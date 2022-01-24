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Клубы РПЛ хотят отменить еженедельные ПЦР-тесты

вчера, 21:40

На ближайшем исполкоме РФС клубы Российской Премьер-Лиги предложат внести правки в регламент касательно сдачи еженедельных ПЦР-тестов для отчетности в РПЛ.

По информации источника, команды хотят отменить эти тесты, а главные аргументы инициативной группы для изменения регламента таковы:

– еженедельно тестировать каждую команду отдельно для лиги слишком дорого;

– тест не гарантирует отсутствие вируса, которым можно заразиться и после сдачи;

– клубы сами способны контролировать стерильность;

– лучше ориентироваться на QR-коды и вакцинацию, поставив футбол в одинаковые условия с другими отраслями развлекательных целей;

– многие в мировом медсообществе считают, что появление омикрон-штамма – признак ослабевания вируса, поэтому относиться к нему надо как к легкому ОРВИ.

Чемпионат России возобновится в феврале.

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Источник: championat.com
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Все комментарии
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сегодня в 04:21
Логичное предложение.
протон
протон
вчера в 22:08
Лучше ориентироваться на QR-коды и вакцинацию, поставив футбол в одинаковые условия с другими отраслями развлекательных целей."
Так если вирус не опасен, то зачем эти ограничения доя зрителей? Где логика?
Вам фануйди мало?
161регион
161регион
вчера в 22:03
И это правильно...... Просто кто то на верху хорошо зарабатывает на этом и не факт что разрешат...
pomor45
pomor45
вчера в 22:01
Отменить надо всё о чём просят клубы, но только вместе с тем, чего они не просят - бюджетным финансированием клубов.
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 21:59
1 пункт спорный. Платить бешеную з/п брёвнам не дорого, а ПЦР дорого. Странная постанова.
2 пункт - Согласен.
3 пункт - не согласен. Смотрим 1 пункт. ПЦР дорого, тады откуда деньги на оборудование для определения вируса и его профилактики? Сами себе противоречат.
4 пункт - Согласен. Уколоть надо всех. Все же делали прививку Манту, БЦЖ и т.д. и все живы и здоровы.
5 пункт - БРЕД.
Возникает вопрос, это Врач составлял список или очередной блоХер?
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:47
Чего нибудь решат!
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