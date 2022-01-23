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Анюков: «Если „Зенит“ не брать, сильные игроки в РПЛ не приезжают»

вчера, 22:30

Член тренерского штаба «Зенита» Александр Анюков поделился мнением о лимите на легионеров.

Чемпионат России тогда [в 2008-м] сильнее был. В том числе благодаря иностранцам. Люди приезжали и показывали европейский уровень. Вспомните ЦСКА, который еще до нас выиграл Кубок УЕФА. «Спартак», «Локомотив» – там тоже были сильные легионеры. Как, кстати, и не в московских клубах.

Когда ты играешь против команд, где есть Жо, Вагнер Лав, Карвальо, сам растешь. То есть россияне подтягивались к иностранцам. Поэтому наши матчи со столичными командами – это, считаю, тоже был европейский уровень.

Мое отношение к лимиту? Я считаю, что должна быть конкуренция и должны играть только сильные иностранцы. И уж точно легионеры нужны в клубах. Мне довелось расти в профессиональном футболе с тренерами самого высокого уровня. Играть против топ-легионеров и тренироваться с ними. Все вместе это в итоге вылилось в мое понимание игры, в то, что сам становился сильнее. Это лично мое мнение.

Класс легионеров в РПЛ упал? Упал уровень чемпионата, в том числе из-за уровня легионеров. Сейчас, если не брать «Зенит», сильные игроки к нам не приезжают. Ни в коем случае не хочу никого обидеть, ребят или клубы, но факт остается фактом. Это опять-таки мое мнение.

Халка и Витселя в «Зените» не сразу приняли? Играя на тренировках против такого нападающего, как Халк, безусловно, тоже рос. Для меня он вообще топ-игрок. И очень хороший как человек.

Не скажу, что в иностранцах такое редко встречается, но Халк по менталитету похож на русского. Компанейский, классный парень. Всегда комфортно с ним себя чувствовал. И до сих пор у нас дружеские отношения. Думаю, если вы у него спросите – он то же самое скажет.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:20
есть такое дело
ДСА
ДСА
сегодня в 05:57
Денег на сильных игроков нет.
3b3b3khjn5xz
3b3b3khjn5xz
сегодня в 05:56
Так оно и есть
протон
протон
сегодня в 00:00
Вот оно поколение, которое выгрызало землю и выигрывало еврокубок и медали Евро. Сравните со всякими Игнатьевыми из дубля Рубина, которые при двух голах за два сезона (нападающий!!!) выплёвывает "лимит это хорошо, и вааще чо нас лимитунов хейтят то?"
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:22
Не соглашусь...
Классон,Крыховяк,Влашич,Промес...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:57
Малком очень силен
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:53
Сильные игроки, если их можно так назвать, приезжают к нам в надежде поучаствовать в играх ЛЧ или завершать свою футбольную карьеру, когда уже не востребованы в Европе, а денег срубить ещё хочется, но удовлетворить их запросы может только Газпром или Федун, который любит сорить деньгами.
particular
particular
вчера в 22:51
Всё девальвируется, деклассируется и падает... Только снижение растёт...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:50
Ну хоть признал, что уровень чемпионата РПЛ упал. А так покупать не топовых, а хотя бы качественных легионеров в России имеет возможность около пяти команд. А российским игрокам остается пожелать пробиваться в зарубежные топовые чемпионаты и там работать над своим уровнем, а что делать, если классные легионеры к нам не едут. Но пока большинство выбирают щедрую (для их уровня) зарплату и пешеходный российский турнир.
SHMEL
SHMEL
вчера в 22:38
Зенит не ограничен в тратах, поэтому там и более качественные иностранцы.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:35
"Сильные иностранцы приезжают только в Зенит". Легко объяснимо. "Неограниченный доступ к государственному бюджету только у Миллера" И все станет понятно. Зри в корень ( Козьма Прутков)
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:34
Не вижу в Зените топ игроков
Cat01
Cat01
вчера в 22:33
Время покажет
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