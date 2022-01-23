ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниИталия. Серия А 2021/2022

Агент Миранчука: «У Алексея воспаление задней поверхности бедра»

вчера, 14:08

Агент Вадим Шпинев высказался по поводу травмы хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука.

Вероятнее всего, у Алексея воспаление задней поверхности бедра. Но пока нет никакой конкретной информации. Нужно ждать результаты обследования, чтобы понять, насколько все серьезно. Неизвестно, на какой срок Алексей выбыл.

Все новости
У Бензема выявлено повреждение задней поверхности бедра
Сегодня, 18:30 Комментарии3
Почеттино: «Месси постепенно восстанавливается от коронавируса»
Сегодня, 17:50 Комментарии7
«Я никогда не сдамся». Фати — о травме
Вчера, 23:52 Комментарии8
Ибрагимович получил травму в матче с «Ювентусом»
Вчера, 23:31 Комментарии8
Кьеза успешно перенёс операцию на колене. Восстановление займёт 7 месяцев
Вчера, 23:12 Комментарии11
Дембеле отсутствовал на тренировке «Барселоны» из-за расстройства желудка
Вчера, 15:43 Комментарии15
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:29
Жаль, что травмировался в тот момент, когда выкосило пол команды- в такие моменты предоставляется больше всего возможности проявить себя и раскрыться.
Но все-же, хорошо хоть перед перерывом, а не в плотном календаре.
Алексею здоровья и быстрейшего возвращения в строй.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:43
Здоровья Лёхе,он вчера один играл!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:57
Похоже не самая серьезная травма.
idres
idres
вчера в 14:54
Что то никак у Алексея не клеится
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:53
Да ,видно было по вчерашнему матчу , что он вышел на игру уже с перевязкой на ноге . Наверное надо было его всё таки поберечь . Да и играть в принципе у Гасперини некому было. Скорейшего выздоровления Алексей.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 14:44
Скорейшего выздоровления.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 14:25
В Химки Алёше надо, мучается он в Италии, травмы беспокоят, в Дженоа сплавляют.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:10
Где же он так простудил заднее бедро.
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:09
Здоровья Алексею!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100