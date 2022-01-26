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Хендрикс покинул расположение «Спартака»

вчера, 08:43

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс покинул расположение команды.

Хендрикс улетел из Объединенных Арабских Эмиратов, где клуб проводит сбор, на медосмотр для перехода в голландский «Фейеноорд».

В нынешнем сезоне Хендрикс сыграл в 11 матчах во всех турнирах.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:28
Зачем Федун их вообще привозит...если половина стоимости состава играет заграницей ???
Тиль,Крал,П.Роша,Хендрикс и т.д.

Прям не Федун а Робин Гуд...))
Выкупает ненужных игроков и раздаёт их нуждающимся...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ makkie (раскрыть)
вчера в 13:54, ред.
    makkie
    makkie ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 13:36
    Ну мы же говорим о транзитах из одного клуба в другой.
    В России есть только одна устойчивая связка: Зенит ---> Сочи. Остальным до таких схем еще ой как далеко. Отстаём прилично и безнадёжно)
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 13:31
    Какой список...ни одна статистика не успевает заносить данные по "бегущим из Спартака"...только напишут...ещё 5-ро в аут...Федун 99% рабочего времени подписывает приказы об увольнении и отправке в аренды....3 "Паркера" в день обнуляет...про состав вообще речи нет...сам Ваноли его не знает...а про тренеров ...если раньше спрашивали "Кто в Спартаке тренер?"...то теперь "Кто сегодня в Спартаке тренер?".....)))
    Удачи и терпенья...
    makkie
    makkie ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 13:04
    Ивелин Попов после Ростова, Джанаев 100500 клубов после Спартака сменил - давай следующий список ))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 12:45
    Ага...зенитовцы Ивелин Попов...Сослан Джанаев...Георгий Мелкадзе...)))

    Да спартаковцев в Сочах уже почти как в Фейеноорде...)))
    makkie
    makkie ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 11:54
    Ну у Спартака нет своего "Сочи", чтобы сплавлять туда по 10-11 игроков пачками ))
    Приходится довольствоваться арендами в зарубежные клубы.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 11:22
    Хендрикса надо было бы поменять на Тиля ,вернув его назад , а Ларсона "загнать кому-нибудь .
    kasyak7
    kasyak7
    вчера в 10:49
    Скатертью дорожка
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 10:12
    Может быть красно-белым вообще не брать нидерландских игроков...т.к ни де Зуев, ни Тиль, ни Хендрикс так и не заиграли, только с Промесом повезло в свое время...
    112910415
    112910415
    вчера в 10:02
    с приходом этого легионера в душах болельщиков родилась мечта :
    чтоб он скорее ушёл !
    и настал тот час ...
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 09:59
    Один из немногих, который сожалеет, что его оторвали от соски.
    stavr74
    stavr74
    вчера в 09:45
    свечку в церкви можно ставить
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 09:38
    Зачем Федун из вообще привозит...если половина стоимости состава играет заграницей ???
    Тиль,Крал,Педро Роша,Хендрикс и т.д.

    Прям не Федун а Робин Гуд...))
    Выкупает ненужных игроков и раздаёт их нуждающимся...
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 09:10
    В Спартаке остались одни негры.
    99k4xjyu957c
    99k4xjyu957c
    вчера в 09:09
    Совершенно случайный пассажир был
    SHMEL258
    SHMEL258
    вчера в 09:08
    Очень жаль, такого ИГРОЧИЩЕ потеряли, лидера команды.
    taupm2fkf5sb
    taupm2fkf5sb
    вчера в 09:08
    Отряд не заметил потери бойца
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 08:59
    Значит так надо
    МапС
    МапС
    вчера в 08:53
    Из легов самый верный вариант на выход.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 08:52
    Не оставил он памяти о себе.
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 08:45
    Отправили неликвид подальше от себя.
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