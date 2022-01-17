ФИФА аннулировала жёлтые карточки игроков перед стыками отбора ЧМ-2022

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сегодня, 19:39

ФИФА аннулировала желтые карточки игроков сборных, которые примут участие в стыковых матчах отбора ЧМ -2022.

ФИФА отменила желтые карточки 107 игроков. Игроки, которые получат предупреждения в полуфиналах стыковых матчей, смогут сыграть в финалах в случае победы их команды.

Однако игроки, получившие две желтые карточки в матчах группового этапа, будут дисквалифицированы на полуфинальные матчи.