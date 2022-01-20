ФИФА ввела новые правила аренды игроков

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сегодня, 18:41

ФИФА сообщила о введении новых правил аренды игроков.

Сообщается, что они вступят в силу с июля 2022 года.

1. Максимальный срок – год, минимальный – полгода.

2. Субаренда в третий клуб запрещена.

3. Нельзя брать в аренду больше трех игроков одного клуба. Или отдавать в один клуб больше трех человек.

4. Брать или отдавать в аренду не больше восьми игроков за сезон. С 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года будет действовать та же система, но с максимальным числом футболистов — семь. С 1 июля 2024 года максимальное число игроков, отданных/взятых в аренду – 6. Эта планка сохранится на постоянной основе.

5. Ограничения не касаются игроков младше 21 года.