Фанаты «Спартака» будут бойкотировать матчи до отмены закона о Fan ID

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» выступило с заявлением относительно бойкота матчей клуба из-за введения Fan ID.
Мы едины в своей позиции – мы отказываемся принимать навязываемые нам правила, паспорта, идентификаторы и закон о FAN ID.
Заявляем о своем решении бойкотировать матчи РПЛ, Кубка России по футболу, домашние еврокубковые игры и отказываемся от посещения иных соревнований, где будет применена принудительная система идентификации болельщиков.
Наш бойкот начинается с этой минуты и продлится до момента полной отмены принятого закона. Бойкот распространяется на все фанатские объединения, организации и коллективы, отождествляющие себя со «Спартаком»: Москвы, России, стран СНГ и всего мира!
Ни один закон, ни один документ и ни один чиновник не может лишить болельщика его священного права: быть рядом со своим клубом, быть частью его истории, считать стадион и сектор своим домом, открыто выражать свои эмоции и мнение!
В нашей крови, нашей идеологии был, есть и навсегда останется главный принцип – поддержка нашей команды! В любые времена, несмотря на результаты, ограничения, прессинг со стороны правоохранительных органов и иные обстоятельства, мы оставались рядом со «Спартаком». Однако нынешняя ситуация и репрессивные нововведения не оставляют нам возможности принять другое решение, нежели чем это – тяжелое, но взвешенное и единственно верное в сложившейся ситуации.
Покидая трибуны, мы не перестанем поддерживать «Спартак» оставшимися доступными для нас способами, мы оставляем за собой право посещения матчей с участием команд, представляющих наше великое имя, в тех видах спорта и лигах, куда еще не добрался карающий цифровой жезл «закона» и «порядка».
Эмоции сектора, переполненный ревущий стадион и десятки тысяч бьющихся в унисон сердец всегда были для нас важнейшей частью жизни! Мы осознанно отказываемся от того, что было нам так дорого, во имя одной-единственной цели: защитить права каждого, кто считает себя болельщиком!
Итак, наша позиция изложена. Каждый, кто отождествляет себя с футболом, должен сделать свой выбор.
Система не остановится – избавившись от фанатов, расчистив активные сектора от «неугодных», ее механизм безжалостно запустится в новом направлении. Закон, направленный на обеспечение «комфортной и безопасной среды на футболе», не только уничтожит всю суть фанатизма и его эмоции, но и цинично, без объяснений и в нарушение презумпции невиновности расправится с любыми, кто не впишется в диктуемые им правила – рядовыми болельщиками, посетителями «семейных секторов» и VIP-лож.
Заявляем, что каждый, кто примет решение проигнорировать заявленную позицию и останется на стадионе, больше не сможет с честью и достоинством посмотреть в глаза тысячам соратников! Любой, независимо от его статуса и регалий, переступив черту стадиона в момент нашего бойкота, сиюминутно перестанет быть частью великого спартаковского движа и навсегда покинет наши ряды!
Стадион — не тюрьма! Футбол для фанатов!
Ларчик открывается просто. Суть сего - контроль. Ведь мы же не хотим событий, похожих на Париж. Активный болельщик? Молодой, спортивный? Сиди дома, ты хулиганишь на стадионе...
Ларчик открывается просто. Суть сего - контроль. Ведь мы же не хотим событий, похожих на Париж. Активный болельщик? Молодой, спортивный? Сиди дома, ты хулиганишь на стадионе...
Если вспомнить, что личность собственно Спартака, в честь которого была названа команда, относился к первой категории рабов (революционер), то решение фанатов в этом контексте более чем последовательно. Молодцы!
Добавлю также, что власть заполучили вместо вполне себе лояльной части населения озлобленных людей. Что ж, этот ID-шный блеф был их выбор, пусть теперь будут готовы к тому, что голос болел Спартака, а может и других фанатов с яйцами и чувством собственного достоинства, будет так же слышан в политике как и голос фанатов, например, Црвены Звезды и Партизана
Если вспомнить, что личность собственно Спартака, в честь которого была названа команда, относился к первой категории рабов (революционер), то решение фанатов в этом контексте более чем последовательно. Молодцы!
Добавлю также, что власть заполучили вместо вполне себе лояльной части населения озлобленных людей. Что ж, этот ID-шный блеф был их выбор, пусть теперь будут готовы к тому, что голос болел Спартака, а может и других фанатов с яйцами и чувством собственного достоинства, будет так же слышан в политике как и голос фанатов, например, Црвены Звезды и Партизана
А если я вдруг решу в отпуске сгонять в и впервые увидеть глазами игру любимой команды, мне нужно обращать внимание на визги недовольных и отбитых болельщиков?
Бред. В отличии от вакцин, которые нам впаривают (лучше бы их так бойкотировали), буйство болельщиков давным-давно доказано и видно невооруженным взглядом во всех странах мира. Футбол должен быть ДЛЯ ВСЕХ, это правда, но не вперемежку с хулиганами.
Если не ошибаюсь, в прошлом году снова разрешили алкоголь на стадионе. Вот радости!
А если я вдруг решу в отпуске сгонять в и впервые увидеть глазами игру любимой команды, мне нужно обращать внимание на визги недовольных и отбитых болельщиков?
Бред. В отличии от вакцин, которые нам впаривают (лучше бы их так бойкотировали), буйство болельщиков давным-давно доказано и видно невооруженным взглядом во всех странах мира. Футбол должен быть ДЛЯ ВСЕХ, это правда, но не вперемежку с хулиганами.
Если не ошибаюсь, в прошлом году снова разрешили алкоголь на стадионе. Вот радости!