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«Арсенал» дома не смог обыграть аутсайдера АПЛ

вчера, 18:52
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)0 : 0Логотип футбольный клуб БернлиБернлиМатч завершен

В матче 23-го тура Английской Премьер-Лиги «Арсенал» сыграл вничью с «Бернли» — 0:0.

В турнирной таблице «канониры» идут на 6-м месте (36), «бордовые» — на 20-м (12).

В параллельном матче «Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас».

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:07
Что-то у артеты запал гаснет. Может, ему озверину принять, чтобы снова начать диминировать? ))
Artemon9
Artemon9 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 01:50
Верно подмечено
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ L. F. С. (раскрыть)
сегодня в 00:05
Так он и затухает, разве это не заметно? Когда-то здесь для фана общались, а не ради футболок
L. F. С.
L. F. С. ответ Тристан (раскрыть)
вчера в 21:46
Ну не знай, и при Клоппе были времена не айс, но народ вроде был. Да и не о том речь. Арсенал давно не блещет, но народ все же был. В последнее время тишина. Будто соккер затухает
Тристан
Тристан ответ L. F. С. (раскрыть)
вчера в 21:38
Там же, где были болелы Ливерпуля лет двадцать, до прихода Клоппа. Запас времени позволяет, как видишь, подождём пока владельцы не поймут очевидного
lotsman
lotsman
вчера в 21:28
Сгорела ставка, блин.
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:55
Надеюсь теперь Артета и Эду подсуетятся и приобретут нормального нападающего!!! Это же всем понятно, что нужен нападающий как воздух, трансферное окно закроется через недельку, а у нас в атаке один Ляка, и король кубковых матчей Нкеииа....хотим вернуться в топ 4, а скромный Бернли обыграть не можем
3 недели не могут договориться по Влаховичу, так переключитесь на других форвардов....
Теперь кровь из носу нужно обыгрывать Волков и тоттенхем, чтоб вести борьбу за попадание в заветную четверку!!!,, иначе снова мимо ЕК, а без них к нам вообще ни кто не пойдет играть....
aNOOBis
aNOOBis
вчера в 20:34
В твиттере много шуму по поводу фола Вествуда на Тирни, говорят, что Джаку бы без базара удалили в такой ситуации, пожалуй я с этим согласен
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:26
А работой тренера в Арсенале очень довольны...М-да.
1bear
1bear
вчера в 20:16
Арсенал не стабилен - тренер-физрук
kasyak7
kasyak7
вчера в 20:00
Арсенал разочарование сплошное
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:59
совсем плохо опять!зато контракт продлят))
112910415
112910415
вчера в 19:59
Арсенал мучается, а не играет
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 19:57
«Арсенал» не забивает 4 матча кряду впервые с 2005 года

Одно радует, мой Нольтета продолжает ставить рекорды, несмотря на все.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 19:56
Ничего интересного, покупки защитников и вратарей на 250 миллионов только и могли дать Арсеналу с Микелем Доминаторовичем стабильности в обретении восьмого места, на которое мы скоро и вернемся. Следующий матч с боевыми волками на выезде, там ноль очков наверняка.
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:55
Вытеснить МЮ из зоны ЛЧ не удалось, но вся борьба ещё впереди
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 19:48
Пожизненный контракт Артете.
L. F. С.
L. F. С.
вчера в 19:34
Раньше на соккере столько болел Арсенала было, где они все интересно...
zdeniss
zdeniss
вчера в 19:21
Новый год как черта начала неудач… Полоса должна закончится и удача вернется! Верим в команду!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:18
Обидная осечка которая может дорого стоить канонирам в конце сезона но Бернли решает свои задачи и бьется за выживание, каждое очко для них на вес золота.
протон
протон
вчера в 19:17
Фанаты МЮ очень благодарят Арсенал за такой подарок
Теперь ЛЧ стала ещё ближе, а вероятность ухода Роналду все ниже
aNOOBis
aNOOBis
вчера в 19:13
Играл тот же состав, что и в четверг в кубке Лиги, все были как сонные мухи, хотя моменты, всё равно, возникали, но использовать их не смогли. Концовка, конечно, была странная, играть верховыми забросами против высоченных защитников Бёрнли...но это от безысходности
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 19:07
Может это был Арсенал Тула ?
drug01
drug01
вчера в 19:02
Игра не пошла...
LMI
LMI
вчера в 19:00
Вообще конечно Арсенал в последние годы столько разочарований преподносит своим поклонникам, как никакой иной клуб. Столько разочарований, что иногда даже и смотреть футбол нет желания.
Roger Young
Roger Young
вчера в 19:00
Унылое зрелище. Если Арсенал планирует играть в ЛЧ, то командам типа Бёрнли должен забивать три мяча не напрягаясь. Старания было много, но результата нет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:58
Ставку мне испоганил...
beefs
beefs
вчера в 18:57
сегодня много непредсказуемого...
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