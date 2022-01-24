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Болельщики «Ростова» отказались от оформления Fan ID

вчера, 11:35

Болельщики «Ростова» отказались оформлять Fan ID и посещать мероприятия, на которых он введён. Фанаты выступили с заявлением в официальной группе во «Вконтакте».

Мы, активные фанаты «Ростсельмаша», единогласно приняли решение отказаться от оформления «паспорта болельщика» (Fan ID) и посещения спортивных мероприятий, на которых он будет введён.

Мы считаем, что введение данной меры не будет способствовать повышению безопасности и комфорта для зрителей, а станет очередным инструментом для и так уже повсеместного и чрезмерного контроля. На наш взгляд, такое отсеивание «неправильных» болельщиков направлено на искоренение организованного и красочного фанатского боления и превращения спортивных мероприятий в немой театр.

Несмотря на это, мы были, есть и будем с «Сельмашем» до конца и продолжим поддерживать клуб всеми доступными нам способами.

Один за всех и все за одного!

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Все комментарии
Хрю Джекмен
Хрю Джекмен ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 02:42
Сам то как думаешь
Персонажи, которые называют себя Гнус, Гад и Томат
Похожи на людей, готовых вести себя прилично на стадионе и за его пределами?
Евгений Сибель
Евгений Сибель ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 02:38
Молодец бот. Продолжай
Евгений Сибель
Евгений Сибель ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 02:37
А ещё в конституции написано что ресурсы принаддежвт народу.
Давно пора ей подтереться
Хрю Джекмен
Хрю Джекмен
сегодня в 02:36
Все эти псевдо болельщики Зенита, Спартака, Ростова и кто там ещё заявил, что не будут ходить на стадионы
Даю свой прогноз: через некоторое время начнут ходить как ни в чем не бывало. Это был лишь хайповый повод заявить о себе. Сейчас все поутихнет и под каким нибудь геройским предлогом, типа мы не хотим бросать команду в трудную минуту, все снова потянутся на стадионы. Скриньте
pomor45
pomor45 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:50
На соккере живых нет - все анонимы.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:38
толпа нужна матч тв,а мне нужны живые люди на соккере, чтобы без звука футбол смотрели
pomor45
pomor45 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:19
Толпа нужна подстрекателям, чтобы в ней затеряться.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:53
Затем что прозрел
pomor45
pomor45 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:43
Правильно, не смотри. Решил, сделал. Каждый решит, сделает и будет результат. Зачем толпу-то собирать?
pomor45
pomor45 ответ mphuZ (раскрыть)
вчера в 21:40, ред.
Разве у них есть что обсуждать? Им нужен стадион, как зона свободная от закона. Это не может быть предметом обсуждения. Если бы эти свободолюбивые посетители матчей сами наводили порядок в своих рядах, пресекая действия хулиганов, то не понадобились бы ни Fan ID, ни полиция на стадионах, никакие другие меры воздействия. Не могут, не хотят, цель посещения стадиона другая - именно та, с которой этим Fan ID хотят покончить: похулиганить безнаказанно.
pomor45
pomor45 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 21:31
А твой гражданский паспорт Конституцию не нарушает?
pomor45
pomor45
вчера в 21:30
Как разволновались-то? Значит мероприятие действенное. Надо внедрять.
pomor45
pomor45 ответ Евгений Сибель (раскрыть)
вчера в 21:28
Да кому они 3 нужны, чтобы за ними следить?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:08
В точку. Именно что плевать клубам на работу с болельщиками, они и так госфинансирование получат. Причем чем больше убытки спишут на стадионы, тем больше и получат. Поэтому Fan ID писали чисто чиновники, а две другие потенциально заинтересованные стороны не спросили.
протон
протон
вчера в 20:50
Только всем вместе нужно проводить бойкот, иначе всё не будет иметь смысла. Надеемся, что большинство клубов поддержат
Все проблемы нашего футбола от того, что он кормится из гос кормушки. Если наш футбол бы частным клубам были бы нужны болельщики. А так ... Ну подумаешь не будет их на стадионе. Ничего страшного. По любому клуб получит сотню другую миллионов рублей от губернатора.
161регион
161регион
вчера в 20:05
Поддерживаю на 100%......достали все эти Qкоды, штрихкоды, коды id и тому подобная лажа ушемляющая свободу передвижения
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 18:26
Спасибо,терь в курсе!
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 17:53, ред.
А по логике должен был знать!)
"Вам может мало что скажут их имена, но это основатели: Филимон, Мэй, Забродин, Гнус, Мухин, Гад, Измайлов, Зинов, Винни, Томат, Андрей Тепло, Бура. Все уже давно состоявшиеся люди, которые живут ЦСКА"

«Закон о введении Fan ID принят на всех уровнях. Закон вступит в силу с 1 июня 2022 года. Официально паспорт болельщика будет называться персонифицированной картой для посещения спортивных соревнований. Это плевок в лицо всем, кто любит ходить на футбол, кто старается сделать его красочным праздником, кто отдает всего себя любимому клубу.

Мы, ветераны армейского фан-движения, те, кто принимал участие в его организации и становлении, выражаем крайнюю обеспокоенность касательно этого новшества и призываем всех болельщиков присоединиться к общему бойкоту этой дискриминационной меры, созданной с целью разделения людей на «угодных» и «плохих»! А судьи кто?

Мы не понимаем и не одобряем необходимость данного нововведения. Главная цель спортивных мероприятий – объединять людей и дарить незабываемые эмоции , а не удовлетворение сомнительных политических и финансовых амбиций узкой группы лиц. А однажды объединившись, свою дружбу взаимопонимание и сплоченность мы пронесли через всю жизнь, через четыре с половиной десятка лет!

Являясь основателями фанатского движения, мы всегда и везде поддерживаем команду, оставляя на аренах страны и за ее пределами, частичку своего сердца и души, делаем яркий и красочный перформанс, поддерживаем любимый клуб всегда и во всем! И не в наших правилах делать что-то по «команде» и «указке».

«Свобода. Равенство. Братство» – эти слова были девизом, в нашем сознании, на протяжении долгих лет и останутся таковым впредь! Фанат – не преступник! Нет Fan ID!

Тем, кто по непонятным причинам молчит, а не должен был бы: в череде заявлений фанатских образований в стиле «Нам не нужен Fan ID» прогнозируемо будет одно исключение. Не делайте так, чтобы их было два. Мы переживем. А как вы будете жить с этим позором?

Если последует общее заявление подобной направленности от всех красно-синих, то мы будем рады к нему присоединиться», – говорится в заявлении.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 17:25
Где про это написано? Я не читал
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 16:29
"Фанаты ЦСКА собрались бойкотировать матчи из-за Fan ID"
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 16:10
На трибунах становится тише...
Тает быстрое время чудес.
До свиданья, наш ласковый РПЛ
Возвращайся в свой сказочный лес.
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 15:20
Конечно против. Я даже дистанционной оплатой не пользуюсь. Люди котооые назакачивали себе приложений даже не знают что за ними круглосуточно следят.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 15:10
Понеслась)
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 15:08
Наш г...но футбол и так никому не интересен. А тут ещё такое вводят.
KLINSI
KLINSI
вчера в 14:40
Мужики!
Вот только бойкот на руку кокловодам.
Им того и надо что б все сидели тихо по своим норкам.
4RT
4RT
вчера в 14:00
Нам такой футбол не нужен
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:58
Предлагаю не смотреть Матч тв и их обзоры матчей
vinyardrip
vinyardrip ответ mphuZ (раскрыть)
вчера в 13:55, ред.
потЕрпим — получим))
Бутылка кефира полбатона...
mphuZ
mphuZ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 13:44
К сожалению, пока что это всё догадки и предпосылок никаких не было. Я не думаю, что будут рубить сразу с плеча. Поживём - увидим.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ mphuZ (раскрыть)
вчера в 13:41
Болельщики, может, и хотят что-то обсуждать, а когда хотело министерство? У нас даже клубы до последнего времени и те не могли ничего обсуждать, в Исполком входили только Миллер, Гинер, Галицкий да Федун. Сейчас вроде у всех появилось права голоса, но это буквально в последние несколько лет.

Да понятно по формулировке, что там оставляется возможность рычага давления. Например, клуба на фанатов или государства на фанатов. Могут убрать людей, которые неправильные плакаты принесут. Могут, типа, если на митинг сходят за берлинского пациента. Зная об этом, все будут только плакаты "Федун молодец, Зарема лучшая" носить и никуда не ходить, все же довольны наверху. А наоборот какой смысл?
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