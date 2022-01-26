Кавазашвили — о Хендриксе: «Такие легионеры РПЛ не нужны»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на слухи о возможном уходе из клуба полузащитника Йоррита Хендрикса.
Не вижу никакой беды в уходе этого игрока. Я как раз говорю, что такие легионеры РПЛ не нужны, они только захламляют лигу. Надо сделать такое правило, при котором к нам будут приезжать только качественные легионеры.
Вот уход Жиго в конце сезона — удар под дых для «Спартака», трудновосполнимая потеря. А Хендрикс — игрок уровня ФНЛ. Меньше всякого шлака теперь будет в составе.
"Все трансферы (в т.ч. смена капитана и вице-капитана) закрываются за час до начала матчей национальных чемпионатов (РПЛ, АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига, Лига 1) и матчей сборных (Евро, ЧМ), а открываются через четыре часа после начала матча."
"Все трансферы (в т.ч. смена капитана и вице-капитана) закрываются за час до начала матчей национальных чемпионатов (РПЛ, АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига, Лига 1) и матчей сборных (Евро, ЧМ), а открываются через четыре часа после начала матча."