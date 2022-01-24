Болельщики «Ростова» отказались от оформления Fan ID

Болельщики «Ростова» отказались оформлять Fan ID и посещать мероприятия, на которых он введён. Фанаты выступили с заявлением в официальной группе во «Вконтакте».
Мы, активные фанаты «Ростсельмаша», единогласно приняли решение отказаться от оформления «паспорта болельщика» (Fan ID) и посещения спортивных мероприятий, на которых он будет введён.
Мы считаем, что введение данной меры не будет способствовать повышению безопасности и комфорта для зрителей, а станет очередным инструментом для и так уже повсеместного и чрезмерного контроля. На наш взгляд, такое отсеивание «неправильных» болельщиков направлено на искоренение организованного и красочного фанатского боления и превращения спортивных мероприятий в немой театр.
Несмотря на это, мы были, есть и будем с «Сельмашем» до конца и продолжим поддерживать клуб всеми доступными нам способами.
Один за всех и все за одного!
Ранее фанаты «Спартака» заявили, что будут бойкотировать матчи до отмены закона о Fan ID
Я сам, скорее, кузьмич и хожу на стадион тихо поболеть, но тут я поддерживаю фанатов, которым не все равно, что их лишают законных прав. Формулировка дает право отстранить любого человека от посещения когда угодно.
Я сам, скорее, кузьмич и хожу на стадион тихо поболеть, но тут я поддерживаю фанатов, которым не все равно, что их лишают законных прав. Формулировка дает право отстранить любого человека от посещения когда угодно.
Да понятно по формулировке, что там оставляется возможность рычага давления. Например, клуба на фанатов или государства на фанатов. Могут убрать людей, которые неправильные плакаты принесут. Могут, типа, если на митинг сходят за берлинского пациента. Зная об этом, все будут только плакаты "Федун молодец, Зарема лучшая" носить и никуда не ходить, все же довольны наверху. А наоборот какой смысл?
Да понятно по формулировке, что там оставляется возможность рычага давления. Например, клуба на фанатов или государства на фанатов. Могут убрать людей, которые неправильные плакаты принесут. Могут, типа, если на митинг сходят за берлинского пациента. Зная об этом, все будут только плакаты "Федун молодец, Зарема лучшая" носить и никуда не ходить, все же довольны наверху. А наоборот какой смысл?