорт болельщика или нет...

Сегодня все арены в России оборудованы видеокамерами, системой распознавания лиц. Если кто-то хулиганит, жжет пиротехнику – найдите и накажите! Не пускайте на стадион! Обычные-то болельщики тут при чем?!

Fan ID не выход из положения. Напрашивается аналогия. У тебя болит голова, а ее отрубают вместо того, чтобы назначить лечение.

В Петербурге стадион вмещает около 60 тысяч. Где найти столько желающих оформить Fan ID? Фанаты «Зенита», «Спартака», других клубов уже заявили, что собираются бойкотировать матчи из-за Fan ID. Все это приведет к тому, что игры чемпионата России будут проходить при полупустых трибунах.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:25, ред.
А ведь г-н Орлов прав на сто процентов, когда говорит, что стадионы оборудованы видеокамерами и системами распознавания лиц и поэтому ничто не мешает выявить отпетых хулиганов и запретить им посещать футбол. Именно так поступили в своё время в Англии. Тогда вопрос не к нему, а к органам правопорядка и дирекции стадионов: почему они не пользуются этими техническими средствами ? Хулиганы - то одни и те же, изолируй их от адекватных болельщиков, запрети посещать стадион, и порядок на нём будет обеспечен. Боятся ? Не хотят ссориться с фан-движением ? Думаю: и то, и другое. Мягкотелость в некоторых случаях хуже твёрдости и последовательности.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:19
И так некчемная посещаемость падёт
протон
протон
вчера в 18:32
Всякое общество вправе требовать от власти: «Правьте нами так, чтобы нам удобно жилось». Но бюрократия думает иначе: «Нет, вы живите так, чтобы нам удобно было управлять вами».
Сварожич
Сварожич
вчера в 15:55
В чем то Гена прав
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 15:33
Это было кому - то нужно, Геннадий Сергеевич! Похоже, что мнение просто болельщика даже не было принято во внимание....
lotsman
lotsman
вчера в 13:38
При входе на стадион каждый болельщик показывает входной билет. Так в чём проблема, если вместе с билетом он покажет паспорт болельщика? Может входные билеты отменить? Это ведь тоже ограничительная, своего вида, мера.
Швайни
Швайни
вчера в 13:23
    kasyak7
    kasyak7
    вчера в 13:15
    Вот именно, когда много камер с распознаванием лиц, и на стадионах и в метро, да ни один человек не сможет скрыться.Но тем не менее все равно вводят эту муть.
    Рагнарёк
    Рагнарёк ответ particular (раскрыть)
    вчера в 13:01
    "И что с ним будет?" куда более осмысленное сообщение. Это риторический вопрос. На фан. секторе ничего не случится с Геной, это очевидно. Как не случалось с многими знаменитостями в т.ч. футболистами которые туда приходили. Девушки приходят одни на сектор, и никто там их не насилует, и не пристает. Подросткам щелбаны не ставят. Там не обезьяны сидят, не дикари.
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 12:48
    Гендос дело говорит!
    particular
    particular ответ Рагнарёк (раскрыть)
    вчера в 12:41
    Сударь, я изложил свой взгляд на эту тему, не для того, что бы соответствовать Вашим умозаключениям...
    Ваш "И что с ним будет?" тоже не внёс ясности в опубликованную информацию...
    Т.ч., целесообразно будет остаться каждому при своём и не переплёвываться под@@бками...
    Рагнарёк
    Рагнарёк ответ particular (раскрыть)
    вчера в 12:32
    Тяжело представить, но кто-то и против ношения желтых звезд на одежде был. А ведь государству реально так удобно было.
    Пример с прививками не аналогия, - а демагогия.
    Пример с авто, это призыв прогибаться дальше, раз уж дело начато. "Дык, почему бы барщину не отработать, раз оброк платим!"
    Baggio R.
    Baggio R. ответ x4ywy9b2jt6h (раскрыть)
    вчера в 12:19
    Новых слов наберётся)
    Рагнарёк
    Рагнарёк ответ x4ywy9b2jt6h (раскрыть)
    вчера в 11:10
    И что с ним будет?
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 10:47
    Все против, но он обязательно нужен!
    g4vkas8bjaeg
    g4vkas8bjaeg
    вчера в 10:44
    Тебя не спросили.
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 10:43
    Нормальные болельщики имеют право спокойно смотреть футбол, а недоноски не дают им это делать.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 10:40
    Эти сложности для того, чтобы отморозки не ходили на стадионы.
    Пусть смотрят футбол по телевизору, хотя он им не нужен.
    x4ywy9b2jt6h
    x4ywy9b2jt6h
    вчера в 10:35
    Орлов, а ты сядь с фанатами в один сектор.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 10:30
    Для зенита этот закон не проблема, гена знает и лукавит, закон будет работать для всех других клубов кроме зенита.
    drug01
    drug01
    вчера в 10:24
    Чтобы был порядок!!? А Орлов сам сидит в кабине..
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 10:13
    А в чём проблема для простого болельщика? Сейчас почти все делают покупку через интернет, делают заказы, покупают билеты не только на футбол, но и на другие мероприятия. почти все зарегистрированы на госуслугах. Так в чём проблема зайти на госуслуги и зарегистрироваться один раз? Никто же не требует это делать перед каждым матчем. Тем более сами клубы будут помогать с такой регистрацией. Паспорт будет в телефоне, который есть у всех.
    Проблемы с регистрацией могут возникнуть только у тех, кто ранее был замечен в хулиганствах, вот кстати они и мутят все эти "марши несогласных".
    Так, что раздули проблему на ровном месте. Да поначалу стадионы будут полупусты, но со временем эта проблема будет решена. Фанаты будут на стадионах, только уже без отпетых хулиганов.
    particular
    particular
    вчера в 10:10, ред.
    Кто-то из известных против прививок выступает, а Гена взялся саботировать Fan ID...
    Да и аналогия не из лучших... Актуальней было бы: "У тебя болит голова, а вместо назначенного курса лечения, происходит игнор оздоровительных процедур под соусом нежелания пить горькое и противное..."
    Ведь, когда мы покупаем авто, то неминуемо ставим его на учёт - хотим того или нет... И никто не говорит, что эта процедура лишняя, - дороги полупустыми не становятся и не станут...
    Fan ID не идеал, но как мера по регулированию правопорядка сгодится... Возможно, со временем она станет бесполезной, её уберут или оптимизируют...
    Futurista
    Futurista ответ d_fincher (раскрыть)
    вчера в 10:06
    Alean
    Alean
    вчера в 10:04
    Пошли адекватные комментарии
    Fan ID в любом случае снизит посещаемость стадионов, даже если не брать в расчёт фан движение.
    ИМХО Fan ID больше всего бьёт по обычному обывателю. Который ходит не на все матчи, а когда есть время/возможность/настроение.
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 10:01
    Будет на трибунах один Гена и пара депутатов сидеть.
    d_fincher
    d_fincher
    вчера в 10:01
    Fan ID - попытка Газпрома контролировать не только РПЛ и РФС своими чиновниками, не только СМИ своим МАТЧ ТВ, не только движение бюджетов в лиге, но и самих зрителей.

    Чтобы решения РФС были в пользу Зенита, СМИ работали во славу Зенита, а болельщики хлопали Зениту, а если не хлопают - нафиг нужны таки болельщики, убрать.
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 09:50
    А баба яга против)))
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