«Краснодар» одержал первую победу под руководством Фарке

«Краснодар» сыграл со словацкой «Жилиной» в товарищеском матче на первом сборе. Российская команда одержала победу со счётом 3:2.
Голами в матче в составе «быков» отметились Гжегож Крыховяк (19'), Эдуард Сперцян (25') и Александр Черников (60').
Это первая победа «Краснодара» под руководством нового главного тренера Даниэля Фарке. В первой встрече под руководством немецкого специалиста «быки» уступили польской «Легии» — 1:2.
Из работы Фарке можно выделить работу над Черниковым, его пытаются перелепить в глубинного плеймейкера из чистого разрушителя
Из работы Фарке можно выделить работу над Черниковым, его пытаются перелепить в глубинного плеймейкера из чистого разрушителя