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Фанаты «Спартака» будут бойкотировать матчи до отмены закона о Fan ID

вчера, 10:29

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» выступило с заявлением относительно бойкота матчей клуба из-за введения Fan ID.

Мы едины в своей позиции – мы отказываемся принимать навязываемые нам правила, паспорта, идентификаторы и закон о FAN ID.

Заявляем о своем решении бойкотировать матчи РПЛ, Кубка России по футболу, домашние еврокубковые игры и отказываемся от посещения иных соревнований, где будет применена принудительная система идентификации болельщиков.

Наш бойкот начинается с этой минуты и продлится до момента полной отмены принятого закона. Бойкот распространяется на все фанатские объединения, организации и коллективы, отождествляющие себя со «Спартаком»: Москвы, России, стран СНГ и всего мира!

Ни один закон, ни один документ и ни один чиновник не может лишить болельщика его священного права: быть рядом со своим клубом, быть частью его истории, считать стадион и сектор своим домом, открыто выражать свои эмоции и мнение!

В нашей крови, нашей идеологии был, есть и навсегда останется главный принцип – поддержка нашей команды! В любые времена, несмотря на результаты, ограничения, прессинг со стороны правоохранительных органов и иные обстоятельства, мы оставались рядом со «Спартаком». Однако нынешняя ситуация и репрессивные нововведения не оставляют нам возможности принять другое решение, нежели чем это – тяжелое, но взвешенное и единственно верное в сложившейся ситуации.

Покидая трибуны, мы не перестанем поддерживать «Спартак» оставшимися доступными для нас способами, мы оставляем за собой право посещения матчей с участием команд, представляющих наше великое имя, в тех видах спорта и лигах, куда еще не добрался карающий цифровой жезл «закона» и «порядка».

Эмоции сектора, переполненный ревущий стадион и десятки тысяч бьющихся в унисон сердец всегда были для нас важнейшей частью жизни! Мы осознанно отказываемся от того, что было нам так дорого, во имя одной-единственной цели: защитить права каждого, кто считает себя болельщиком!

Итак, наша позиция изложена. Каждый, кто отождествляет себя с футболом, должен сделать свой выбор.

Система не остановится – избавившись от фанатов, расчистив активные сектора от «неугодных», ее механизм безжалостно запустится в новом направлении. Закон, направленный на обеспечение «комфортной и безопасной среды на футболе», не только уничтожит всю суть фанатизма и его эмоции, но и цинично, без объяснений и в нарушение презумпции невиновности расправится с любыми, кто не впишется в диктуемые им правила – рядовыми болельщиками, посетителями «семейных секторов» и VIP-лож.

Заявляем, что каждый, кто примет решение проигнорировать заявленную позицию и останется на стадионе, больше не сможет с честью и достоинством посмотреть в глаза тысячам соратников! Любой, независимо от его статуса и регалий, переступив черту стадиона в момент нашего бойкота, сиюминутно перестанет быть частью великого спартаковского движа и навсегда покинет наши ряды!

Стадион — не тюрьма! Футбол для фанатов!

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Все комментарии
13 RUS
13 RUS
вчера в 22:43
Всегда ходили с детьми в давние годы и никто не мешал, а щас все такие из себя, все им мешают, мой ребенок... Уси пуси... Тьфу!
Хрю Джекмен
Хрю Джекмен
вчера в 22:26
Какой же бред я сейчас прочитал
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ what the f (раскрыть)
вчера в 21:18
"рекомендации" не по адресу. Я именно против популистско- удобных текстов. В основном они начинаются "спасибо за статью". Я всегда выражаю свое мнение и мне совершенно неважна реакция и модеров и юзеров.
steelhead
steelhead
вчера в 20:56
Нормально мясо выступило, респект!
протон
протон
вчера в 20:52
Кто тут пишет про то, что "женщины с детьми" либо про "спокойно с внуками" пойдут на футбол - вы хоть раз то, за последние 2-3 года, были на стадионе? Отмазки из серии "там отморозки мешают смотреть" не катят. Все видели футбол при пустых трибунах - что даже муху, пролетевшую мимо камеры слышно. Хотите такой футбол еще раз посмотреть? Дома включаете телевизор, выключаете звук - и вуаля - футбол без фанатов. И не надо никуда идти, сидите дома в тепле и на любимом диване, попивая пивко и почесывая пивной животик.
протон
протон
вчера в 20:51
Впервые в жизни горжусь болельщиками Спартака. Надеюсь, остальные тоже присоединятся. Общий враг объединяет
what the f
what the f ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:46
ну так напиши сам чего-нибудь "дешево-популистское". Твой комментарий отлайкают и поднимут. А если напишешь что-то "умное", дф еще и аргументируешь, тогда цены тебе не будет. Пока же одни эмоции, как у девочки: "удивление, недоумение, разочарование" - здесь все-таки не форум РСП
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 20:31
Ну наконец-то можно будет норм сходить на футлол, бы и на спартак иногда бы ходил, не поболеть за них, а просто посмотреть нормально футбол на стадионе
lotsman
lotsman ответ 161регион (раскрыть)
вчера в 20:13
    161регион
    161регион ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 19:56
      Футбольный Гуру
      Футбольный Гуру
      вчера в 19:48
      баба с воза, кобыле легче
      YVG
      YVG
      вчера в 17:57
      Спартак , может быть, хоть заиграет.
      DawnOfDestiny
      DawnOfDestiny ответ mphuZ (раскрыть)
      вчера в 17:53
      Извиняюсь. Об этом никто не писал. Просто в "стаде плешивом" не хочу быть.
      mphuZ
      mphuZ ответ ZIBO rock (раскрыть)
      вчера в 17:49
      Да, доказано. Часто поступают как нелюди.
      mphuZ
      mphuZ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 17:48
      В том-то и дело. С Fan ID проблем нет, визжат только хулиганы
      mphuZ
      mphuZ ответ DawnOfDestiny (раскрыть)
      вчера в 17:48
      Вакцинация и ковид - это совсем другая история, более лживая.

      С Fan ID всё полегче, на самом деле.
      mphuZ
      mphuZ ответ DawnOfDestiny (раскрыть)
      вчера в 17:47
      Нет. Где я об этом писал?
      Онотолий Вассерман
      Онотолий Вассерман
      вчера в 17:36
      Открыл почитал закон...суть в том что это касается всех спортивных мероприятий...ну вот я с сыном живу в городе где нет футбола большого и мог раз в год доехать до Москвы и сходить на футбол,теперь надо получать паспорт!...многие ли молодые и не очень люди из глубинки озаботятся получением или забьют на эти сложности...короче сидите ребята в своих городках ,государство не заинтересовано в вас как болельщиках и спорт вас должен интересовать только что бы ставки делали)
      karnager
      karnager
      вчера в 17:27
      Наконец-то смогу с сыном сходить на фанатский сектор, не будет этих обезьян
      Онотолий Вассерман
      Онотолий Вассерман ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 17:15
      Зачем кого-то записывать авансом в незаконопослушные,для соблюдения закона есть компетентные органы а вот беззакония(ограничения свободы)как раз и проходят под лозунгами его соблюдения с молчаливого согласия тех людей которые понимать что то начинаю когда только их это беззаконие коснется
      Онотолий Вассерман
      Онотолий Вассерман
      вчера в 17:08
      Я не совсем понял,вот я не фанат а просто болельщик...мне тоже надо какой то айди делать что бы попасть на стадион?(если что то я там раз в год бываю)
      ZIBO rock
      ZIBO rock ответ mphuZ (раскрыть)
      вчера в 16:44
      "Буйство болельщиков давно доказано"?!
      Байкал-38
      Байкал-38
      вчера в 16:28
      Глупцы!!!
      Осталось дождаться когда они "переобуются" и запоют другую песню!!!
      Этим заявлением они лишили себя возможности выйти более менее с достоинством. Сейчас если они появятся на стадионе будут шалаболами и это их конец. Закон не отменят!!!
      Некакойшенко
      Некакойшенко
      вчера в 16:25
      Про болел на стадионе можно просто забыть. Футбол на трибунах умер. Ближайшие пол года покажут кто прав. Противники или сторонники Fan ID. Для меня этот вопрос был ясен изначально. Насильно мил не будешь.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ mphuZ (раскрыть)
      вчера в 15:54
      А причем здесь вакцинация? никакого реального ограничения права посещать футбол этот закон не вводит. Если ты законопослушный человек, то тебе нечего боятся. А если....., то это твои проблемы.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      вчера в 15:51
      У меня вызывает удивление и недоумение отбор "лучших" комментариев. Никакой логики, никакой аргументации. Дешевый популизм. Я разочарован сильно.
      УЕСКА
      УЕСКА
      вчера в 15:44
      Правильно. Надо идти до конца. До победного.
      DawnOfDestiny
      DawnOfDestiny ответ mphuZ (раскрыть)
      вчера в 14:58, ред.
      Да, бред. Я на Nightwish не попал из-за ипучих кодов. Хотя билеты брал за полгода... Никто деньги не вернул.
      DawnOfDestiny
      DawnOfDestiny ответ KLINSI (раскрыть)
      вчера в 14:54
      был бы враг...
      DawnOfDestiny
      DawnOfDestiny ответ Дима Логинов (раскрыть)
      вчера в 14:50
      "Нужно" когда государство сказало?
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