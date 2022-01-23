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Ибрагимович получил травму в матче с «Ювентусом»

вчера, 23:31
МиланЛоготип футбольный клуб Милан0 : 0Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович получил повреждение в матче 23-го тура Серии А с «Ювентусом» (0:0, первый тайм).

На 28-й минуте вместо 40-летнего шведа на поле вышел нападающий Оливье Жиру. Златан покинул поле хромая.

В текущем сезоне Ибрагимович забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи в 18 матчах за «Милан».

Недавно Ибрагимович повторил рекорд Криштиану Роналду.

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Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 09:42
Если честно, думаю, это к лучшему. Златан уже больше не влияет на игру, как раньше. Да, позицию выбирать умеет, но пасы неточные, не бегает толком, постоянно теряет мяч и так далее. А с уходом Чалханоглу еще и головой забивать перестал.
Надо учиться играть без него. Тот же Ребич на его позиции приносит больше пользы и даже помогает Браиму, расчищая для него место.
Gahi
Gahi
сегодня в 04:52
Очень жаль, здоровья и быстрого возвращения в состав команды. Удачи
vinyardrip
vinyardrip
сегодня в 03:28
К сожалению походу ибра все.. слишком много травм пошло
1 984
1 984
сегодня в 02:57
Скорейшего выздоровления.
амурец
амурец
сегодня в 00:45
Плохо это для Милана
drug01
drug01
сегодня в 00:09
Очень жаль.. Здоровья
протон
протон
сегодня в 00:05
Здоровья Ибра, возвращайся скорее
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:45
Шведу скорейшего выздоровления
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