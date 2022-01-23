Дембеле отсутствовал на тренировке «Барселоны» из-за расстройства желудка

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вчера, 15:43

Пресс-служба «Барселоны» сообщила, что форвард команды не явился на тренировку сегодня утром.

Причина — расстройство желудка. Футболист не был включен в заявку на второй матч подряд, он не сыграет с «Алавесом».