Малком: «Юри Альберто — отличный футболист»

Форвард «Зенита» Малком отреагировал на слухи о возможном переходе в петербургский клуб нападающего «Интернасьонала» Юри Альберто.
Я наблюдал за его игрой, прекрасно понимаю, что это отличный футболист. Если он когда-либо перейдет в «Зенит», это будет только на пользу нашей команде.
Юри Альберто прекрасно знает свое дело, он отлично играет в атаке, забивает много голов. Если он окажется в «Зените», и мы, бразильцы, и российские игроки поможем ему быстрее адаптироваться, чтобы он продолжал забивать и радовать болельщиков.
Лично мне нравится играть рядом с отличными футболистами, какие собраны сейчас в «Зените» и которые могут приехать в Санкт-Петербург. Думаю, я не один такой – и Клаудиньо, и Мостовому, и Сутормину важно, чтобы рядом были сильные партнеры. Юри Альберто – один из таких.
А если серьезно, то Юри Альберто вполне хороший игрок, который так же как и Клаудиньо показыаол хорошие результаты выступая на Родине. Клаудиньо заиграл в Зените отлично, надеюсь и Юри не подкачает. Тем более, что место ценрфорварда в команде будет нуждаться в усилении после ухода Азмуна,ну и Дзюба скорее всего тоже уйдет летом
А если серьезно, то Юри Альберто вполне хороший игрок, который так же как и Клаудиньо показыаол хорошие результаты выступая на Родине. Клаудиньо заиграл в Зените отлично, надеюсь и Юри не подкачает. Тем более, что место ценрфорварда в команде будет нуждаться в усилении после ухода Азмуна,ну и Дзюба скорее всего тоже уйдет летом