Гаджиев: «Смягчение лимита в РПЛ — правильное решение»

Заслуженный тренер России порассуждал о возможном смягчении лимита на легионеров в РПЛ .

Это правильное решение. Я считаю, лимит нужно вообще постепенно смягчать. Из-за лимита создаются слишком вольготные условия для россиян. Бездарные игроки у нас стоят слишком дорого. Кроме того, это негативно сказывается на результатах наших клубов в европейских турнирах. Сегодня мы ведь стабильно проигрываем, только вовсе не из-за легионеров. Сейчас лимит во многом мешает готовить своих ребят. Сопливые разговоры из серии: «Наших ребят не ставят на матчи, какие они у нас несчастные» — бред. Готовьте так, чтобы они были на одном уровне с легионерами, а не жалейте. Смягченный лимит на легионеров в паре с грамотной подготовкой дадут великолепный результат.

Наши мальчишки на данный момент — не инвалиды. Все дело в подготовке молодых ребят. Наши школы безобразно работают. Мы очень плохо готовим своих же парней, хотя у нас много талантов и достаточно денег, чтобы выращивать таких футболистов, которые смогут конкурировать с сильнейшими легионерами. У нас есть все, чтобы воспитывать свои таланты и выходить на другой уровень. При правильном подходе они могли бы входить в сотню лучших Европы.

Нужно не ныть, какие мы бедные и как нас несправедливо сажают на скамейку, а работать в полную силу и стремиться быть наравне с сильными иностранцами. Надо учиться выдерживать конкуренцию, а не жалеть себя, как у нас любят, и винить в своих неудачах кого-то.