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Весной в РПЛ будут пустые трибуны. «Спартак», «Зенит» и ЦСКА остались без поддержки

вчера, 10:36
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Закон о Fan ID оказался с подвохом.

Видим редкую в футболе солидарность

Сразу исключим мнения депутатов. У всех известных глашатаев читаемая реакция на сам спорный закон, как и на решение организованных фанатов «Спартака», «Зенита» и ЦСКА бойкотировать весенние матчи. Также не будем опираться строго на мнение ультрас.

Но учтем мысли людей, связанных с футболом. Романцев, Галицкий, Мостовой, Алексей Березуцкий, Уткин, Петржела и даже Газзаев высказались против, назвали идею или бессмысленной, или вредной. Редчайшее единодушие, ведь речь об абсурде.

Fan ID всучат даже футболистам. Закон написали люди, далекие от спорта. Футболисты представляют «угрозу безопасности и комфорту» зрителей? А им теперь нужен Fan ID, который рекламируют под лозунгом о защите от опасности. Та же история с журналистами, стюардами, фотографами, и так далее.

Какой смысл в поголовной переписи, если все данные участники матча получают часто именные пропуска? Наличие в кармане карточки не упрощает идентификацию человека в толпе. Зато это бюрократический шлагбаум в стране, где народ не шибко доверяет инициативам сверху. Бойкот фанатов – лишь одна грань.

Будут молчаливые отказы от оформления ненужного документа зрителем с центральных трибун. Классическая демотивация и вредительство.

Бойкоты и дискуссия – родители свобод

Вы точно видели знаменитую фотографию, где все подняли правые руки вверх, и только рабочий завода из Гамбурга Август Ландмессер демонстративно скрестил руки и ухмыляется. У немца были личные мотивы – матерью двух его детей была еврейка Ирма Эклер, а брак им по закону о «чистоте расы» не разрешали.

Судьба семьи печальная – дети выросли сиротами, но та история о бойкоте и смелости нужна нам, чтобы понять абсурдность новой идеи. Вся футбольная толпа как раз руку «за» новый закон не поднимала. Только те, кто к спорту отношения не имеет, радуются Fan ID. Причем на безопасность он никак не повлияет.

Все последние эксцессы в РПЛ связаны с поведением полиции, а не с конфликтами между фанатами. Странно вспоминать петарду, брошенную в Шунина, или нападение фаната «Зенита» на Граната, события десятилетней давности. Плюс внедрение Fan ID не предотвратит подобные эксцессы, а найти можно любого хулигана.

В Севилье чудака, который попал трубой по голове игроку, сразу задержали. Закон о Fan ID не ко времени — футбол теряет деньги, есть ограничения из-за пандемии. Закон бессмысленный, ведь кто захочет хулиганить – поступит глупо с паспортом болельщика в кармане.

Акция ультрас взволновала чиновников

Самое смешное, что в законе пока нет точного перечня турниров, где паспорта нужны. Целый год депутаты рассказывали, как им важна безопасность женщин и детей на трибунах, выделят сотни миллионов рублей для реализации программы. Но на провинциальных аренах, на которые денег не хватит, Fan ID не будет.

Вчера депутат Журова вообще заявила, что главная футбольная лига может не попасть в перечень соревнований, где будет паспорт болельщика. А до этого угрожала, что бойкот как раз приведет к включению РПЛ в перечень. Нововведение планируют с лета, а люди не придут на футбол превентивно весной.

Чиновники сделали все шиворот-навыворот. Оговорка, что можно не включать РПЛ в список, умиляет. Похоже, подсуетились влиятельные клубы. Тому же «Зениту» не нужен пустой «Вираж». Официально они, конечно, за закон, и на фанатов уже давили. Но где-то внутри понимают абсурдность идеи.

Также пострадает сборная. Организованные болельщики из принципа откажутся от Fan ID. Явный пример нелепого и конфликтного закона. Галицкий прав – в современном мире всех можно отследить, а любое усложнение приведет к отказу тех, кто редко ходит на футбол. Или просто не любит, когда бюрократия побеждает.

Причем заметьте, что ни разу не было разговора о наказании охранников арен, которые годами потворствуют проносу запрещенной пиротехники. Не видели инициатив РФС с переходом на «холодные» файеры, не опасные для окружающих, хотя такие изобретены и используются на спортивных соревнованиях за рубежом.

Ни разу не поднимали вопрос о стюардах вместо ОМОНа. Спорт – шоу, а пустое регулирование убивает красоту. Смысл ведь не в том, чтобы сделать перепись уже сто раз переписанных специальными службами фанатов. И даже для репрессивных методов Fan ID дополнительно не нужен, хватает решений судов.

Болельщики ЦСКА получили многолетние запреты на посещение футбола на основании криво составленных протоколов. Кого поймали – того наказали. Получается, в конечном итоге паспорт болельщика нужен, чтобы кто-то перед кем-то отчитался – смотрите, эти крепкие парни с татуировками у нас под колпаком.

В центре всей истории – пару миллиардов

Ищите, кому выгодно. Закон нужен, чтобы объяснить выделение 773 млн рублей. И это только начало, можно годами «модернизировать» все спортивные арены. Из-за чужой жажды наживы матчи РПЛ будут играть на пустых аренах. Пострадают ведь не только в больших городах. Фанаты «Спартака» приедут на выезд, а на стадионы не зайдут.

У бойкота есть понятная цель и аргументация. А вот закон написан пространно, им можно вертеть благодаря уточнениям. Об этом заговорили сами депутаты, хотя другие чиновники врали, будто четкий список соревнований составлен. Если все ради финала ЛЧ в Санкт-Петербурге, то зачем наказывать клубы РПЛ?

«Зенит» дома и в гостях – два разных коллектива, и дело не в газоне и стенах, а в фанатах. А на матчах команды Карпина высокий процент фанатов, которые редко выбираются на футбол. Непонятно, зачем усложнять жизнь простому работяге, который хочет сводить сына на игру сборной раз в пять лет?

Раньше среди фанатов были трабелмейкеры, но это истории из далекого прошлого. Fan ID разозлил, ведь народ ставят перед фактом. Весной трибуны станут пустыми, хотя всех старых законов с головой хватало для работы с единичными хулиганами. А вот факт, что в законе нет перечня соревнований, о многом говорит.

Классическая оболочка, которую можно накачивать деньгами на вечное внедрение. Будь у Fan ID хоть как-то практический смысл, то все спокойно получили бы документы. Но раз оставили право блокировать на входе – могут не выдать паспорт неугодному или лично вам случайно, то бойкот – законное право народа.

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Все комментарии
kust07
kust07 ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 01:17
А где ты видел в нашей стране демократию? Разве она есть?
Правдин Семён
Правдин Семён
вчера в 23:19
Снова всё ради денег и контроля . Но те,кому "ссы в глаза " никак не переведутся.
pomor45
pomor45 ответ particular (раскрыть)
вчера в 21:53
А что хотели? Чтобы государство отвечало за всё, но ничего не контролировало? Так не бывает. Не хочешь, или не умеешь самоорганизоваться, получай управителя со всеми вытекающими последствиями.
pomor45
pomor45 ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 21:49
А фанатам значит это помойное зрелище по душе? Или они зачем-то другим идут на стадион?
pomor45
pomor45 ответ kust07 (раскрыть)
вчера в 21:47
Выясняется, что человечество не умеет пользоваться демократией. Оно абсолютно не отличает её от анархии.
Евгений Сибель
Евгений Сибель ответ RoArt (раскрыть)
вчера в 18:23
Народ не рад. Точка
Евгений Сибель
Евгений Сибель ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 18:22
Вот я и говорю что не стоит пользоваться прмложениями доставки. Сами себя загнали в угол.
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 18:21
Воры поддержат что угодно ради кормушки .
Так я и не схожу на футбол .
Ухожу я в пляжные виды спорта.
Еня Вселюбят
Еня Вселюбят
вчера в 18:13
    kust07
    kust07 ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 18:09
    От этого никуда не деться,и тайга не поможет. Всемирный контроль за человечеством будет по всей земле.
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 17:56
    удачи, пусть ищут теперь, кто будет смотреть это помойное зрелище
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ kust07 (раскрыть)
    вчера в 17:29
    А продавая продукты в магазинах прикармливают людей!
    А ты пользуешься телефоном? Там вообще твои данные расходятся на раз. Даже в инете ты под колпаком. Люди давно уже рабы интернета!
    Отвергая, что то новое вы умалчиваете о том, чем уже пользуетесь, хотя по сути это одно и тоже, только в новом виде.
    Если уж быть таким принципиальным, то выход только один, уехать подальше в тайгу и там жить, но и там хозяин медведь свои порядки наводить будет.
    kust07
    kust07 ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 16:23
    Я как не ходил на стадион,так и не собираюсь,и вовсе не из-за Фан Уй-ДИ,просто делать там нечего,так как футбола у нас нет он тухлый и неинтересный, выиграть в еврокубках ни у кого не можем. СТЫДОБА. А выкидывать свои деньги,не собираюсь. Но я против идентификационного номера болельщика,т.как это все qr коды,вакцины,id. Законы о блокировке карт,определенный лимит это все одна опера.все ведёт к одному- электронному рабству,печати зверя.
    kust07
    kust07
    вчера в 16:12
    А что тут удивляться сам, закон гласит: ФАН УЙ ДИ.
    RoArt
    RoArt ответ kukuruzonax (раскрыть)
    вчера в 15:44
    В этой это какой? У нас в Росии все нормально.
    RoArt
    RoArt
    вчера в 15:43, ред.
    Соккер почему то выступает на стороне смутьянов и беспредельщиков. Кому выгодны погромы на трибунах? На ЧМ 2018 все кому надо оформили ИД, никто не плакал...
    112910415
    112910415
    вчера в 13:37
    идейка растворится постепенно ...
    particular
    particular
    вчера в 12:53
    Цифровизация, персонализация и учёт... Государству так удобней, - становится меньше мутного, непрозрачного и неподконтрольного...
    Противники этого всегда будут наравне с антиваксерами... Протест, неподчинение, личная позиция и нежелание идти на поводу государства... Солидарность - это же так вызывающе...
    Истина где-то далеко, правда у каждого своя, а различные акции не внесут никаких изменений в порядок вещей...
    Рагнарёк
    Рагнарёк
    вчера в 12:35, ред.
    Повторюсь, но мне кажется, что если поступит инициатива поставить в домах камеры с профилактикой бытовых преступлений, они и тут поддержку свою окажут. Статистика действительно ужасная по таким делам, и с камерами легче будет бороться с негодяями. А честным людям спокойнее, тем более майор обещал записи удалять.
    Вот такой у нас народ...
    kukuruzonax
    kukuruzonax
    вчера в 12:00
    В этой стране что ни закон, так антинародный, что в футболе что вне его.
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 11:18, ред.
    Также могу предположить, что скоро начнутся расколы в фанатском движении.
    Так как не все фанаты являются отморозками и имеют проблемы с законом, а не ходить на стадион из-за кучки таких вряд ли хватит терпения на долго. Скорее всего будут формироваться другие фанатские движения с новыми лидерами, которые не были замешаны в чём-то противоправном.
    Одним словом никто и не предполагал, что вступление Fan ID пройдёт гладко, но всё постепенно устаканиться и трибуны будут полны, и хулиганства не будет.
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 10:59
    В законе прописываются основания, по которым гражданам могут отказать в оформлении Fan ID или заморозить действующий документ. Это наличие данных о том, что болельщик или участник турнира ранее нарушал общественный порядок на спортивном мероприятии, в том числе за пределами РФ, или данных о намерении совершить такие противоправные деяния.

    Вот чего на самом деле боятся зачинщики этих бунтов! Они думали, что вечно будут хулиганить в России, а так же за её пределами и всё будет сходить им с рук. Ребята лафа закончилась, закон подписан, головой раньше надо было думать.
    Поздно пить боржоми когда почки отказали!
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 10:39
    Нам не привыкать,справимся!
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