Президент «Урала» — о Fan ID: «Нужно будет отложить вопрос»

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на слухи, что введение Fan ID в РПЛ может быть перенесено на сезон-2023/24.

Пока конкретики нет. Скорее всего, нужно будет отложить данный вопрос. Но на данный момент ничего не ясно.

Не думаю, что все стадионы успеют обеспечить необходимым оборудованием. Сейчас вопросов больше, чем ответов.

Не хотелось бы из-за всей этой истории с Fan ID потерять обычного болельщика. Получается, что люди будут сталкиваться с дополнительными трудностями, чтобы сходить на футбол. Давайте так: не будет болельщика – не будет футбола.