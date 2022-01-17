Гогниев объяснил, почему РПЛ нужно расширить до 18 команд

Главный тренер «Алании» поделился мыслями о возможном расширении РПЛ с 16 до 18 команд.

У нас 16 команд в РПЛ . Я считаю, это мало. Получается так: команды побогаче находятся в первой восьмерке. А вторая восьмерка борется за каждое очко, у них нет права на ошибку. И конечно, они будут ставить автобус, потому что им нужны очки.

Я считаю, РПЛ нужно расширять до 18 команд, чтобы у второй половины была хоть какая-то возможность играть в конструктивный и атакующий футбол. Это риск, но рисковать никто не хочет.

Что делать с бюджетом? Конечно, деньги – это важно. Но сейчас много рекламы, доходов от трансляций. В РПЛ можно заработать на определенный стартап.

Мое мнение: не все заключается в деньгах. Нужно выстроить определенный футбол, костяк команды, который можно усилить. И в середине таблицы можно спокойно играть.