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ФИФА аннулировала жёлтые карточки игроков перед стыками отбора ЧМ-2022

сегодня, 19:39

ФИФА аннулировала желтые карточки игроков сборных, которые примут участие в стыковых матчах отбора ЧМ-2022.

ФИФА отменила желтые карточки 107 игроков. Игроки, которые получат предупреждения в полуфиналах стыковых матчей, смогут сыграть в финалах в случае победы их команды.

Однако игроки, получившие две желтые карточки в матчах группового этапа, будут дисквалифицированы на полуфинальные матчи.

Полуфинальные стыковые матчи отбора ЧМ-2022 пройдут 24 марта.

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Перевод с bbc.com
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Futurista
Futurista
сегодня в 20:17
Эх...Надо было больше фолить...
Сантус
Сантус
сегодня в 20:05
А амнистия приурочена к какой то дате?Так ФИФА вроде 21 мая создана..)
протон
протон
сегодня в 20:04
50/50 так сказать.
Elliada
Elliada
сегодня в 19:56
ФИФА не может отменить ковид, так хоть карточки. А то некому было бы играть
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:53
Всё правильно, играть должны основными составами, сильнейшие
Рагнарёк
Рагнарёк
сегодня в 19:51
Для команд, чьи игроки на карточках висели, правильное решение
Для их соперников- несправедливое.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:48
Палка в двух концах.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 19:43
Правильное решение.
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