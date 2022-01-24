Клубы РПЛ хотят отменить еженедельные ПЦР-тесты

На ближайшем исполкоме РФС клубы Российской Премьер-Лиги предложат внести правки в регламент касательно сдачи еженедельных ПЦР-тестов для отчетности в РПЛ.
По информации источника, команды хотят отменить эти тесты, а главные аргументы инициативной группы для изменения регламента таковы:
– еженедельно тестировать каждую команду отдельно для лиги слишком дорого;
– тест не гарантирует отсутствие вируса, которым можно заразиться и после сдачи;
– клубы сами способны контролировать стерильность;
– лучше ориентироваться на QR-коды и вакцинацию, поставив футбол в одинаковые условия с другими отраслями развлекательных целей;
– многие в мировом медсообществе считают, что появление омикрон-штамма – признак ослабевания вируса, поэтому относиться к нему надо как к легкому ОРВИ.
Чемпионат России возобновится в феврале.
Так если вирус не опасен, то зачем эти ограничения доя зрителей? Где логика?
Вам фануйди мало?
Так если вирус не опасен, то зачем эти ограничения доя зрителей? Где логика?
Вам фануйди мало?
2 пункт - Согласен.
3 пункт - не согласен. Смотрим 1 пункт. ПЦР дорого, тады откуда деньги на оборудование для определения вируса и его профилактики? Сами себе противоречат.
4 пункт - Согласен. Уколоть надо всех. Все же делали прививку Манту, БЦЖ и т.д. и все живы и здоровы.
5 пункт - БРЕД.
Возникает вопрос, это Врач составлял список или очередной блоХер?
2 пункт - Согласен.
3 пункт - не согласен. Смотрим 1 пункт. ПЦР дорого, тады откуда деньги на оборудование для определения вируса и его профилактики? Сами себе противоречат.
4 пункт - Согласен. Уколоть надо всех. Все же делали прививку Манту, БЦЖ и т.д. и все живы и здоровы.
5 пункт - БРЕД.
Возникает вопрос, это Врач составлял список или очередной блоХер?