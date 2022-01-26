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Кавазашвили — о Хендриксе: «Такие легионеры РПЛ не нужны»

вчера, 21:10

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на слухи о возможном уходе из клуба полузащитника Йоррита Хендрикса.

Не вижу никакой беды в уходе этого игрока. Я как раз говорю, что такие легионеры РПЛ не нужны, они только захламляют лигу. Надо сделать такое правило, при котором к нам будут приезжать только качественные легионеры.

Вот уход Жиго в конце сезона — удар под дых для «Спартака», трудновосполнимая потеря. А Хендрикс — игрок уровня ФНЛ. Меньше всякого шлака теперь будет в составе.

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Все комментарии
1 984
1 984
сегодня в 00:36
Полностью согласен.
makkie
makkie
вчера в 23:52
Хендрикс, Бохинен, Бистрович, Бийол, Спайч, Йевтич - таких легионеров не должно быть в РПЛ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:53
Спартак ногой перекрестился, что сбавил его...
протон
протон
вчера в 22:44
Почему Анзор вечно выступает как ветеран Спартака? Может будет говорить о Торпедо, Зените? Два года в команде был, ветеран уровня Абрамидзе
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:02
В основном такие и едут
shlomo
shlomo
вчера в 21:45
Нам вообще шлак не нужен, но....пока имеем что имеем
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:14
Я думаю таких у нас больше половины.
David Young
David Young ответ m3jkug69xz4u (раскрыть)
вчера в 21:13
Здравствуйте.

"Все трансферы (в т.ч. смена капитана и вице-капитана) закрываются за час до начала матчей национальных чемпионатов (РПЛ, АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига, Лига 1) и матчей сборных (Евро, ЧМ), а открываются через четыре часа после начала матча."
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:12
Леги разные нужны,леги разные важны!😜
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