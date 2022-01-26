Малком: «Юри Альберто — отличный футболист»

Форвард «Зенита» Малком отреагировал на слухи о возможном переходе в петербургский клуб нападающего «Интернасьонала» .

Я наблюдал за его игрой, прекрасно понимаю, что это отличный футболист. Если он когда-либо перейдет в «Зенит», это будет только на пользу нашей команде.

Юри Альберто прекрасно знает свое дело, он отлично играет в атаке, забивает много голов. Если он окажется в «Зените», и мы, бразильцы, и российские игроки поможем ему быстрее адаптироваться, чтобы он продолжал забивать и радовать болельщиков.

Лично мне нравится играть рядом с отличными футболистами, какие собраны сейчас в «Зените» и которые могут приехать в Санкт-Петербург. Думаю, я не один такой – и Клаудиньо, и Мостовому, и Сутормину важно, чтобы рядом были сильные партнеры. Юри Альберто – один из таких.