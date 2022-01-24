«Я не разбираюсь в футболе, но мы приняли закон». Fan ID – тема №1 в российском футболе

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вчера, 15:58

Аргументы законодателей и их сторонников.

Фанатские движения российских клубов одно за другим отказываются от оформления Fan ID. О такой позиции уже заявили фанаты «Зенита» (сделали это первыми), «Спартака» и «Ростова». Закон вступит в силу с 1 июня 2022 года, но его действие увидим уже весной: в частности, активные болельщики «Спартака» заявили о начале бойкота матчей своего любимого клуба во всех турнирах. Пока это самая жесткая позиция.

Обещают вернуться на трибуны только в случае полной отмены ненавистного им закона. Клуб огорчен такой позицией фанатов, однако признает их право выражать протест. А как реагируют люди, приложившие руку к спорному закону, и сторонники Fan ID? Некоторые реплики достойны попадания в золотой фонд.

Ирина Роднина, 3-кратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы:

Что они хотят показать [своими бойкотами]? Что они сила, которая может управлять? Вместо того, чтобы идти на компромисс. Каждое государство должно обеспечивать безопасность. Я не могу оценивать фанатов. Я не разбираюсь в футболе. Но мы приняли закон. Футбол теряет красоту из-за Fan ID? Да-да! Особенно когда зажигают файеры, а людей уносят покалеченными.

Светлана Журова, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы:

В законе нет прямого указания на то, что в чемпионате России по футболу Fan ID будет введен обязательно. Понятно, что нужно вести переговоры, высказывать свою позицию. Но возможно, фанаты реально поторопились, а вводить никто ничего и не собирался. Теперь все будет выглядеть так, будто Fan ID не ввели из-за бойкота. Все говорят только о футболе, но может быть такое, что его введут и на другие соревнования. Бойкот – не самый лучший вариант. Они поторопились. Я не знаю, как болельщики будут себя вести дальше. Самое удивительное, что Fan ID существует для иностранцев. Они не боятся отдавать свои данные. Думаю, что болельщики, которые очень любят футбол, получали Fan ID уже минимум два раза. Процедура оформления паспорта болельщика будет совершенно простая, у многих все данные и так есть на «Госуслугах».

Николай Валуев, бывший боксер и депутат Госдумы:

На мой взгляд, бессмысленно добиваться отмены окончательно принятого закона, на моей памяти таких примеров не было. Закон подписан президентом, поэтому я в большом сомнении, что он будет пересмотрен, так не бывает. Конечно, у большой группы граждан, у фанатов, есть возможность влиять на ситуацию, но сейчас этот бойкот ни к чему не приведет — он не поможет добиться отмены закона. Нужно понять, что закон о Fan ID — это в первую очередь обеспечение безопасности зрителей, а не контроль над ними. Не хотел бы делать вперед забегающие выводы, но все закончится тем, что болельщики поймут важность и необратимость этого закона и станут ходить на стадионы.

Дмитрий Свищев, председатель комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту:

Странное заявление, непонятное. Если фанаты действительно любят свой клуб и уважают российские законы, это просто странное решение. Для любого гражданина это просто формальные вещи, к которым привыкнуть очень быстро и легко. Нужно просто потратить 5 минут своего драгоценного времени на регистрацию на портале «Госуслуг». Мне кажется, это не стоит того, чтобы делать такие серьезные заявления. Уверен, они ничего не добьются таким демаршем, потому что правительство выходило с этим законопроектом с целью обеспечения безопасности на спортивных объектах. Мне обидны такие вещи. Я считал, что футбольные болельщики с пониманием отнесутся к той ситуации, которая сейчас складывается в мире. Надо быть внимательными и законопослушными гражданами. Поддержка клубу нужна. Мне кажется, спартаковские фанаты должны поддерживать свой клуб.

Вячеслав Колосков, бывший (и почетный) президент РФС :

Болельщики «Спартака» давно об этом говорят. Закон уже принят, подписан президентом. Кому хуже от этого? У фанатов есть абонементы на матчи, руководителям клуба надо с ними пообщаться, объяснить, что возврата не будет. Хотите быть на стадионе, болеть за «Спартак» — приходите, нет — это ваш выбор. Сомневаюсь, что кто-то не выполнит закон. РПЛ выходила с предложением принятия закона о Fan ID. Поэтому сейчас это бесполезное сотрясение воздуха. С этим надо смириться.

Андрей Червиченко, бывший президент «Спартака»:

Не будут ходить — ну и пусть не ходят. Кому от этого хуже станет? Они же себя зрелища лишают. Есть правила. Это то же самое, когда пешеходов обязывают ходить по зебре, соблюдать правила дорожного движения, а они говорят, что не будут дорогу переходить. Ну не переходите, стойте на месте. Если вы недовольны депутатами или кем-то, кто принимает такие законы — идите на выборы и голосуйте за кого-то другого. Сейчас закон принят, значит его нужно исполнять. Сейчас они высказали свое мнение, его везде растиражировали. На мой взгляд, они сейчас пытаются уговорить сами себя. Я не считаю, что в финансовом плане, от того, что они не будут ходить, «Спартак» сильно потеряет. В плане поддержки — возможно. А может, вместо них будут ходить законопослушные граждане и ещё более ретиво будут поддерживать команду. А то от этих одно возмущение и недовольство.

Дмитрий Губерниев, спортивный комментатор:

Закон принят — непонятно, на что рассчитывают фанаты. На то, что президент его отзовет? Нет, такого не будет, он его уже подписал. Это, конечно, проблема, что активные фанаты перестанут ходить на стадионы, но, с другой стороны, а в чем проблема оформить себе Fan ID, если ты законопослушный гражданин? А вот если у тебя есть проблемы с законом, то здесь, наверное, возникает вопрос. В общем, сейчас все эти разговоры в пользу бедных, закон принят и обязателен к исполнению, иначе на трибуны не попадешь. Действовать фанатам нужно было до подписания закона президентом, пытаться решить вопрос в трудовом поле: инициировать общественные слушания, например. А сейчас достичь отмены закона уже невозможно. Да, из-за бойкота пострадает посещаемость, но кто-то может сказать, что зато будет спокойно на трибунах, можно будет с семьями на футбол ходить. А остальные посмотрят по телевизору, причем биатлон.

Михаил Боярский, актер театра и кино, болельщик «Зенита»:

А в чем сложность оформить Fan ID? Сложно оформить? Меня этот бойкот не касается. Я сделаю любой документ, чтобы пойти на стадион. Массового влияния быть не должно. Плохо, что народ будет меньше ходить на стадион. Я за то, чтобы стадионы были полные. Я не понимаю такой позиции болельщиков. Думаю, что до конца этот законопроект не пройдет. Он юридически неправильно оформлен. Этим должны заниматься профессиональные юристы, а не эмоции.

А вы на чьей стороне? Делитесь своим мнением о Fan ID на «Соккер.ру».