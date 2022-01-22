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Фанат «Эвертона» бросил в голову Диня бутылку во время празднования гола

вчера, 18:24
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)0 : 1Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон ВиллаМатч завершен

Неприятный инцидент произошёл во время матч 23-го тура Английской Премьер-Лиги между «Эвертоном» и «Астон Виллой».

Единственный гол в игре забил Эмилиано Буэндия, а ассистировал ему бывший защитник «ирисок» Люка Динь, который в это трансферное окно перешёл в «Астон Виллу». Во время празднования гола болельщик «Эвертона» бросил в голову Диня бутылку, после чего француз упал на газон.

Фанат «Эвертона» бросил в голову Диня бутылку во время празднования гола

Ранее матч чемпионата Испании был прерван из-за брошенного в игрока с трибун постороннего предмета.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
вчера в 20:37
Динь конечно не виноват, но как развивались события с его уходом из клуба - многим фанатам это не понравилось, сделовало учесть и не отсвечивать
4RT
4RT
вчера в 20:22
Диню дали в дыню
kasyak7
kasyak7
вчера в 18:55
Как видим и без fan id есть опасность, беспредел
Не поможет id
Bensurr
Bensurr
вчера в 18:52
Ну у Эвертона всегда были фаны неадекваты , а Динь молодец что отпраздновал этот гол.
протон
протон
вчера в 18:43
Ну вот, и без всяких фан айди
1 984
1 984
вчера в 18:40
56ы есть везде.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:32
Наказывать за это надо...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:30
Уже не первый случай
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