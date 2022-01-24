ГлавнаяБлогиBla Bla BlaБолельщики, фанаты, билетыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Я не разбираюсь в футболе, но мы приняли закон». Fan ID – тема №1 в российском футболе

вчера, 15:58
00:00 / 00:00

Аргументы законодателей и их сторонников.

Фанатские движения российских клубов одно за другим отказываются от оформления Fan ID. О такой позиции уже заявили фанаты «Зенита» (сделали это первыми), «Спартака» и «Ростова». Закон вступит в силу с 1 июня 2022 года, но его действие увидим уже весной: в частности, активные болельщики «Спартака» заявили о начале бойкота матчей своего любимого клуба во всех турнирах. Пока это самая жесткая позиция.

Обещают вернуться на трибуны только в случае полной отмены ненавистного им закона. Клуб огорчен такой позицией фанатов, однако признает их право выражать протест. А как реагируют люди, приложившие руку к спорному закону, и сторонники Fan ID? Некоторые реплики достойны попадания в золотой фонд.

Ирина Роднина, 3-кратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы:

Что они хотят показать [своими бойкотами]? Что они сила, которая может управлять? Вместо того, чтобы идти на компромисс. Каждое государство должно обеспечивать безопасность. Я не могу оценивать фанатов. Я не разбираюсь в футболе. Но мы приняли закон. Футбол теряет красоту из-за Fan ID? Да-да! Особенно когда зажигают файеры, а людей уносят покалеченными.

Светлана Журова, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы:

В законе нет прямого указания на то, что в чемпионате России по футболу Fan ID будет введен обязательно. Понятно, что нужно вести переговоры, высказывать свою позицию. Но возможно, фанаты реально поторопились, а вводить никто ничего и не собирался. Теперь все будет выглядеть так, будто Fan ID не ввели из-за бойкота. Все говорят только о футболе, но может быть такое, что его введут и на другие соревнования. Бойкот – не самый лучший вариант. Они поторопились. Я не знаю, как болельщики будут себя вести дальше. Самое удивительное, что Fan ID существует для иностранцев. Они не боятся отдавать свои данные. Думаю, что болельщики, которые очень любят футбол, получали Fan ID уже минимум два раза. Процедура оформления паспорта болельщика будет совершенно простая, у многих все данные и так есть на «Госуслугах».

Николай Валуев, бывший боксер и депутат Госдумы:

На мой взгляд, бессмысленно добиваться отмены окончательно принятого закона, на моей памяти таких примеров не было. Закон подписан президентом, поэтому я в большом сомнении, что он будет пересмотрен, так не бывает. Конечно, у большой группы граждан, у фанатов, есть возможность влиять на ситуацию, но сейчас этот бойкот ни к чему не приведет — он не поможет добиться отмены закона. Нужно понять, что закон о Fan ID — это в первую очередь обеспечение безопасности зрителей, а не контроль над ними. Не хотел бы делать вперед забегающие выводы, но все закончится тем, что болельщики поймут важность и необратимость этого закона и станут ходить на стадионы.

Дмитрий Свищев, председатель комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту:

Странное заявление, непонятное. Если фанаты действительно любят свой клуб и уважают российские законы, это просто странное решение. Для любого гражданина это просто формальные вещи, к которым привыкнуть очень быстро и легко. Нужно просто потратить 5 минут своего драгоценного времени на регистрацию на портале «Госуслуг». Мне кажется, это не стоит того, чтобы делать такие серьезные заявления. Уверен, они ничего не добьются таким демаршем, потому что правительство выходило с этим законопроектом с целью обеспечения безопасности на спортивных объектах. Мне обидны такие вещи. Я считал, что футбольные болельщики с пониманием отнесутся к той ситуации, которая сейчас складывается в мире. Надо быть внимательными и законопослушными гражданами. Поддержка клубу нужна. Мне кажется, спартаковские фанаты должны поддерживать свой клуб.

Вячеслав Колосков, бывший (и почетный) президент РФС:

Болельщики «Спартака» давно об этом говорят. Закон уже принят, подписан президентом. Кому хуже от этого? У фанатов есть абонементы на матчи, руководителям клуба надо с ними пообщаться, объяснить, что возврата не будет. Хотите быть на стадионе, болеть за «Спартак» — приходите, нет — это ваш выбор. Сомневаюсь, что кто-то не выполнит закон. РПЛ выходила с предложением принятия закона о Fan ID. Поэтому сейчас это бесполезное сотрясение воздуха. С этим надо смириться.

Андрей Червиченко, бывший президент «Спартака»:

Не будут ходить — ну и пусть не ходят. Кому от этого хуже станет? Они же себя зрелища лишают. Есть правила. Это то же самое, когда пешеходов обязывают ходить по зебре, соблюдать правила дорожного движения, а они говорят, что не будут дорогу переходить. Ну не переходите, стойте на месте. Если вы недовольны депутатами или кем-то, кто принимает такие законы — идите на выборы и голосуйте за кого-то другого. Сейчас закон принят, значит его нужно исполнять. Сейчас они высказали свое мнение, его везде растиражировали. На мой взгляд, они сейчас пытаются уговорить сами себя. Я не считаю, что в финансовом плане, от того, что они не будут ходить, «Спартак» сильно потеряет. В плане поддержки — возможно. А может, вместо них будут ходить законопослушные граждане и ещё более ретиво будут поддерживать команду. А то от этих одно возмущение и недовольство.

Дмитрий Губерниев, спортивный комментатор:

Закон принят — непонятно, на что рассчитывают фанаты. На то, что президент его отзовет? Нет, такого не будет, он его уже подписал. Это, конечно, проблема, что активные фанаты перестанут ходить на стадионы, но, с другой стороны, а в чем проблема оформить себе Fan ID, если ты законопослушный гражданин? А вот если у тебя есть проблемы с законом, то здесь, наверное, возникает вопрос. В общем, сейчас все эти разговоры в пользу бедных, закон принят и обязателен к исполнению, иначе на трибуны не попадешь. Действовать фанатам нужно было до подписания закона президентом, пытаться решить вопрос в трудовом поле: инициировать общественные слушания, например. А сейчас достичь отмены закона уже невозможно. Да, из-за бойкота пострадает посещаемость, но кто-то может сказать, что зато будет спокойно на трибунах, можно будет с семьями на футбол ходить. А остальные посмотрят по телевизору, причем биатлон.

Михаил Боярский, актер театра и кино, болельщик «Зенита»:

А в чем сложность оформить Fan ID? Сложно оформить? Меня этот бойкот не касается. Я сделаю любой документ, чтобы пойти на стадион. Массового влияния быть не должно. Плохо, что народ будет меньше ходить на стадион. Я за то, чтобы стадионы были полные. Я не понимаю такой позиции болельщиков. Думаю, что до конца этот законопроект не пройдет. Он юридически неправильно оформлен. Этим должны заниматься профессиональные юристы, а не эмоции.

А вы на чьей стороне? Делитесь своим мнением о Fan ID на «Соккер.ру».

Песков — о Fan ID: «Необходим диалог с фанатскими объединениями»
Сегодня, 14:54 Комментарии7
Фанаты «Фиорентины» вывесили баннер с оскорблением в адрес Влаховича
Сегодня, 10:32 ФотоКомментарии15
Рианчо — о Fan ID: «„Спартак“ без своих фанатов — совсем другая команда»
Сегодня, 00:47 Комментарии18
СлухиФанаты «Динамо» и «Локомотива» объявят о бойкоте матчей из-за Fan ID
Вчера, 22:48 Комментарии18
Терюшков — о Fan ID: «Бояться болельщикам нечего»
Вчера, 18:07 Комментарии4
Болельщики «Ростова» отказались от оформления Fan ID
Вчера, 11:35 Комментарии48
Сортировать
Все комментарии
kust07
kust07
сегодня в 11:52
Боярский кот усатый попер против народа. Ну и зря теперь большинство презирать будут.
kust07
kust07
сегодня в 11:49
Прочитал статью ещё больше пришел в негодование.
Так и хочется сказать Родиной, ты кем себя возомнила? Если ты приняла антинародный закон значит ты имеешь право управлять?
В Советском союзе в отличие от России в думе были люди в возрасте,седые головы ,а это академики ,ученные. И законы принимали народные,и жизнь в целом была лучше.
А в России одни в думе спортсмены,бизнесмены,воры. Толку от них НУЛЬ.Ничего не могут сделать для народа завели страну в кризис.БЕСТОЛОЧИ одним словом
Евгений Сибель
Евгений Сибель ответ Andryha84 (раскрыть)
сегодня в 02:34
Сегодня тебя заставили фан айди оформить
Завтра попросят ботинки им целовать.
Это часть манипуляции по нагибу стада.
Евгений Сибель
Евгений Сибель
сегодня в 02:32
Все эти господа забыли указать что им фан айди не нужен , поскольку сидят в вип ложах.
Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 00:36
Всё больше появляется тех,кого мы не видели на сайте ранее,но они активно "за" инициативы правительства и потащат жену и детей на футбол независимо от их желания. А когда пьяное быдло на центральной трибуне набьет ему(им) лицо,громко матерясь при его ребенке и хватая за грудь и под юбкой его жену...он,конечно, станет благодарить ГД за Фан-уйди,ведь теперь этих хулиганов найдут (почему-то? ) быстрее и он получит полнейшую сатисфакцию. А если ,например, Спартак снова проиграет Сочи с крупным счетом,то болельщики Сочи не станут радоваться на стадионе, чтобы не расстраивать фанов Спартака и не разжигать конфликт, ибо их могут отстранить от футбола ,благодаря Фан-уйди.

Так что ли?!
Рагнарёк
Рагнарёк ответ Andryha84 (раскрыть)
вчера в 21:35, ред.
Некоторые выкладывают, это их личное дело. А кто не хочет, не выкладывает и не регистрируется. Обобщение от "некоторых" которые добровольно, на всех и "обязательно" - очевидная ошибка.
В РПЛ массовые драки? Все что вспоминается за последний десяток лет это 3-5 инцидентов которые под это подпадают. Омон фанатов бил куда чаще. А чтобы нейтральный кузьмич пострадал от кресла, - такого вообще не было.
Насчет новостей про метание "каждый" день это вранье. Вообще в этом плане РПЛ превосходит лиги из топ 5. Во всяком случае в Англии (не говоря уж о Франции) куда чаще предметы бросают в игроков. Получается, мы видим что у них с фан-айди ситуация хуже чем у нас без него.
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
вчера в 20:36
Роднина с дочкой в США, Журова "Не лишайте нас полетов в США", Валуев-прекрасная компания.
Andryha84
Andryha84
вчера в 19:31, ред.
Не понимаю, а в чем проблема? Кто-то боится за свои личные данные? Так в соц. сетях о вас все можно узнать. Некоторые всю свою жизнь туда выкладывают. А если на стадионе во время массовой драки (а это не редкость) прилетит вам или (не дай бог) вашему ребёнку вырваное кресло в голову вы что делать будете? FANID нет, вы отказались всей толпой от него, кто виноват? Х. З. Кто-то из толпы, праздник футбола превратился в трагедию и ничего не поделать.
И не надо рассказывать что наши фанаты белые и пушистые, там от фаната до фанатика один фаер. Идти с женой ребёнком на стадион и смотреть как на соседней трибуне беснуются полуголые дикари - малоприятное зрелище.
Каждый день новости то одному труба в голову прилетела, то зажигалка, то бутылка. В Акинфеева фаер кинули. За такое хозяевам техническое поражение, а они могли бы выиграть если бы не 1 фанатик на трибуне. Только ради этого уже нужен FanID.
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 19:13
Я ходил на стадион в начале 90х,в те самые 90е когда ещё не было даже кресел,были скамейки,когда простые мужчины приносили с собой спиртное,собойки,смотрели футбол выпивали и милиция на это смотрела спокойно,при этом эти же ребята не плевали семечки себе под ноги а плевали в кулёк,в это же время были фанаты которые поддерживали клуб и у которых не было проблем с милицией.Я был ребенок( сам 1986 года выпуска),тогда я ещё не знал,что поеду на выезда,не знал,что такое золотой выезд и вообще культуру футбольных болельщиков(уж извините назвать субкультурой около футбол(в 90е не было такого термина я не могу)
И на моих глазах,я сам всё это видел, как стали закручивать гайки,как пропала атмосфера тех начало 90х,как милиция стала не той в конце 90х и начале 2000х которая была в начале 90х,как слово фанат стало чуть не ругательством....
но и мы те кто был в движении,были уже другими,уже не было 90х с их выпей стакан одекалона и ты фанат,уже всё шло на ЗОЖ,получив по купалу,понимаешь,что сигареты зло(я так бросил курить и слава Всевышнему и сейчас не курю) и фан движения стали силой....потом я ушёл,ну как ушёл я хожу на стадион могу и в Киев поехать на Лигу Чемпионов,но универ,потом жена-ребенок и какая то отвественность...ну а потом майдан 2004, вспомните дело павличенко...когда во всем мире,поддержали простую семью из Украины(я ящик пива проспорил говорил,что Спартак Москва в жизни не поддержит акцию,Спартак ещё скажет посадили и правильно,но Спартак мужчины) и как итог евромайдан когда даже все группировки стали как одна семья......
Я говорю за Украину,я не был в фан движении России,но если вспомнить манежку,если вспомнить убийство Свиридова и что было и давно понятно,что в россии футбольные болельщики это сила а если эта сила не контралируется то тогда Fan ID.....
vinyardrip
vinyardrip ответ gwynb1eidd (раскрыть)
вчера в 18:28
    vinyardrip
    vinyardrip ответ Sylpheed (раскрыть)
    вчера в 18:24
    они даже этого не понимают. для них мы ах11111уе рабы, и кто кого типа выбирал.. быдло ваще нормас
    112910415
    112910415
    вчера в 17:32
    чиновники - особая каста, и логика у них особая !
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd ответ Sylpheed (раскрыть)
    вчера в 16:31
    а кто тебе сказал, что они народу служат?))) они служат исключительно своим интересам и завидуют футболистам и всячески пытаются вредить футболу, поскольку они таких денег даже близко не получали, при этом добиваясь намного большего в спорте...
    alexgurzan
    alexgurzan ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    вчера в 16:16
    .
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 16:14
    На душе легко и спокойно от того, что в Государственной Думе принимают законы настоящие профессионалы и мастера своего дела - Роднина, Журова, Валуев и Свищев:
    shlomo
    shlomo
    вчера в 16:09
    Спасибо за статью....ну что, доиграются, что доступным досугом станет распитие тех самых напитков..... как чины любят нам втирать, что все ограничения - для нашего блага..... есть у стадиона фанатский сектор с отдельным входом.... какой прямой вред он наносит, кроме криков и запуска фаеров ? (на фейерверки не ходите тогда по праздникам....).... есть еще трибуна, куда ходят рядовые болельщики.... там тоже "весело".... короче, человеку надо думать, с кем идти на стадион и на какую трибуну идти.... если есть желание покричать в компании хороших друзей и знакомых, то одна трибуна, если с ребенком, то надо на трибуну к аналитикам, кузьмичам, жующим семечки, где все ведут себя спокойно.... мозгов нет? (тогда можно покалечиться, переходя дорогу в неположенном месте - то же самое, что и с выбором трибун...).... может я и не прав но все это очень напоминает перекладывание ответственности на кого угодно, снимая ее с себя....
    Sylpheed
    Sylpheed
    вчера в 16:09
    Все как один ничего не понимают. Какой смысл им объяснять, если они максимально далеки от народа, которому служат))
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100