Весной в РПЛ будут пустые трибуны. «Спартак», «Зенит» и ЦСКА остались без поддержки

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вчера, 10:36

Закон о Fan ID оказался с подвохом.

Видим редкую в футболе солидарность

Сразу исключим мнения депутатов. У всех известных глашатаев читаемая реакция на сам спорный закон, как и на решение организованных фанатов «Спартака», «Зенита» и ЦСКА бойкотировать весенние матчи. Также не будем опираться строго на мнение ультрас.

Но учтем мысли людей, связанных с футболом. Романцев, Галицкий, Мостовой, Алексей Березуцкий, Уткин, Петржела и даже Газзаев высказались против, назвали идею или бессмысленной, или вредной. Редчайшее единодушие, ведь речь об абсурде.

Fan ID всучат даже футболистам. Закон написали люди, далекие от спорта. Футболисты представляют «угрозу безопасности и комфорту» зрителей? А им теперь нужен Fan ID, который рекламируют под лозунгом о защите от опасности. Та же история с журналистами, стюардами, фотографами, и так далее.

Какой смысл в поголовной переписи, если все данные участники матча получают часто именные пропуска? Наличие в кармане карточки не упрощает идентификацию человека в толпе. Зато это бюрократический шлагбаум в стране, где народ не шибко доверяет инициативам сверху. Бойкот фанатов – лишь одна грань.

Будут молчаливые отказы от оформления ненужного документа зрителем с центральных трибун. Классическая демотивация и вредительство.

Бойкоты и дискуссия – родители свобод

Вы точно видели знаменитую фотографию, где все подняли правые руки вверх, и только рабочий завода из Гамбурга Август Ландмессер демонстративно скрестил руки и ухмыляется. У немца были личные мотивы – матерью двух его детей была еврейка Ирма Эклер, а брак им по закону о «чистоте расы» не разрешали.

Судьба семьи печальная – дети выросли сиротами, но та история о бойкоте и смелости нужна нам, чтобы понять абсурдность новой идеи. Вся футбольная толпа как раз руку «за» новый закон не поднимала. Только те, кто к спорту отношения не имеет, радуются Fan ID. Причем на безопасность он никак не повлияет.

Все последние эксцессы в РПЛ связаны с поведением полиции, а не с конфликтами между фанатами. Странно вспоминать петарду, брошенную в Шунина, или нападение фаната «Зенита» на Граната, события десятилетней давности. Плюс внедрение Fan ID не предотвратит подобные эксцессы, а найти можно любого хулигана.

В Севилье чудака, который попал трубой по голове игроку, сразу задержали. Закон о Fan ID не ко времени — футбол теряет деньги, есть ограничения из-за пандемии. Закон бессмысленный, ведь кто захочет хулиганить – поступит глупо с паспортом болельщика в кармане.

Акция ультрас взволновала чиновников

Самое смешное, что в законе пока нет точного перечня турниров, где паспорта нужны. Целый год депутаты рассказывали, как им важна безопасность женщин и детей на трибунах, выделят сотни миллионов рублей для реализации программы. Но на провинциальных аренах, на которые денег не хватит, Fan ID не будет.

Вчера депутат Журова вообще заявила, что главная футбольная лига может не попасть в перечень соревнований, где будет паспорт болельщика. А до этого угрожала, что бойкот как раз приведет к включению РПЛ в перечень. Нововведение планируют с лета, а люди не придут на футбол превентивно весной.

Чиновники сделали все шиворот-навыворот. Оговорка, что можно не включать РПЛ в список, умиляет. Похоже, подсуетились влиятельные клубы. Тому же «Зениту» не нужен пустой «Вираж». Официально они, конечно, за закон, и на фанатов уже давили. Но где-то внутри понимают абсурдность идеи.

Также пострадает сборная. Организованные болельщики из принципа откажутся от Fan ID. Явный пример нелепого и конфликтного закона. Галицкий прав – в современном мире всех можно отследить, а любое усложнение приведет к отказу тех, кто редко ходит на футбол. Или просто не любит, когда бюрократия побеждает.

Причем заметьте, что ни разу не было разговора о наказании охранников арен, которые годами потворствуют проносу запрещенной пиротехники. Не видели инициатив РФС с переходом на «холодные» файеры, не опасные для окружающих, хотя такие изобретены и используются на спортивных соревнованиях за рубежом.

Ни разу не поднимали вопрос о стюардах вместо ОМОНа. Спорт – шоу, а пустое регулирование убивает красоту. Смысл ведь не в том, чтобы сделать перепись уже сто раз переписанных специальными службами фанатов. И даже для репрессивных методов Fan ID дополнительно не нужен, хватает решений судов.

Болельщики ЦСКА получили многолетние запреты на посещение футбола на основании криво составленных протоколов. Кого поймали – того наказали. Получается, в конечном итоге паспорт болельщика нужен, чтобы кто-то перед кем-то отчитался – смотрите, эти крепкие парни с татуировками у нас под колпаком.

В центре всей истории – пару миллиардов

Ищите, кому выгодно. Закон нужен, чтобы объяснить выделение 773 млн рублей. И это только начало, можно годами «модернизировать» все спортивные арены. Из-за чужой жажды наживы матчи РПЛ будут играть на пустых аренах. Пострадают ведь не только в больших городах. Фанаты «Спартака» приедут на выезд, а на стадионы не зайдут.

У бойкота есть понятная цель и аргументация. А вот закон написан пространно, им можно вертеть благодаря уточнениям. Об этом заговорили сами депутаты, хотя другие чиновники врали, будто четкий список соревнований составлен. Если все ради финала ЛЧ в Санкт-Петербурге, то зачем наказывать клубы РПЛ ?

«Зенит» дома и в гостях – два разных коллектива, и дело не в газоне и стенах, а в фанатах. А на матчах команды Карпина высокий процент фанатов, которые редко выбираются на футбол. Непонятно, зачем усложнять жизнь простому работяге, который хочет сводить сына на игру сборной раз в пять лет?

Раньше среди фанатов были трабелмейкеры, но это истории из далекого прошлого. Fan ID разозлил, ведь народ ставят перед фактом. Весной трибуны станут пустыми, хотя всех старых законов с головой хватало для работы с единичными хулиганами. А вот факт, что в законе нет перечня соревнований, о многом говорит.

Классическая оболочка, которую можно накачивать деньгами на вечное внедрение. Будь у Fan ID хоть как-то практический смысл, то все спокойно получили бы документы. Но раз оставили право блокировать на входе – могут не выдать паспорт неугодному или лично вам случайно, то бойкот – законное право народа.