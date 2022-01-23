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Дембеле отсутствовал на тренировке «Барселоны» из-за расстройства желудка

вчера, 15:43

Пресс-служба «Барселоны» сообщила, что форвард команды Усман Дембеле не явился на тренировку сегодня утром.

Причина — расстройство желудка. Футболист не был включен в заявку на второй матч подряд, он не сыграет с «Алавесом».

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 10:54
Переживает уголёк о своём будущем. Контракт-то до сих пор не продлён...
))
kasyak7
kasyak7
вчера в 23:03
Так сильно испугался,аж диарея замучила.
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:28
Это уже не смешно
протон
протон
вчера в 18:14
где-то это уже было, ах да, в Дортмунде
Да отправьте его в дубль, а летом пусть сваливает. Как вообще можно даже пытаться продлить с ним контракт? Уже настолько обнаглел
112910415
112910415
вчера в 17:27
отравили, ироды !
4RT
4RT
вчера в 16:29
Обделался по полной
dimagas2
dimagas2
вчера в 16:11
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:07
Понос напал, кормят не той пищей.
sash71
sash71
вчера в 16:05
Усман со своим агентом коротая время в барселонском генделе и обдумывании своей дальнейшей судьбинушки скорей всего переели чипсов с пивасиком. Как мы видим результат не заставил себя долго ждать.
Elliada
Elliada
вчера в 16:02
Официальная причина не значит реальная
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:02
В армии чтобы не садится на губу у меня тоже самое было.
shlomo
shlomo
вчера в 16:00
Начал выпендриваться.... нужно уже принимать дисциплинарные меры...
Mangur
Mangur
вчера в 15:55
Руки мойте перед едой. И поноса не будет
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 15:46
Не в желудке там дело.
Дoбрыня
Дoбрыня
вчера в 15:45
Да что же у него такое твориться.... пора с ним прощаться..
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