Агент Миранчука: «У Алексея воспаление задней поверхности бедра»

Агент Вадим Шпинев высказался по поводу травмы хавбека «Аталанты» .

Вероятнее всего, у Алексея воспаление задней поверхности бедра. Но пока нет никакой конкретной информации. Нужно ждать результаты обследования, чтобы понять, насколько все серьезно. Неизвестно, на какой срок Алексей выбыл.