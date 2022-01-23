Орлов — о Fan ID: «К чему такие сложности на матчах РПЛ?»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу введения паспорта болельщика (Fan ID) в России.
Я против! Дополнительная ограничительная мера, которая не способствует популяризации российского футбола. У людей просто отобьют охоту ходить на стадион!
Когда речь о турнирах уровня чемпионата мира или Европы – нет вопросов. Это оправданно, заодно упрощает въезд в страну зарубежных болельщиков, поскольку Fan ID служит еще и визой.
Но к чему такие сложности на матчах РПЛ? Ты уже не сможешь спонтанно пойти с друзьями на футбол, каждый раз придется выяснять – есть паспорт болельщика или нет...
Сегодня все арены в России оборудованы видеокамерами, системой распознавания лиц. Если кто-то хулиганит, жжет пиротехнику – найдите и накажите! Не пускайте на стадион! Обычные-то болельщики тут при чем?!
Fan ID не выход из положения. Напрашивается аналогия. У тебя болит голова, а ее отрубают вместо того, чтобы назначить лечение.
В Петербурге стадион вмещает около 60 тысяч. Где найти столько желающих оформить Fan ID? Фанаты «Зенита», «Спартака», других клубов уже заявили, что собираются бойкотировать матчи из-за Fan ID. Все это приведет к тому, что игры чемпионата России будут проходить при полупустых трибунах.
Да и аналогия не из лучших... Актуальней было бы: "У тебя болит голова, а вместо назначенного курса лечения, происходит игнор оздоровительных процедур под соусом нежелания пить горькое и противное..."
Ведь, когда мы покупаем авто, то неминуемо ставим его на учёт - хотим того или нет... И никто не говорит, что эта процедура лишняя, - дороги полупустыми не становятся и не станут...
Fan ID не идеал, но как мера по регулированию правопорядка сгодится... Возможно, со временем она станет бесполезной, её уберут или оптимизируют...
Да и аналогия не из лучших... Актуальней было бы: "У тебя болит голова, а вместо назначенного курса лечения, происходит игнор оздоровительных процедур под соусом нежелания пить горькое и противное..."
Ведь, когда мы покупаем авто, то неминуемо ставим его на учёт - хотим того или нет... И никто не говорит, что эта процедура лишняя, - дороги полупустыми не становятся и не станут...
Fan ID не идеал, но как мера по регулированию правопорядка сгодится... Возможно, со временем она станет бесполезной, её уберут или оптимизируют...
Проблемы с регистрацией могут возникнуть только у тех, кто ранее был замечен в хулиганствах, вот кстати они и мутят все эти "марши несогласных".
Так, что раздули проблему на ровном месте. Да поначалу стадионы будут полупусты, но со временем эта проблема будет решена. Фанаты будут на стадионах, только уже без отпетых хулиганов.
Проблемы с регистрацией могут возникнуть только у тех, кто ранее был замечен в хулиганствах, вот кстати они и мутят все эти "марши несогласных".
Так, что раздули проблему на ровном месте. Да поначалу стадионы будут полупусты, но со временем эта проблема будет решена. Фанаты будут на стадионах, только уже без отпетых хулиганов.