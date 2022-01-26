Кавазашвили — о Хендриксе: «Такие легионеры РПЛ не нужны»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на слухи о возможном уходе из клуба полузащитника .

Не вижу никакой беды в уходе этого игрока. Я как раз говорю, что такие легионеры РПЛ не нужны, они только захламляют лигу. Надо сделать такое правило, при котором к нам будут приезжать только качественные легионеры.