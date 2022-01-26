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Агент: «Малком сказал Клаудиньо, что „Зенит“ — это великий клуб»

вчера, 19:44

Луис Фернандо Гарсия, агент футболист «Зенита» Клаудиньо, рассказал, почему игрок выбрал российский клуб, а не «Аякс» или «Рому», которые тоже интересовались бразильцем.

Клаудиньо выбрал «Зенит» после слов Малкома о том, что это великий клуб. Они были близкими друзьями с раннего детства.

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Все комментарии
Petr Gradov
Petr Gradov
сегодня в 00:52
В нашу лигу приезжает "потенциально" сильный игрок, но комментарии о бабле просто умиляют. Легионеры, приезжающие в другие клубы играют исключительно за идею? Или с детства за СМ (условно) ? Зависть, плохое чувство, только время покажет.
Как говорил Жванецкий, лучше маленький доллар, чем большое спасибо.
Александр Апалько
Александр Апалько
сегодня в 00:44
Фигню какую-то сказал, не подумав...
Kolenok
Kolenok
сегодня в 00:20
Болото не бывает великим!
4RT
4RT
сегодня в 00:20
Ляпнул по пьяне,теперь они уже не друзья
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 00:12
Повелся 8а,а мог бы за Аякс играть.Вот это действительно великий клуб
oFANATo
oFANATo
вчера в 23:17
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:39
Спустя двадцать лет Малком и Клаудиньо даже не вспомнят на своих виллах имя тренера и партнеров
Comentarios
Comentarios
вчера в 22:12
Семак величайший тренер
BDA81
BDA81 ответ gwynb1eidd (раскрыть)
вчера в 22:10, ред.
я про футбольную составляющию, а не про финансовую. Думаю если бы перешёл в Аякс или Рому мог бы сделать себе карьеру. А так просто набьёт баблом чемодан и поедит доигрывать на родину или куда еще,но уже не топ-5 чемпионатов. Если конечно не произойдёт чудо и он в следующем сезоне не уедит играть в топ-5 чемпионатов.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ BDA81 (раскрыть)
вчера в 22:00
Ну столько денег Клаудиньо в другому клубе Европы бы не заработал, так что по поводу подставил, это спорно...
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ praporchik zadov (раскрыть)
вчера в 21:58
Ну с Ромой плюс минус можно сравнить, но вот где Аякс и где Зенит....
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 21:53
Это лицемерие и больше никак не назовешь....
Да неужели Зенит добился большего чем Аякс и Рома?
Деньги портят людей...это справедливая поговорка!
youtomee
youtomee
вчера в 21:33
"Они были близкими друзьями с раннего детства." - ключевое слово "были", потому что так с друзьями не поступают
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:05
Каждый хочет быть причастным к величию "Зенита". Желательно своей банковской картой.
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:54
Правильно сказал так как самый высокооплачиваем клуб - за счёт повышения тарифов за газ для населения России
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 20:54
Клаудиньо в календарь не глянул. А разговор 1 апреля состоялся.
STVA 1
STVA 1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:50
Ну а чё! Тоже бизнес)))
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 20:43
Малком на ухо говорит Клаудинью: переходи в зенит, это великий клуб! если не веришь вот тебе доказательство! хозяин этого клуба герой труда России!!!! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
lotsman
lotsman
вчера в 20:42
Это что, новость? Клаудиньо об этом говорил ещё в прошлом году.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:42
Жалко Коляна Казанского нет, он сейчас выдал бы чего-нибудь улетного)). Великим).
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 20:33
В итоге сказал,что можно не напрягаться ,иногда играть в ЛЧ и получать кучу бабла
mike60
mike60
вчера в 20:30
Малком в Зените активно уговаривает игроков переходить в Зенит.Увеличение бразильцев было при его участии также.
beefs
beefs
вчера в 20:29
ну что же, значит такие игроки, сами себя оценили...
BDA81
BDA81
вчера в 20:22
Вообщем Малком кореша то подставил по полной ))))
pomor45
pomor45
вчера в 20:18
ХЗ знает, что сказал Малком, но Клаудиньо в Зените и нех гадать на кофейной гуще.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 20:12
Что-то анекдот вспомнился:
Вовочка приходит домой из школы 1 сентября, швырнул ранец, встал перед родителями и орет: Аист меня принес, да? В капусте меня нашли, да? Ну вруны... из П***Ы я вылез! Вот еще завтра в школу схожу, узнаю, как я туда попал!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:08
Чувствую какой-то подвох в словах Малколма. Может, в это время Миллер стоял рядом или Семак ?...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:07
Малком - красава...в лазаретах ещё и агентом подрабатывает...))

«Малком сказал Клаудиньо, что „Зенит“ — это великий клуб»
«Малком сказал "Зениту", что Клаудиньо — это великий игрок»
KTS22
KTS22
вчера в 20:02
Великий По баблу
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 20:01
Разочарование может стать горьким, а дружбе придёт конец
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