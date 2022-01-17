ГлавнаяНовостиПравила футбола и реформыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Гогниев объяснил, почему РПЛ нужно расширить до 18 команд

сегодня, 17:47

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев поделился мыслями о возможном расширении РПЛ с 16 до 18 команд.

У нас 16 команд в РПЛ. Я считаю, это мало. Получается так: команды побогаче находятся в первой восьмерке. А вторая восьмерка борется за каждое очко, у них нет права на ошибку. И конечно, они будут ставить автобус, потому что им нужны очки.

Я считаю, РПЛ нужно расширять до 18 команд, чтобы у второй половины была хоть какая-то возможность играть в конструктивный и атакующий футбол. Это риск, но рисковать никто не хочет.

Что делать с бюджетом? Конечно, деньги – это важно. Но сейчас много рекламы, доходов от трансляций. В РПЛ можно заработать на определенный стартап.

Мое мнение: не все заключается в деньгах. Нужно выстроить определенный футбол, костяк команды, который можно усилить. И в середине таблицы можно спокойно играть.

Недавно Гогниев получил приз за вклад в популяризацию ФНЛ.

Все новости
ФИФА аннулировала жёлтые карточки игроков перед стыками отбора ЧМ-2022
Сегодня, 19:39 Комментарии0
Гаджиев: «Смягчение лимита в РПЛ — правильное решение»
14 января Комментарии7
Революция в российском футболе. В РФС дозрели до лимита с 12-13 иностранцами в заявке
12 январяСтанислав Горин в блоге Забыли спроситьКомментарии6
СлухиЛимит на легионеров в РПЛ могут изменить уже со следующего сезона
11 января Комментарии34
Путин подписал закон о введении Fan ID
30 декабря 2021 Комментарии73
«Мы любим играть в футбол, но это уже слишком». Звёзды футбола против чемпионата мира каждые два года
28 декабря 2021Александр Чистяков в блоге Вспомнить всё!Комментарии9
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 19:12
Те по его словам, если Спартак по бюджету в РПЛ второй, значит ему место на пьедестале обеспечено? А как же регулярные 7 -е места Спартака и текущее 9-е? Конечно бюджет важен, но не деньги в футбол играют. Кстати Алания мне симпатична со времен Спартака Владикавказ , т.е. их чемпионств. А сам Спартак Гогниев , играя за ЦСКА имел прозвище цыганенок, очень приятно было на его игру смотреть. Но это было давно. Сейчас я очень хочу выхода в РПЛ Воронежа и Алании. И не хочу Оренбурга.
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 18:36
Причём сейчас такое сравнение, это всего навсего временное стичение обстоятельств. Он сказал вообщем, состояние команд за последнее время в чемпионате нескольких лет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 18:26
" Команды побогаче находятся в первой восьмерке" - сказал Гогниев. Спартак занимает 9 место - значит нищеброд? Сочи, Ахмат и Крылья богаче Спартака? Не знал.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:25
Я за, больше команд, больше футбола!
Futurista
Futurista
сегодня в 18:22, ред.
Расширять ничего не надо...ни НАТО, ни РПЛ...или это будет наш ответ?)...
ДСА
ДСА
сегодня в 18:14
То есть нужны мальчики для битья.
beefs
beefs
сегодня в 17:55
заманчивое предложение, да хороших стадионов маловато для нашего климата...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:48
Есть зерно правды в его словах.
протон
протон
сегодня в 17:48
Если только перед выходом в РПЛ будет проводиться аудит и команда не умрёт спустя полсезона, тогда идея здравая. И чтоб все арены были с крышей и футбол продолжался зимой, представляете в январе в новогодние праздники дерби? Тогда кстати может и паспортисты в Европу захотят)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100