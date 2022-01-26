Депутат Госдумы: «Не вижу необходимости в введении закона о Fan ID»

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что введение Fan ID в РПЛ не было прописано в законе.
Закон о Fan ID в этом сезоне не принят в российском чемпионате. Может, он вообще не будет введен в РПЛ. Данный закон гарантирует свое присутствие на международных соревнованиях. Мы будем это исполнять.
Я на данный момент не вижу необходимости в введении закона о паспорте болельщика в футболе. Может, эта необходимость возникнет.
Сейчас, по моему мнению, вводить не надо. Лучше усилить камеры на стадионе и охрану. Кстати, уже у всех болельщиков уже Fan ID!
Уже есть информация, что Fan ID и вовсе не будет в РПЛ. Это для международных соревнований! Исходя из ситуации, государство будет принимать решение, где вводить паспорт болельщика. Чемпионат России по футболу в законе ни разу не звучал!
Ирина Роднина – депутат Госдумы от партии «Единая Россия».
Как сильно упал ее статус, после принятия закона о Пенсионной реформе. В обычных разговорах на скамейке у подъезда, граждане России называют Ирину Роднину…сами догадайтесь, как. Ею больше не гордятся.
ее упрекают в том, что она бросила России тогда, когда страна умирала, а вернулась в Россию процветающую. И сразу стала депутатом Госдумы, с отличным окладом и многими депутатскими привилегиями. Как не согласиться с этим?
Ее дочь живет в США, сама Ирина проводит отпуск в Америке. Как-то не вяжется это с ее патриотическими речами в Госдуме. Ходят слухи, что Роднина, за все время пребывания в Думе, как депутат приняла всего 6 человек своих избирателей.
Будучи гражданкой иностранного Государства, Роднина учит нас жить. А дочь?
Ирина Роднина – депутат Госдумы от партии «Единая Россия».
Как сильно упал ее статус, после принятия закона о Пенсионной реформе. В обычных разговорах на скамейке у подъезда, граждане России называют Ирину Роднину…сами догадайтесь, как. Ею больше не гордятся.
ее упрекают в том, что она бросила России тогда, когда страна умирала, а вернулась в Россию процветающую. И сразу стала депутатом Госдумы, с отличным окладом и многими депутатскими привилегиями. Как не согласиться с этим?
Ее дочь живет в США, сама Ирина проводит отпуск в Америке. Как-то не вяжется это с ее патриотическими речами в Госдуме. Ходят слухи, что Роднина, за все время пребывания в Думе, как депутат приняла всего 6 человек своих избирателей.
Будучи гражданкой иностранного Государства, Роднина учит нас жить. А дочь?
она приехав из Америки, сев в депутаты, что сделала, да ничего, кроссворды разгадывала да деньги получала, жили и живёт в свое удовольствие, почему мы должны её любить?
она приехав из Америки, сев в депутаты, что сделала, да ничего, кроссворды разгадывала да деньги получала, жили и живёт в свое удовольствие, почему мы должны её любить?
Пока не вляпалась во власть.
Как и Терешкова
Пока не вляпалась во власть.
Как и Терешкова
Казнитьнельзямиловать?.
Казнитьнельзямиловать?.
с депутатами Госдумы так и надо – человек вообще ни в чем не разбирается, но знает, как надо для страны. А ведь когда-то была кумиром для всех.
Люди искренне удивляются, каким Великим спортсменом была, была кумиром миллионов, а теперь какой плохой стала. Да не стала, а была. Всегда была. Любой человек может скрывать свою истинную натуру до поры до времени. Сколько раз можно говорить - хороший спортсменам не значит хороший человек. Я не про Роднину конкретно, а в общем. Спортсмен может играть блестяще в футбол, играть шикарно в хоккей, ставить Мировые рекорды на Олимпиаде, но при этом быть конченым 62ом. Но некоторые этого не понимают. Вот и не нужно идти в политику если ты обещаешь но не исполняешь .
с депутатами Госдумы так и надо – человек вообще ни в чем не разбирается, но знает, как надо для страны. А ведь когда-то была кумиром для всех.
Люди искренне удивляются, каким Великим спортсменом была, была кумиром миллионов, а теперь какой плохой стала. Да не стала, а была. Всегда была. Любой человек может скрывать свою истинную натуру до поры до времени. Сколько раз можно говорить - хороший спортсменам не значит хороший человек. Я не про Роднину конкретно, а в общем. Спортсмен может играть блестяще в футбол, играть шикарно в хоккей, ставить Мировые рекорды на Олимпиаде, но при этом быть конченым 62ом. Но некоторые этого не понимают. Вот и не нужно идти в политику если ты обещаешь но не исполняешь .
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Уж не хотите ли вы этим сказать, что раз в СССР не было футбольных фанатов, то и футбола тоже не было? Вы уж говорите, да не заговаривайтесь...
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Уж не хотите ли вы этим сказать, что раз в СССР не было футбольных фанатов, то и футбола тоже не было? Вы уж говорите, да не заговаривайтесь...
Награды и звания Ирины Родниной:
орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (2019 год)
орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (1999 год)
орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2009 год)[24]
орден Дружбы (2016)[25]
орден Ленина (10.05.1976)
2 ордена Трудового Красного Знамени (03.03.1972; 09.04.1980[26])
медаль «За трудовую доблесть» (30.05.1969)
медаль «Участнику военной операции в Сирии» (2016 год)[27]
Бронзовый Олимпийский орден[28]
Почётный гражданин Московской области (2 октября 2019 года)[29]
Дважды лауреат Национальной премии общественного признания достижений женщин России «Олимпия» за 2002 и 2003 год[30]
Лауреат премии «Россиянин года» (2005 год) в номинации «Триумфатор»[30]
Почётный доктор СПбГУП с 2015 года
---------------------
А теперь похвастайтесь своими заслугами перед Родиной.
Награды и звания Ирины Родниной:
орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (2019 год)
орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (1999 год)
орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2009 год)[24]
орден Дружбы (2016)[25]
орден Ленина (10.05.1976)
2 ордена Трудового Красного Знамени (03.03.1972; 09.04.1980[26])
медаль «За трудовую доблесть» (30.05.1969)
медаль «Участнику военной операции в Сирии» (2016 год)[27]
Бронзовый Олимпийский орден[28]
Почётный гражданин Московской области (2 октября 2019 года)[29]
Дважды лауреат Национальной премии общественного признания достижений женщин России «Олимпия» за 2002 и 2003 год[30]
Лауреат премии «Россиянин года» (2005 год) в номинации «Триумфатор»[30]
Почётный доктор СПбГУП с 2015 года
---------------------
А теперь похвастайтесь своими заслугами перед Родиной.
------------------------------------------------------------------------------------
Да ладно, ничего нового тут нет))
Вспоминаем "Горе от ума"..
Когдааа ещё написано. Там есть персонаж такой, Максим Петрович называется.
Вполне типичный русский придворный холуй.
Не только не боится показаться смешным, но наоборот- всегда ищет лишней возможности побыть клоуном, дабы угодить начальству.
С тех пор ровно 200 лет прошло (у Грибоедова описываются события 1822 г.).
Так что ничего ужасного, по крайней мере- ничего для России необычного..)))
------------------------------------------------------------------------------------
Да ладно, ничего нового тут нет))
Вспоминаем "Горе от ума"..
Когдааа ещё написано. Там есть персонаж такой, Максим Петрович называется.
Вполне типичный русский придворный холуй.
Не только не боится показаться смешным, но наоборот- всегда ищет лишней возможности побыть клоуном, дабы угодить начальству.
С тех пор ровно 200 лет прошло (у Грибоедова описываются события 1822 г.).
Так что ничего ужасного, по крайней мере- ничего для России необычного..)))
Всё это не мешает Родниной разгадывать кроссворды во время заседаний ГосДумы и получать за это очень не хилую зряплату.
Да Роднина, Журова, Валуев, Милонов и Шипулин это по сути буфер для власти.
Интересно, а какая Роднина настоящая? Плачущая на пьедистале под гимн СССР, или отправляющая недвусмысленный банан в инстаграмме Мишель Обаме, а потом нелепо оправдывающаяся, говоря, что это не она?
Всё это не мешает Родниной разгадывать кроссворды во время заседаний ГосДумы и получать за это очень не хилую зряплату.
Да Роднина, Журова, Валуев, Милонов и Шипулин это по сути буфер для власти.
Интересно, а какая Роднина настоящая? Плачущая на пьедистале под гимн СССР, или отправляющая недвусмысленный банан в инстаграмме Мишель Обаме, а потом нелепо оправдывающаяся, говоря, что это не она?
Проблема в том, что те, кто голосуют за этот закон, вообще не понимают, о чем речь. Какая-то тетенька там сидит: «Футбол? А что такое футбол? Это руками через сетку мяч бросать?
Самое ужасное, что люди перестали бояться быть смешными. По природе своей люди боятся выглядеть нелепо, глупо. А они уже такие главные, что им по барабану, смеются ли над ними, ненавидят ли.
Да, фанаты не всегда ведут себя адекватно Они скандируют матом, используют неприличные словосочетания. Все понятно.
Если убрать составляющую фанатов, футбол перестает быть футболом. Они создают атмосферу. Происходящее на наших полях и так не очень удобоваримо, а так наступит ничтожная хрень, бессмысленное зрелище.
Проблема в том, что те, кто голосуют за этот закон, вообще не понимают, о чем речь. Какая-то тетенька там сидит: «Футбол? А что такое футбол? Это руками через сетку мяч бросать?
Самое ужасное, что люди перестали бояться быть смешными. По природе своей люди боятся выглядеть нелепо, глупо. А они уже такие главные, что им по барабану, смеются ли над ними, ненавидят ли.
Да, фанаты не всегда ведут себя адекватно Они скандируют матом, используют неприличные словосочетания. Все понятно.
Если убрать составляющую фанатов, футбол перестает быть футболом. Они создают атмосферу. Происходящее на наших полях и так не очень удобоваримо, а так наступит ничтожная хрень, бессмысленное зрелище.
О как переобулась! Достали эти депутаты, без своего мнения и с пустой головой.
Депутат Госдумы Светлана Журова
Я на данный момент не вижу необходимости в введении закона о паспорте болельщика в футболе. Может, эта необходимость возникнет.
О как переобулась! Достали эти депутаты, без своего мнения и с пустой головой.
Депутат Госдумы Светлана Журова
Я на данный момент не вижу необходимости в введении закона о паспорте болельщика в футболе. Может, эта необходимость возникнет.
Тебя слушать - себя не уважать, вам народным избранникам никто не верит больше в этой стране
Тебя слушать - себя не уважать, вам народным избранникам никто не верит больше в этой стране