«Спартак»: «Позиция фанатов не вызывает ничего, кроме расстройства»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал решение фанатов московского клуба бойкотировать матчи до отмены закона о Fan ID.
Клуб знает о позиции фанатских объединений. Разумеется, такая ситуация ничего, кроме расстройства, не вызывает. Болельщики «Спартака» — лучшие в России, их поддержка очень важна для команды. При этом мы понимаем, что они имеют право выразить таким образом свою позицию и привлечь внимание к проблеме.
и Федун теперь может спокойно посмотреть матчи и не слушать кричалки про себя и свою жену) .
и Федун теперь может спокойно посмотреть матчи и не слушать кричалки про себя и свою жену) .
К примеру сейчас что бы попасть на футбол нужно предъявить QR-код, а для этого надо зарегистрироваться на гос.услугах и поставить прививку в один или два этапа, ну или переболеть, но регистрация на гос.услугах обязательна.
Для получения Fan ID ещё проще процедура будет, просто зарегистрироваться на гос.услугах. Правда есть одна загвоздка для фанатов, это их прошлое. Вот из-за этого и весь сыр-бор. Больше проблем нет.
Ну, а фанаты Спартака показали как на самом деле относятся к клубу, за который они яко бы болеют. Они ставят свои проблемы выше Спартака, да собственно он им нужен только для своих целей. Вот сейчас реально видишь и даёшь оценку их пустым словам о верности клубу.
К примеру сейчас что бы попасть на футбол нужно предъявить QR-код, а для этого надо зарегистрироваться на гос.услугах и поставить прививку в один или два этапа, ну или переболеть, но регистрация на гос.услугах обязательна.
Для получения Fan ID ещё проще процедура будет, просто зарегистрироваться на гос.услугах. Правда есть одна загвоздка для фанатов, это их прошлое. Вот из-за этого и весь сыр-бор. Больше проблем нет.
Ну, а фанаты Спартака показали как на самом деле относятся к клубу, за который они яко бы болеют. Они ставят свои проблемы выше Спартака, да собственно он им нужен только для своих целей. Вот сейчас реально видишь и даёшь оценку их пустым словам о верности клубу.
Не будет пиротехники и огромных штрафов.
Нормальные люди смогут спокойно смотреть футбол.
А фанаты... Какие же это фанаты, которые не ходят на стадион?
Не будет пиротехники и огромных штрафов.
Нормальные люди смогут спокойно смотреть футбол.
А фанаты... Какие же это фанаты, которые не ходят на стадион?