Хендрикс покинул расположение «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс покинул расположение команды.
Хендрикс улетел из Объединенных Арабских Эмиратов, где клуб проводит сбор, на медосмотр для перехода в голландский «Фейеноорд».
В нынешнем сезоне Хендрикс сыграл в 11 матчах во всех турнирах.
Тиль,Крал,П.Роша,Хендрикс и т.д.
Прям не Федун а Робин Гуд...))
Выкупает ненужных игроков и раздаёт их нуждающимся...
Тиль,Крал,П.Роша,Хендрикс и т.д.
Прям не Федун а Робин Гуд...))
Выкупает ненужных игроков и раздаёт их нуждающимся...
Тебя обманывают...не верь...
В Сочах сейчас 2 бывших зенитовца...Цаллагов и Нобоа ...
(Юсупов приходил из Динамо...а Прохин в Ростове)
Так что чей это фарм ..особенно после трансфера Мелкадзе стало ясно однозначно...)))
Тебя обманывают...не верь...
В Сочах сейчас 2 бывших зенитовца...Цаллагов и Нобоа ...
(Юсупов приходил из Динамо...а Прохин в Ростове)
Так что чей это фарм ..особенно после трансфера Мелкадзе стало ясно однозначно...)))
В России есть только одна устойчивая связка: Зенит ---> Сочи. Остальным до таких схем еще ой как далеко. Отстаём прилично и безнадёжно)
В России есть только одна устойчивая связка: Зенит ---> Сочи. Остальным до таких схем еще ой как далеко. Отстаём прилично и безнадёжно)
Удачи и терпенья...
Удачи и терпенья...
Да спартаковцев в Сочах уже почти как в Фейеноорде...)))
Да спартаковцев в Сочах уже почти как в Фейеноорде...)))
Приходится довольствоваться арендами в зарубежные клубы.
Приходится довольствоваться арендами в зарубежные клубы.
чтоб он скорее ушёл !
и настал тот час ...
чтоб он скорее ушёл !
и настал тот час ...
Тиль,Крал,Педро Роша,Хендрикс и т.д.
Прям не Федун а Робин Гуд...))
Выкупает ненужных игроков и раздаёт их нуждающимся...
Тиль,Крал,Педро Роша,Хендрикс и т.д.
Прям не Федун а Робин Гуд...))
Выкупает ненужных игроков и раздаёт их нуждающимся...