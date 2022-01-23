«Краснодар» одержал первую победу под руководством Фарке

1642949604

вчера, 17:53

«Краснодар» сыграл со словацкой «Жилиной» в товарищеском матче на первом сборе. Российская команда одержала победу со счётом 3:2.

Голами в матче в составе «быков» отметились Гжегож Крыховяк (19'), Эдуард Сперцян (25') и Александр Черников (60').

Это первая победа «Краснодара» под руководством нового главного тренера . В первой встрече под руководством немецкого специалиста «быки» уступили польской «Легии» — 1:2.