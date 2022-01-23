Ибрагимович получил травму в матче с «Ювентусом»

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вчера, 23:31

Форвард «Милана» получил повреждение в матче 23-го тура Серии А с «Ювентусом» (0:0, первый тайм).

На 28-й минуте вместо 40-летнего шведа на поле вышел нападающий Оливье Жиру. Златан покинул поле хромая.

В текущем сезоне Ибрагимович забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи в 18 матчах за «Милан».

Недавно Ибрагимович повторил рекорд Криштиану Роналду.