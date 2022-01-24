«Спартак»: «Позиция фанатов не вызывает ничего, кроме расстройства»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал решение фанатов московского клуба бойкотировать матчи до отмены закона о Fan ID.

Клуб знает о позиции фанатских объединений. Разумеется, такая ситуация ничего, кроме расстройства, не вызывает. Болельщики «Спартака» — лучшие в России, их поддержка очень важна для команды. При этом мы понимаем, что они имеют право выразить таким образом свою позицию и привлечь внимание к проблеме.