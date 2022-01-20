ФИФА ввела новые правила аренды игроков

ФИФА сообщила о введении новых правил аренды игроков.
Сообщается, что они вступят в силу с июля 2022 года.
1. Максимальный срок – год, минимальный – полгода.
2. Субаренда в третий клуб запрещена.
3. Нельзя брать в аренду больше трех игроков одного клуба. Или отдавать в один клуб больше трех человек.
4. Брать или отдавать в аренду не больше восьми игроков за сезон. С 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года будет действовать та же система, но с максимальным числом футболистов — семь. С 1 июля 2024 года максимальное число игроков, отданных/взятых в аренду – 6. Эта планка сохранится на постоянной основе.
5. Ограничения не касаются игроков младше 21 года.
Вообще нововведения по сути адекватные.
Где то напрягся синий чукотский банкомат.
У Челси 22 игрока в аренде..
Теперь игроков придётся продавать клубам. Не будут собирать 3 состава восходящих звёзд
Турецкой Суперлиге, фактически существующей лишь за счёт института аренды сейчас, придётся трудно.
Вообще нововведения по сути адекватные.
Где то напрягся синий чукотский банкомат.
У Челси 22 игрока в аренде..
Теперь игроков придётся продавать клубам. Не будут собирать 3 состава восходящих звёзд
Турецкой Суперлиге, фактически существующей лишь за счёт института аренды сейчас, придётся трудно.
Да и лишняя прозрачность в мутных схемах не помешает...
Да и лишняя прозрачность в мутных схемах не помешает...
При этом в Европе налог 50 процентов, что ведет к раздутым зарплатным бюджетам.
Мое мнение: богатые клубы ничего не почувствуют на нефтяных деньгах, а бедные станут еще беднее.
При этом в Европе налог 50 процентов, что ведет к раздутым зарплатным бюджетам.
Мое мнение: богатые клубы ничего не почувствуют на нефтяных деньгах, а бедные станут еще беднее.
Взяли в аренду, игрок не подошёл, а выкупить обязаны.
Взяли в аренду, игрок не подошёл, а выкупить обязаны.