Агент Миранчука: «У Алексея воспаление задней поверхности бедра»

Агент Вадим Шпинев высказался по поводу травмы хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука.
Вероятнее всего, у Алексея воспаление задней поверхности бедра. Но пока нет никакой конкретной информации. Нужно ждать результаты обследования, чтобы понять, насколько все серьезно. Неизвестно, на какой срок Алексей выбыл.
Но все-же, хорошо хоть перед перерывом, а не в плотном календаре.
Алексею здоровья и быстрейшего возвращения в строй.
Но все-же, хорошо хоть перед перерывом, а не в плотном календаре.
Алексею здоровья и быстрейшего возвращения в строй.