Депутат Госдумы: «Не вижу необходимости в введении закона о Fan ID»

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что введение Fan ID в РПЛ не было прописано в законе.

Закон о Fan ID в этом сезоне не принят в российском чемпионате. Может, он вообще не будет введен в РПЛ . Данный закон гарантирует свое присутствие на международных соревнованиях. Мы будем это исполнять.

Я на данный момент не вижу необходимости в введении закона о паспорте болельщика в футболе. Может, эта необходимость возникнет.

Сейчас, по моему мнению, вводить не надо. Лучше усилить камеры на стадионе и охрану. Кстати, уже у всех болельщиков уже Fan ID!