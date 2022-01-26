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Малком — о Лиге Европы: «Мы можем забраться очень высоко в плей-офф»

вчера, 23:18
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис17.02.2022 в 20:45 Не начался

Форвард «Зенита» Малком порассуждал о предстоящем противостоянии с «Бетисом» в Лиге Европы.

Мы знаем, что не бывает легких матчей, особенно на такой стадии еврокубков. «Бетис», как любая испанская команда, представляет серьезную опасность, действует очень организованно, там собраны игроки очень высокого качества. Но мы также знаем, что эта игра очень важна и для нас, чтобы почувствовать уверенность в своих силах.

Справедливости ради надо отметить, что в Лиге чемпионов в некоторых матчах мы не заслуживали поражений. Нам надо извлечь необходимые уроки, Лига Европы — очень важный турнир, мы знаем, что при должных усилиях и необходимой концентрации мы будем максимально готовы даже не на девяносто, а на девяносто пять минут! Словом, нам все по силам, мы можем забраться очень высоко в плей-офф — уверен, это и покажут матчи с «Бетисом»

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 01:04
Спешить не надо....
kust07
kust07
сегодня в 00:30
Забухал Малком чё ли. Либо влияние Дзюба сказывается.. пёс его знает
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:11
Узнаем 17-го и 24-го февраля...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:03
Судя по прошлым результатам - уже "высоко забрались"...))
sv_1969
sv_1969 ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:57
Может продать лучше?)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:35, ред.
Который уж год пылают станицы !!!) А воз и ныне там !!!)
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 23:29
Малком сначала начни играть так чтобы 40 лямов соответствовала твоему мастерству, а то играешь как на 50 рублей, а всё туда же мы можем мы не заслуживали
oFANATo
oFANATo
вчера в 23:28
Малком, не говори гоп пока не перепрыгнул....примета плохая.....
Все помнят как Дзюба говорил , что зенит об....я в ЛЕ.
Главный судья
Главный судья
вчера в 23:27
то Зенит "великий клуб"...то в "ЛЕ очень высоко" хотя от Бетиса 5 штук получат а в Испании даже в створ не ударят)))...реально юморист)))
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:22
Скоро Бетис остудит ваш пыл.
протон
протон
вчера в 23:20, ред.
Всего 24 года Малкому,надо переподписывать,он ещё много пользы принесет Зениту
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