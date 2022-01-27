Глушаков: «На данный момент никто в России не может тягаться с „Зенитом“»

Полузащитник «Химок» порассуждал о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

Сейчас очень сложно стать чемпионом в России. Пока только одна команда может выиграть РПЛ . Сейчас не вижу какую-то другую конкурентоспособную команду. На данный момент никто в России не может тягаться с «Зенитом».

Надо смотреть правде в глаза. Многие клубы убили. И с ними была убита и конкуренция. Остался один «Зенит». Теперь российский чемпионат не такой интересный. Есть только один ярко выраженный лидер.