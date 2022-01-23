Анюков: «Если „Зенит“ не брать, сильные игроки в РПЛ не приезжают»

Член тренерского штаба «Зенита» поделился мнением о лимите на легионеров.

Чемпионат России тогда [в 2008-м] сильнее был. В том числе благодаря иностранцам. Люди приезжали и показывали европейский уровень. Вспомните ЦСКА , который еще до нас выиграл Кубок УЕФА . «Спартак», «Локомотив» – там тоже были сильные легионеры. Как, кстати, и не в московских клубах.

Когда ты играешь против команд, где есть Жо, Вагнер Лав, Карвальо, сам растешь. То есть россияне подтягивались к иностранцам. Поэтому наши матчи со столичными командами – это, считаю, тоже был европейский уровень.

Мое отношение к лимиту? Я считаю, что должна быть конкуренция и должны играть только сильные иностранцы. И уж точно легионеры нужны в клубах. Мне довелось расти в профессиональном футболе с тренерами самого высокого уровня. Играть против топ-легионеров и тренироваться с ними. Все вместе это в итоге вылилось в мое понимание игры, в то, что сам становился сильнее. Это лично мое мнение.

Класс легионеров в РПЛ упал? Упал уровень чемпионата, в том числе из-за уровня легионеров. Сейчас, если не брать «Зенит», сильные игроки к нам не приезжают. Ни в коем случае не хочу никого обидеть, ребят или клубы, но факт остается фактом. Это опять-таки мое мнение.

Халка и Витселя в «Зените» не сразу приняли? Играя на тренировках против такого нападающего, как Халк, безусловно, тоже рос. Для меня он вообще топ-игрок. И очень хороший как человек.

Не скажу, что в иностранцах такое редко встречается, но Халк по менталитету похож на русского. Компанейский, классный парень. Всегда комфортно с ним себя чувствовал. И до сих пор у нас дружеские отношения. Думаю, если вы у него спросите – он то же самое скажет.