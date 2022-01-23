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«Краснодар» одержал первую победу под руководством Фарке

вчера, 17:53
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 2Логотип футбольный клуб ЖилинаЖилинаМатч завершен

«Краснодар» сыграл со словацкой «Жилиной» в товарищеском матче на первом сборе. Российская команда одержала победу со счётом 3:2.

Голами в матче в составе «быков» отметились Гжегож Крыховяк (19'), Эдуард Сперцян (25') и Александр Черников (60').

Это первая победа «Краснодара» под руководством нового главного тренера Даниэля Фарке. В первой встрече под руководством немецкого специалиста «быки» уступили польской «Легии» — 1:2.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:01
верной дорогой идут
Главный судья
Главный судья
вчера в 20:06
НУ уже интересней)...это только первый сбор тут физика закладывается...игра и игровые связки и система будет лучше проявляться на втором сборе.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:56
Это еще не показатель.
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:51
Ждем новых побед от Краснодара
lotsman
lotsman
вчера в 18:20
С первой победой, Краснодар!
протон
протон
вчера в 18:12
Создали тонну моментов, намного лучше чем с Легией в этом плане. В обороне всё норм пока играет Кайо с Алонсо, вторая пара Мартын-Сорокин выглядит неуверенно и пожарно
Из работы Фарке можно выделить работу над Черниковым, его пытаются перелепить в глубинного плеймейкера из чистого разрушителя
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:09
Посмотрел игру , счёт не по игре. Результативность хромает . Могли вообще разнести Жилину . Но всё равно с почином . Удачи Быкам !!!
Cat01
Cat01
вчера в 18:08
Начало положено[
1 984
1 984
вчера в 18:05
С почином.
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:02
Много работы впереди у Даниэля....в России у местных игроков немного другой менталитет, но пожелаю ему и быкам удачи
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