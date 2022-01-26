Агент: «Малком сказал Клаудиньо, что „Зенит“ — это великий клуб»

Луис Фернандо Гарсия, агент футболист «Зенита» Клаудиньо, рассказал, почему игрок выбрал российский клуб, а не «Аякс» или «Рому», которые тоже интересовались бразильцем.
Клаудиньо выбрал «Зенит» после слов Малкома о том, что это великий клуб. Они были близкими друзьями с раннего детства.
Как говорил Жванецкий, лучше маленький доллар, чем большое спасибо.
Как говорил Жванецкий, лучше маленький доллар, чем большое спасибо.
Да неужели Зенит добился большего чем Аякс и Рома?
Деньги портят людей...это справедливая поговорка!
Да неужели Зенит добился большего чем Аякс и Рома?
Деньги портят людей...это справедливая поговорка!
Вовочка приходит домой из школы 1 сентября, швырнул ранец, встал перед родителями и орет: Аист меня принес, да? В капусте меня нашли, да? Ну вруны... из П***Ы я вылез! Вот еще завтра в школу схожу, узнаю, как я туда попал!!!
Вовочка приходит домой из школы 1 сентября, швырнул ранец, встал перед родителями и орет: Аист меня принес, да? В капусте меня нашли, да? Ну вруны... из П***Ы я вылез! Вот еще завтра в школу схожу, узнаю, как я туда попал!!!
«Малком сказал Клаудиньо, что „Зенит“ — это великий клуб»
«Малком сказал "Зениту", что Клаудиньо — это великий игрок»
«Малком сказал Клаудиньо, что „Зенит“ — это великий клуб»
«Малком сказал "Зениту", что Клаудиньо — это великий игрок»