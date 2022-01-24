ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Терюшков — о Fan ID: «Бояться болельщикам нечего»

вчера, 18:07

Депутат Госдумы РФ, член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о решении фанатов нескольких российских клубов бойкотировать матчи в связи с введением паспорта болельщика (Fan ID).

Закон принят. Уже сейчас в 329-м законе есть запрет на посещение спортивных событий болельщикам, в отношении которых есть административный запрет либо административный надзор. Просто сейчас трудно контролировать, что человек будет добросовестно соблюдать решение суда. Fan ID как раз-таки поможет это делать. Это закон только о безопасности.

Я читал, что у болельщиков есть опасения, что будут необоснованно не оформлять Fan ID, либо приостанавливать. Но я могу их успокоить. У нас в законе прописано три пункта, по которым карта будет приостановлена, либо не будет выдаваться.

Как я уже сказал, это будет в тех случаях, если на болельщика наложен административный запрет, либо надзор, либо ведется судопроизводство. Это исчерпывающий перечень. Тем людям, которые ни разу не были уличены в нарушениях на спортивных объектах, боятся нечего.

Наша задача в том, чтобы болельщики не сталкивались с трудностями при получении Fan ID. Поэтому это все можно будет оформить на Госуслугах.

Сейчас многие относятся с негативом, потому что прежде не было такой практики. Я вместе с депутатским корпусом готов отстаивать права болельщиков, если вдруг будут необоснованные отказы или приостановления. Хоть я в этом и сильно сомневаюсь. Бояться болельщикам нечего.

Что касается «Химок», то я попрошу руководство встретиться с фанатами, все им объяснить, чтобы не оставалось вопросов.

Все новости
Рианчо — о Fan ID: «„Спартак“ без своих фанатов — совсем другая команда»
Сегодня, 00:47 Комментарии4
СлухиФанаты «Динамо» и «Локомотива» объявят о бойкоте матчей из-за Fan ID
Вчера, 22:48 Комментарии13
«Я не разбираюсь в футболе, но мы приняли закон». Fan ID – тема №1 в российском футболе
Вчера, 15:58Александр Чистяков в блоге Bla Bla BlaКомментарии15
Болельщики «Ростова» отказались от оформления Fan ID
Вчера, 11:35 Комментарии48
«Спартак»: «Позиция фанатов не вызывает ничего, кроме расстройства»
Вчера, 10:43 Комментарии11
Фанаты «Спартака» будут бойкотировать матчи до отмены закона о Fan ID
Вчера, 10:29 Комментарии83
Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:28
В 30-е годы в Германии законы по еврейскому вопросу тоже аргументировали исключительно безопасностью
протон
протон
вчера в 22:27
Клоунада, если ты готов отстаивать права болельщиков, то выступи против фан-айди, все болельщики поголовно против этой дискриминации.
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:08
Плохо этот эксперимент закончится
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100