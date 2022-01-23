Дембеле отсутствовал на тренировке «Барселоны» из-за расстройства желудка

Пресс-служба «Барселоны» сообщила, что форвард команды Усман Дембеле не явился на тренировку сегодня утром.
Причина — расстройство желудка. Футболист не был включен в заявку на второй матч подряд, он не сыграет с «Алавесом».
Пресс-служба «Барселоны» сообщила, что форвард команды Усман Дембеле не явился на тренировку сегодня утром.
Причина — расстройство желудка. Футболист не был включен в заявку на второй матч подряд, он не сыграет с «Алавесом».
))
))
Да отправьте его в дубль, а летом пусть сваливает. Как вообще можно даже пытаться продлить с ним контракт? Уже настолько обнаглел
Да отправьте его в дубль, а летом пусть сваливает. Как вообще можно даже пытаться продлить с ним контракт? Уже настолько обнаглел