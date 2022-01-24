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«Спартак»: «Позиция фанатов не вызывает ничего, кроме расстройства»

вчера, 10:43

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал решение фанатов московского клуба бойкотировать матчи до отмены закона о Fan ID.

Клуб знает о позиции фанатских объединений. Разумеется, такая ситуация ничего, кроме расстройства, не вызывает. Болельщики «Спартака» — лучшие в России, их поддержка очень важна для команды. При этом мы понимаем, что они имеют право выразить таким образом свою позицию и привлечь внимание к проблеме.

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протон
протон
вчера в 22:31
пусть теперь депутаты со своими ID ходят на стадион,
и Федун теперь может спокойно посмотреть матчи и не слушать кричалки про себя и свою жену) .
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:26
Горстка лидеров фанатского движения из-за боязни не получить "паспорт болельщика" за свои прегрешения перед законом, решила устроить бунт, да ещё и приказала всем остальным не ходить, а кто ослушается сразу анафеме.
К примеру сейчас что бы попасть на футбол нужно предъявить QR-код, а для этого надо зарегистрироваться на гос.услугах и поставить прививку в один или два этапа, ну или переболеть, но регистрация на гос.услугах обязательна.
Для получения Fan ID ещё проще процедура будет, просто зарегистрироваться на гос.услугах. Правда есть одна загвоздка для фанатов, это их прошлое. Вот из-за этого и весь сыр-бор. Больше проблем нет.
Ну, а фанаты Спартака показали как на самом деле относятся к клубу, за который они яко бы болеют. Они ставят свои проблемы выше Спартака, да собственно он им нужен только для своих целей. Вот сейчас реально видишь и даёшь оценку их пустым словам о верности клубу.
SHMEL
SHMEL ответ Spellman (раскрыть)
вчера в 15:41, ред.
Уверен, что не придут.Фанаты живут футболом, а остальные ходят время от времени. Даже после отмены ограничений из за пандемии, стадионы не будут заполняться даже наполовину. И уходят из-за ФанАйДи не только ярые фанаты, а такие же как я. Я не принадлежу ни к одному из движей, но со штрихкодом на лбу не собираюсь ходить на стадион. И от безмолвных трибун футбол никогда не выигрывал...
Spellman
Spellman ответ SHMEL (раскрыть)
вчера в 13:43
Ну уйдут 10 тысяч одних, придут 20 тысяч других, футбол только выиграет от этого.
SHMEL
SHMEL ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 12:52
Кто все? Я вот точно никогда не привыкну. Не являюсь ярым фанатом, пиро не жёг, матерные кричалки не орал, но для себя решил ещё тогда, когда пошли разговоры о введении ФанАйДи , что на стадион больше ходить не буду. Уверяю тебя, таких как я десятки тысяч. Я обычный болельщик, но мне нравятся эти методы концлагерных охранников.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:28
Скоро все привыкнут к закону.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ c4rrzncm4qq5 (раскрыть)
вчера в 12:12
Есть ещё игроки, которые не ходят на стадион из-за того, что нормальные люди их ниггами обзывают
c4rrzncm4qq5
c4rrzncm4qq5
вчера в 12:08
Какое расстройство?
Не будет пиротехники и огромных штрафов.
Нормальные люди смогут спокойно смотреть футбол.
А фанаты... Какие же это фанаты, которые не ходят на стадион?
mihaluch
mihaluch
вчера в 11:05
Позиция фанатов ясна.
vsmb7day2z34
vsmb7day2z34
вчера в 11:03
Ничего кроме расстройства не вызывает незыблемость позиций Заремы
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:44
Всё это временно.
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