Болельщики «Ростова» отказались от оформления Fan ID

Болельщики «Ростова» отказались оформлять Fan ID и посещать мероприятия, на которых он введён. Фанаты выступили с заявлением в официальной группе во «Вконтакте».

Мы, активные фанаты «Ростсельмаша», единогласно приняли решение отказаться от оформления «паспорта болельщика» (Fan ID) и посещения спортивных мероприятий, на которых он будет введён.

Мы считаем, что введение данной меры не будет способствовать повышению безопасности и комфорта для зрителей, а станет очередным инструментом для и так уже повсеместного и чрезмерного контроля. На наш взгляд, такое отсеивание «неправильных» болельщиков направлено на искоренение организованного и красочного фанатского боления и превращения спортивных мероприятий в немой театр.

Несмотря на это, мы были, есть и будем с «Сельмашем» до конца и продолжим поддерживать клуб всеми доступными нам способами.

Один за всех и все за одного!