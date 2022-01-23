Ибрагимович получил травму в матче с «Ювентусом»

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович получил повреждение в матче 23-го тура Серии А с «Ювентусом» (0:0, первый тайм).
На 28-й минуте вместо 40-летнего шведа на поле вышел нападающий Оливье Жиру. Златан покинул поле хромая.
В текущем сезоне Ибрагимович забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи в 18 матчах за «Милан».
Недавно Ибрагимович повторил рекорд Криштиану Роналду.
Надо учиться играть без него. Тот же Ребич на его позиции приносит больше пользы и даже помогает Браиму, расчищая для него место.
Надо учиться играть без него. Тот же Ребич на его позиции приносит больше пользы и даже помогает Браиму, расчищая для него место.