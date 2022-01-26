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Президент «Урала» — о Fan ID: «Нужно будет отложить вопрос»

вчера, 18:36

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на слухи, что введение Fan ID в РПЛ может быть перенесено на сезон-2023/24.

Пока конкретики нет. Скорее всего, нужно будет отложить данный вопрос. Но на данный момент ничего не ясно.

Не думаю, что все стадионы успеют обеспечить необходимым оборудованием. Сейчас вопросов больше, чем ответов.

Не хотелось бы из-за всей этой истории с Fan ID потерять обычного болельщика. Получается, что люди будут сталкиваться с дополнительными трудностями, чтобы сходить на футбол. Давайте так: не будет болельщика – не будет футбола.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:11
Вопрос надо не откладывать,а больше не подымать!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:05
Помимо этого ещё QR-код должен быть, и справка, что нет глистов, и выписка из домовой книги..и ещё много всего. Итог: только чиновники на стадионе.
drug01
drug01
вчера в 18:50
Значит пока отменять.... Кто действительно любит футбол ему всё равно..... Бояться ничего!
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:47
За этим Фан законом не заметим как и чемп начнется
протон
протон
вчера в 18:41
По сути государство финансирует почти весь футбол, поэтому считает что любой каприз будет уместен, а вот как из этого будут выкручиваться и так дохлые клубы это вообще никого кроме самих клубов не интересует
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 18:40
Строгость российских законов компенсируется необязательностью исполнения.
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