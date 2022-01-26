Хендрикс покинул расположение «Спартака»

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вчера, 08:43

Полузащитник «Спартака» покинул расположение команды.

Хендрикс улетел из Объединенных Арабских Эмиратов, где клуб проводит сбор, на медосмотр для перехода в голландский «Фейеноорд».

В нынешнем сезоне Хендрикс сыграл в 11 матчах во всех турнирах.