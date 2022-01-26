ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Депутат Госдумы: «Не вижу необходимости в введении закона о Fan ID»

вчера, 18:45

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что введение Fan ID в РПЛ не было прописано в законе.

Закон о Fan ID в этом сезоне не принят в российском чемпионате. Может, он вообще не будет введен в РПЛ. Данный закон гарантирует свое присутствие на международных соревнованиях. Мы будем это исполнять.

Я на данный момент не вижу необходимости в введении закона о паспорте болельщика в футболе. Может, эта необходимость возникнет.

Сейчас, по моему мнению, вводить не надо. Лучше усилить камеры на стадионе и охрану. Кстати, уже у всех болельщиков уже Fan ID!

Уже есть информация, что Fan ID и вовсе не будет в РПЛ. Это для международных соревнований! Исходя из ситуации, государство будет принимать решение, где вводить паспорт болельщика. Чемпионат России по футболу в законе ни разу не звучал!

Все новости
Боярский: «Я без проблем оформлю Fan ID»
Сегодня, 00:48
Малком — о Лиге Европы: «Мы можем забраться очень высоко в плей-офф»
Вчера, 23:18
Кавазашвили — о Хендриксе: «Такие легионеры РПЛ не нужны»
Вчера, 21:10
Агент: «Малком сказал Клаудиньо, что „Зенит“ — это великий клуб»
Вчера, 19:44
Мостовой — о Хендриксе: «Таких игроков заманивают в РПЛ большими деньгами»
Вчера, 19:30
Малком: «Юри Альберто — отличный футболист»
Вчера, 19:19
Сортировать
Все комментарии
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 23:51
Если единороска сказала значит сделает....кто нибудь помнит когда они врали?
протон
протон ответ KLINSI (раскрыть)
вчера в 23:09
Как-то неприятно, что она теперь депутат. Ее деятельность в Госдуме перечеркнула все прошлые спортивные заслуги. Она вкупе с другими депутатами принимает законы ради «недоразвитой России».
Ирина Роднина – депутат Госдумы от партии «Единая Россия».
Как сильно упал ее статус, после принятия закона о Пенсионной реформе. В обычных разговорах на скамейке у подъезда, граждане России называют Ирину Роднину…сами догадайтесь, как. Ею больше не гордятся.
ее упрекают в том, что она бросила России тогда, когда страна умирала, а вернулась в Россию процветающую. И сразу стала депутатом Госдумы, с отличным окладом и многими депутатскими привилегиями. Как не согласиться с этим?
Ее дочь живет в США, сама Ирина проводит отпуск в Америке. Как-то не вяжется это с ее патриотическими речами в Госдуме. Ходят слухи, что Роднина, за все время пребывания в Думе, как депутат приняла всего 6 человек своих избирателей.
Будучи гражданкой иностранного Государства, Роднина учит нас жить. А дочь?
протон
протон ответ KLINSI (раскрыть)
вчера в 22:59
Совершенно верно подмечено, пол гос. Думы люди несоответствуют своей профессии. 
протон
протон ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:57
Там пол госдумы таких патриотов с паспортами вражеских стран.. А уважения ни к ней, да и всем спортсменам в ГД нет, вместо того , чтобы детишек тренировать, протирают штаны, ничего не соображая в законотворчестве, ибо не имеют ни должного образования, ни опыта, получая министерские зарплаты, потому и законов нормальных у нас нет, пока там заседают такие как Роднина. И Жириновский был в чем то прав. В Госдуме должны работать,(а там приходится работать с законами для страны)специалисты,юристы,экономисты и т.д,а не спортсмены и артисты! !Ну и ,конечно,прежде всего,патриоты своей страны,своего народа!!!
она приехав из Америки, сев в депутаты, что сделала, да ничего, кроссворды разгадывала да деньги получала, жили и живёт в свое удовольствие, почему мы должны её любить?
KLINSI
KLINSI ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:50
Ведь был же человек. С большой буквы.
Пока не вляпалась во власть.

Как и Терешкова
kust07
kust07
вчера в 22:47
На попятную пошли)) клоуны
KLINSI
KLINSI ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:43
Дай угадаю, эта особь из Единой России?
KLINSI
KLINSI
вчера в 22:41
Кстати, уже у всех болельщиков уже Fan ID!

Казнитьнельзямиловать?.
протон
протон ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:38
Я вам ответил выше, еще раз оговорюсь ее былые заслуги никто не порицает. Вы скажите что она сделала для родины на мостике своем в роли депутата? Вы уж почитайте в сети что говорят люди, простой народ, когда она принимала пенсионную реформу о повышении.
с депутатами Госдумы так и надо – человек вообще ни в чем не разбирается, но знает, как надо для страны. А ведь когда-то была кумиром для всех.
Люди искренне удивляются, каким Великим спортсменом была, была кумиром миллионов, а теперь какой плохой стала. Да не стала, а была. Всегда была. Любой человек может скрывать свою истинную натуру до поры до времени. Сколько раз можно говорить - хороший спортсменам не значит хороший человек. Я не про Роднину конкретно, а в общем. Спортсмен может играть блестяще в футбол, играть шикарно в хоккей, ставить Мировые рекорды на Олимпиаде, но при этом быть конченым 62ом. Но некоторые этого не понимают. Вот и не нужно идти в политику если ты обещаешь но не исполняешь .
протон
протон ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:32
За её былые заслуги никто не порицает её  только уважение. Сейчас она как представитель от ЕД депутат ГД, то что у нее 3 -е олимпийское чемпионство не отменяет порицания в её адрес  как представителя народа от своего округа.  от бывшей фигуристки нет никакого толку на заседаниях, так как она «лишь хлопает глазами и не понимает, что происходит.  спортсмены не должны идти в политику, так как не приносят там пользы примеров много. Роднина не выполнила свое предвыборное обещание. Жила бы в своей америке было бы намного лучше для народа, мы все знаем . Для тех, кто ещё питает иллюзии насчёт тёртого и опытного единоросса Ирины Родниной, хочется напомнить, что год назад, в мае 2020, когда поступило предложения выплатить каждому россиянину в период коронакризиса по 20 тысяч рублей поддержки, бывшая фигуристка пресекла государственную благотворительность просто и лаконично. Хочется пожелать Ирине Родниной, вместо того, чтобы заниматься дикарскими предвыборными "песнями и плясками" с обманом и подлогами, поскорее воссоединиться со своей дочерью в Соединённых Штатах. Ведь пришёл возраст подумать о душе, которую вместе с честью и совестью похабно забрала "Единая Россия". Госпожа Роднина не знает о том, что реальные располагаемые доходы российских семей падали пять лет подряд, а в этом году они рухнут ещё раз? Депутатша винит российских граждан в налоговом пофигизме, но ничего не говорит про то, как расходуются деньги. Как триллионы рублей, которые изымаются из кошельков граждан и счетов бизнеса, не тратятся, а тупо зачисляются на банковские депозиты. И мы все знаем её голосование о пенсионной реформе. Единственный человек который был против из 14 спортсменов это Газзаев, Валерий Георгиевич .     Роднина типичный Российский депутат, с типичной для своего рода деятельности риторикой. Жаль, что некогда кумиры нации превращаются в такое  подобия людей.  Возможно я сделал больше для народа когда она в роли депутата от ЕР
112910415
112910415
вчера в 21:22
что и требовалось доказать
pomor45
pomor45
вчера в 21:11
А шуму было из-за мыльного пузыря.
161регион
161регион
вчера в 20:41, ред.
Адекватная баба была, когда на коньках стояла....
cska1948
cska1948 ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:29
"Если убрать составляющую фанатов, футбол перестает быть футболом."
-----------------------
Уж не хотите ли вы этим сказать, что раз в СССР не было футбольных фанатов, то и футбола тоже не было? Вы уж говорите, да не заговаривайтесь...
cska1948
cska1948 ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:25
Из википедии.
Награды и звания Ирины Родниной:
орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (2019 год)
орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (1999 год)
орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2009 год)[24]
орден Дружбы (2016)[25]
орден Ленина (10.05.1976)
2 ордена Трудового Красного Знамени (03.03.1972; 09.04.1980[26])
медаль «За трудовую доблесть» (30.05.1969)
медаль «Участнику военной операции в Сирии» (2016 год)[27]
Бронзовый Олимпийский орден[28]
Почётный гражданин Московской области (2 октября 2019 года)[29]
Дважды лауреат Национальной премии общественного признания достижений женщин России «Олимпия» за 2002 и 2003 год[30]
Лауреат премии «Россиянин года» (2005 год) в номинации «Триумфатор»[30]
Почётный доктор СПбГУП с 2015 года
---------------------
А теперь похвастайтесь своими заслугами перед Родиной.
cska1948
cska1948 ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:16
Оставьте Роднину в покое! Она для Родины сделала столько, что нам с вами и за ДВЕ жизни ВМЕСТЕ НЕ СДЕЛАТЬ!
баск
баск ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:14
"Самое ужасное, что люди перестали бояться быть смешными"
------------------------------------------------------------------------------------

Да ладно, ничего нового тут нет))

Вспоминаем "Горе от ума"..
Когдааа ещё написано. Там есть персонаж такой, Максим Петрович называется.
Вполне типичный русский придворный холуй.
Не только не боится показаться смешным, но наоборот- всегда ищет лишней возможности побыть клоуном, дабы угодить начальству.
С тех пор ровно 200 лет прошло (у Грибоедова описываются события 1822 г.).

Так что ничего ужасного, по крайней мере- ничего для России необычного..)))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:52
Сами проголосовали и сами же отвергают.
протон
протон ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:40
Вот такие у нас депутаты.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:38
протон
протон
вчера в 19:27
За эту одну лишь фразу Родниной стоит задуматься вообще о полном роспуске Госдумы. В вопросе не разбираются, но принимают по нему законы. Это же гениально просто! А самое печальное, что они так все законы принимают и абсолютно плевать на последствия.
Всё это не мешает Родниной разгадывать кроссворды во время заседаний ГосДумы и получать за это очень не хилую зряплату.
Да Роднина, Журова, Валуев, Милонов и Шипулин это по сути буфер для власти.
Интересно, а какая Роднина настоящая? Плачущая на пьедистале под гимн СССР, или отправляющая недвусмысленный банан в инстаграмме Мишель Обаме, а потом нелепо оправдывающаяся, говоря, что это не она?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:24
Народ начал переобуваЦЦа...
протон
протон
вчера в 19:24, ред.
Очень страшно жить .
Проблема в том, что те, кто голосуют за этот закон, вообще не понимают, о чем речь. Какая-то тетенька там сидит: «Футбол? А что такое футбол? Это руками через сетку мяч бросать?
Самое ужасное, что люди перестали бояться быть смешными. По природе своей люди боятся выглядеть нелепо, глупо. А они уже такие главные, что им по барабану, смеются ли над ними, ненавидят ли.
Да, фанаты не всегда ведут себя адекватно Они скандируют матом, используют неприличные словосочетания. Все понятно.
Если убрать составляющую фанатов, футбол перестает быть футболом. Они создают атмосферу. Происходящее на наших полях и так не очень удобоваримо, а так наступит ничтожная хрень, бессмысленное зрелище.
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:13
Закон так не пройдёт.
протон
протон ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 19:07, ред.
Ну что тут сказать)) Это ведь ГД
Байкал-38
Байкал-38 ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:05
Эта дама просто без мозгов! Она к примеру нормально относится когда её "Наташей" называют и считает, что в ЦСКА провели удачную акцию, заманивая турка 31ами. Вот такая она Светлана Журова.
протон
протон
вчера в 19:03, ред.
Депутат Госдумы Светлана Журова: «Думаю, что болельщики, которые очень любят футбол, получали Fan ID уже минимум два раза. Я уверена, что процедура оформления паспорта болельщика будет совершенно простая. Все данные у многих давно есть на «Госуслугах». Я тоже сомневаюсь, что есть люди, которые хотят ходить на футбол и не имеют там аккаунта».

О как переобулась! Достали эти депутаты, без своего мнения и с пустой головой.

Депутат Госдумы Светлана Журова
Я на данный момент не вижу необходимости в введении закона о паспорте болельщика в футболе. Может, эта необходимость возникнет.
ДСА
ДСА
вчера в 19:02
Похоже это мнение Вовы.
beefs
beefs
вчера в 19:02
ну и Журова,уже забыла что говорила вчера...
протон
протон
вчера в 19:00
Фигасе вы переобуваетесь
Тебя слушать - себя не уважать, вам народным избранникам никто не верит больше в этой стране
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100