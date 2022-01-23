«Арсенал» дома не смог обыграть аутсайдера АПЛ

В матче 23-го тура Английской Премьер-Лиги «Арсенал» сыграл вничью с «Бернли» — 0:0.
В турнирной таблице «канониры» идут на 6-м месте (36), «бордовые» — на 20-м (12).
В параллельном матче «Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас».
В матче 23-го тура Английской Премьер-Лиги «Арсенал» сыграл вничью с «Бернли» — 0:0.
В турнирной таблице «канониры» идут на 6-м месте (36), «бордовые» — на 20-м (12).
В параллельном матче «Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас».
3 недели не могут договориться по Влаховичу, так переключитесь на других форвардов....
Теперь кровь из носу нужно обыгрывать Волков и тоттенхем, чтоб вести борьбу за попадание в заветную четверку!!!,, иначе снова мимо ЕК, а без них к нам вообще ни кто не пойдет играть....
3 недели не могут договориться по Влаховичу, так переключитесь на других форвардов....
Теперь кровь из носу нужно обыгрывать Волков и тоттенхем, чтоб вести борьбу за попадание в заветную четверку!!!,, иначе снова мимо ЕК, а без них к нам вообще ни кто не пойдет играть....
Одно радует, мой Нольтета продолжает ставить рекорды, несмотря на все.
Одно радует, мой Нольтета продолжает ставить рекорды, несмотря на все.
Теперь ЛЧ стала ещё ближе, а вероятность ухода Роналду все ниже
Теперь ЛЧ стала ещё ближе, а вероятность ухода Роналду все ниже