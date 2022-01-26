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Малком: «Юри Альберто — отличный футболист»

вчера, 19:19

Форвард «Зенита» Малком отреагировал на слухи о возможном переходе в петербургский клуб нападающего «Интернасьонала» Юри Альберто.

Я наблюдал за его игрой, прекрасно понимаю, что это отличный футболист. Если он когда-либо перейдет в «Зенит», это будет только на пользу нашей команде.

Юри Альберто прекрасно знает свое дело, он отлично играет в атаке, забивает много голов. Если он окажется в «Зените», и мы, бразильцы, и российские игроки поможем ему быстрее адаптироваться, чтобы он продолжал забивать и радовать болельщиков.

Лично мне нравится играть рядом с отличными футболистами, какие собраны сейчас в «Зените» и которые могут приехать в Санкт-Петербург. Думаю, я не один такой – и Клаудиньо, и Мостовому, и Сутормину важно, чтобы рядом были сильные партнеры. Юри Альберто – один из таких.

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Все комментарии
Главный судья
Главный судья
вчера в 23:25
Малком и ему сказал что Зенит это великий клюп)))...угораю
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 22:55
Тут скорее всего дело не в его "хочу", а в нынешней трансферной политики Зенита. Очевидно, что хотят пойти по пути Шахтёра. Опыт с аргентинцами был печальный, а с бразильцами пока получается. А Малком в этом деле мне кажется служит дополнительным посредником, который уговаривает бразильцев перейти в клуб.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:42
После ухода Юрия Жиркова, место с этим именем стало вакантным, решили что в команде должен быть Юрик)
А если серьезно, то Юри Альберто вполне хороший игрок, который так же как и Клаудиньо показыаол хорошие результаты выступая на Родине. Клаудиньо заиграл в Зените отлично, надеюсь и Юри не подкачает. Тем более, что место ценрфорварда в команде будет нуждаться в усилении после ухода Азмуна,ну и Дзюба скорее всего тоже уйдет летом
Futurista
Futurista
вчера в 20:44
На дворе зима, а загорелых в Зените все больше и больше...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:25
Еще бы Малком сказал иначе про своего соотечественника. Он хочет чтобы побольше бразильцев было в Зените чтобы ему не скучно было.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:05
Отличные игроки как правило играют в отличных клубах !)
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:04
Похоже рекламирует за небольшую толику от контракта.
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:00
Будем надеяться, что в случае перехода Альберто в питерский клуб он окажется по крайней мере не хуже Азмуна
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:50
Полосновы - бразильцы...
2/3-ти стоимости состава...бразильцы.
Думаю на этом не остановятся...
Сегодня РФС ночным экипажем отправило секретно-таинственное письмо в Министерство...под кодовым названием "некролог Лимита"...
А значит бразильцы будут прибывать...с прежней периодичностью...по одному в квартал....
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:48
А что он может сказать))
kust07
kust07
вчера в 19:30
Выпроводили бы уже Азмуна и взяли бы Юрика. А то одни непонятки по деньгам, скидкам трансферам
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:28
Время покажет - как эти парни сыграются вместе.
Успехов Юри в новом клубе!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:22
Хочу в это верить...
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