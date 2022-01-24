Клубы РПЛ хотят отменить еженедельные ПЦР-тесты

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вчера, 21:40

На ближайшем исполкоме РФС клубы Российской Премьер-Лиги предложат внести правки в регламент касательно сдачи еженедельных ПЦР-тестов для отчетности в РПЛ .

По информации источника, команды хотят отменить эти тесты, а главные аргументы инициативной группы для изменения регламента таковы:

– еженедельно тестировать каждую команду отдельно для лиги слишком дорого;

– тест не гарантирует отсутствие вируса, которым можно заразиться и после сдачи;

– клубы сами способны контролировать стерильность;

– лучше ориентироваться на QR-коды и вакцинацию, поставив футбол в одинаковые условия с другими отраслями развлекательных целей;

– многие в мировом медсообществе считают, что появление омикрон-штамма – признак ослабевания вируса, поэтому относиться к нему надо как к легкому ОРВИ .

Чемпионат России возобновится в феврале.