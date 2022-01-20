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ФИФА ввела новые правила аренды игроков

сегодня, 18:41

ФИФА сообщила о введении новых правил аренды игроков.

Сообщается, что они вступят в силу с июля 2022 года.

1. Максимальный срок – год, минимальный – полгода.

2. Субаренда в третий клуб запрещена.

3. Нельзя брать в аренду больше трех игроков одного клуба. Или отдавать в один клуб больше трех человек.

4. Брать или отдавать в аренду не больше восьми игроков за сезон. С 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года будет действовать та же система, но с максимальным числом футболистов — семь. С 1 июля 2024 года максимальное число игроков, отданных/взятых в аренду – 6. Эта планка сохранится на постоянной основе.

5. Ограничения не касаются игроков младше 21 года.

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Все комментарии
berda2003
berda2003
сегодня в 20:56
пираты прописали рабовладельцам новые правила торговли рабами...
ermak6848
ermak6848
сегодня в 20:38
ФИФА - прописывает советы - рекомендации , делая вид работы..
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 20:35
Да нормально в целом, если это все не касается игроков младше 21 года. А 8 или 7 игроков старше 21 можно легко пристроить.
Обезжиренный
Обезжиренный
сегодня в 20:17
У нас один клуб просто сливает игроков в другой. Без всяких аренд и нарушений
beefs
beefs
сегодня в 20:17
это нормально, Сочи - караул...
протон
протон
сегодня в 20:17
Вчера поощрения получил от сайта в сумме баллов, интересно за что ? Спасибо приятно.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 20:11
По-моему хорошие нововведения. Выглядит здраво.
Евгений Сибель
Евгений Сибель
сегодня в 20:02
Субаренда это лихо
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 19:57
Удар ниже пояса по зениту.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 19:48
Писец Селюкам ! Как деньги зарабатывать ?
1 984
1 984
сегодня в 19:43
Разумные требования.
протон
протон
сегодня в 19:39
Ну есть плюсы и минусы этого решения. Да плюс это топ клубы не будут пачками скупать. Минус это когда клуб отдаёт воспитанника своей академии в аренду, чтобы тот набрался опыта. Вроде клуб его воспитал, но не вкладывается в лимит и должен продать или игрок вообще закончит с футболом. А если игрок за год выстрелит и что тогда. Я бы не вводил лимит на собственных воспитанников.
протон
протон
сегодня в 19:38
Также теперь запрещена субаренда игроков в третий клуб. Мората сейчас в шоке.
Вообще нововведения по сути адекватные.
Где то напрягся синий чукотский банкомат.
У Челси 22 игрока в аренде..
Теперь игроков придётся продавать клубам. Не будут собирать 3 состава восходящих звёзд
Турецкой Суперлиге, фактически существующей лишь за счёт института аренды сейчас, придётся трудно.
Rare Fish
Rare Fish
сегодня в 19:32
поскорее бы запустили супер лигу. что фифа распустиля 3
particular
particular
сегодня в 19:07
ФИФА ввела регулирование, напоминая свою руководящую и направляющую роль...
Да и лишняя прозрачность в мутных схемах не помешает...
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 19:04
Зачем лезть во внутренние дела клубов? После пандемии клубы жестко просели в финансах, выживают как могут, а цены на покупки игроков раздуты выше крыши. Меньше чем за 20 миллионов вообще никого не купить, при этом надо отчехлять колоссальные премиальные агентам.
При этом в Европе налог 50 процентов, что ведет к раздутым зарплатным бюджетам.
Мое мнение: богатые клубы ничего не почувствуют на нефтяных деньгах, а бедные станут еще беднее.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 19:01
Лучшее враг хорошему. Посмотрим как приживутся эти нововведения.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 18:58
Фан-клубы погорят
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:56
Вроде правильное решение...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:48
Думаю , что это правильное решение.
Cat01
Cat01
сегодня в 18:47
будем жить по новому!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 18:46, ред.
Ещё надо отменить пункт: "с правом обязательного выкупа".
Взяли в аренду, игрок не подошёл, а выкупить обязаны.
Bensurr
Bensurr
сегодня в 18:44
Фифа убивает футбол
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:44
Ну хоть как-то так.
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