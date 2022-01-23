«Арсенал» дома не смог обыграть аутсайдера АПЛ

«Манчестер Сити» снова сделает это. 10 лучших команд в истории АПЛ по количеству очков У Гвардиолы и Клоппа четыре лучших результата.

«Ковентри Сити» — «Сток Сити». Прогноз и ставки от БК Pinnacle Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа