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Гаджиев: «Смягчение лимита в РПЛ — правильное решение»

сегодня, 14:28

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев порассуждал о возможном смягчении лимита на легионеров в РПЛ.

Это правильное решение. Я считаю, лимит нужно вообще постепенно смягчать. Из-за лимита создаются слишком вольготные условия для россиян. Бездарные игроки у нас стоят слишком дорого. Кроме того, это негативно сказывается на результатах наших клубов в европейских турнирах. Сегодня мы ведь стабильно проигрываем, только вовсе не из-за легионеров. Сейчас лимит во многом мешает готовить своих ребят. Сопливые разговоры из серии: «Наших ребят не ставят на матчи, какие они у нас несчастные» — бред. Готовьте так, чтобы они были на одном уровне с легионерами, а не жалейте. Смягченный лимит на легионеров в паре с грамотной подготовкой дадут великолепный результат.

Наши мальчишки на данный момент — не инвалиды. Все дело в подготовке молодых ребят. Наши школы безобразно работают. Мы очень плохо готовим своих же парней, хотя у нас много талантов и достаточно денег, чтобы выращивать таких футболистов, которые смогут конкурировать с сильнейшими легионерами. У нас есть все, чтобы воспитывать свои таланты и выходить на другой уровень. При правильном подходе они могли бы входить в сотню лучших Европы.

Нужно не ныть, какие мы бедные и как нас несправедливо сажают на скамейку, а работать в полную силу и стремиться быть наравне с сильными иностранцами. Надо учиться выдерживать конкуренцию, а не жалеть себя, как у нас любят, и винить в своих неудачах кого-то.

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Все комментарии
DEMBELE
DEMBELE
сегодня в 15:45
После смягчения или отмены только Лучшие будут играть в топ клубах ,а остальные там где и должны )
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 15:35
Верно сказал Гаджиев.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 15:16
Конечно по факту лучше, если играют доморощенные таланты. Но созданный с благими намерениями лимит порождает у нас Игнатьевых, Кокориных и прочих баловней жизни. Даже появляющиеся таланты, хапнув пару миллионов, уезжают на расслабоне попить пивко на пляже и покормить скатов, крабов или морских коньков. Агенты выбивают для паспортистов, едва способных попасть по мячу космические оклады. Поэтому результат "Спартака" в Лиге Европы смотрится как дикая аномалия. То есть хотели как лучше, орали лозунги с трибун о развитии российских футболистов, а получилась деградация и унылое скатывание. Выход наверное один - отказываться от искусственных ограничений и навязывать жесткую, не дающую расслабиться конкуренцию.
beefs
beefs
сегодня в 14:49
сегодня смягчили, завтра ужесточат, это уже проходили топчемся по кругу...
ermak6848
ermak6848
сегодня в 14:39
Играть надо с отдачей, а не про лимит думать...
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 14:30
Надо совсем его отменить. Пусть будет свободная конкуренция, а всякие лимиты до добра не доведут.
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