Фанат «Эвертона» бросил в голову Диня бутылку во время празднования гола

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вчера, 18:24

Неприятный инцидент произошёл во время матч 23-го тура Английской Премьер-Лиги между «Эвертоном» и «Астон Виллой».

Единственный гол в игре забил Эмилиано Буэндия, а ассистировал ему бывший защитник «ирисок» , который в это трансферное окно перешёл в «Астон Виллу». Во время празднования гола болельщик «Эвертона» бросил в голову Диня бутылку, после чего француз упал на газон.

Ранее матч чемпионата Испании был прерван из-за брошенного в игрока с трибун постороннего предмета.