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Глушаков: «На данный момент никто в России не может тягаться с „Зенитом“»

сегодня, 08:27

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков порассуждал о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

Сейчас очень сложно стать чемпионом в России. Пока только одна команда может выиграть РПЛ. Сейчас не вижу какую-то другую конкурентоспособную команду. На данный момент никто в России не может тягаться с «Зенитом».

Надо смотреть правде в глаза. Многие клубы убили. И с ними была убита и конкуренция. Остался один «Зенит». Теперь российский чемпионат не такой интересный. Есть только один ярко выраженный лидер.

Ранее уверенность в очередном титуле «Зенита» выразил один из его экс-тренеров.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 14:43
Очередная пафосная глупость. Зенит просто самый богатый клуб, который наконец научился сполна этим пользоваться.

Спартак закапывает себя сам постоянно, семья Федунов так развлекается.

В ЦСКА стал хуже менеджмент, а денег не прибавилось.

Краснодар играет в романтику, которой результатов не добиться.

Локомотив хочет встать на новые рельсы, чтобы в будущем увеличить бюджет и тогда, возможно, сравняться по возможностям с Зенитом. Но это дело нескольких лет.

Динамо тоже развивается, это тоже не быстро.

Короче, это просто так сложилось. Бавария тоже бессменный чемпион, это не значит, что остальные немецкие клубы убиты
протон
протон
сегодня в 14:41
А кто убил? Не Дениска ли причастен к развалу чемпионского Спартака изнутри? Не Зарема ли с Федуном добивают? А кто Локо сейчас разваливает? Так ли идеален Галицкий, что ждать от команды, когда владелец говорит, что плевать на результат.
амурец
амурец ответ sash71 (раскрыть)
сегодня в 13:26
Пример был приведен не в тему
kasyak7
kasyak7
сегодня в 13:04
Пожалуй здесь Глушаков прав на все 100.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 11:50
Зенит слабак в сравнении с клубами запада,если этому слабаку нет конкуреции в лиге,тогда нет футбола в России.
Когда пишут о фанах клубов России смеяться хочется.
sash71
sash71 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 11:45
Начну с конца. И Тарасов и Тихонов это люди одной системы. Их действия были похожи. Отличие было лишь в том, что Тарасов мог в пылу эмоций наговорить лишнего, а Тихонов.
Теперь к футболу. Проблема Европейского футбола в правильном распределении средств для малых клубов. Большие клубы по примеру Баварии, Реала, Барселоны и тд. не дают возможности конкурировать с ними. По этой причине Перес и создал Суперлигу.
cska1948
cska1948 ответ sash71 (раскрыть)
сегодня в 11:26
Скажите, а в чемпионате Германии существует конкуренция? А разве испанский чемпионат можно назвать конкурентным, если там чемпионство разыгрывают два клуба и крайне редко в этот спор вмешивается третий клуб?
А если вы заговорили о хоккейном ЦСКА, то говорить надо правду! А правда в том, что до прихода в ЦСКА Тихонова, при Тарасове, такой практики не было!
sash71
sash71 ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 11:03
Я привел пример с хоккейным ЦСКА не для того, чтоб потом разворачивать полемику о хоккее. Пример приведен в разрезе того, что в чемпионате Совестского союза по хоккею напрочь отсутствовала конкуренция. Постаоайтесь вникать в суть.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 11:01, ред.
Все ресурсы и по вертикале , по горизонтале у зенита...Успокоиться нам надо всем болелам. Пускай уж зенит догонит Спартак по чемпионству , а потом уже будет играть по " чесноку"...) Спокойно спать же не могут миллеровцы
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:45
Капитан Очевидность.
sv_1969
sv_1969 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 10:36, ред.
Я это давно твержу! Да и слова Дениски Самогонкина можно перефразировать: «На данный момент никто в России не может тягаться с грЯзьпромом")))

Как ниже Leha-ha50 написал
амурец
амурец ответ sash71 (раскрыть)
сегодня в 10:30
Вы уходите от своей же темы я говорил про хоккейный клуб который вы упомянули, а вы не зная что мне ответить просто съехали с темы
Gahi
Gahi ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:21
Вы совершенно правы, но очень тяжело перекрыть вентиль когда резьба уже сорвана, а ответственный с начальником даже и не думают менять задвижки. Удачи
Tostao
Tostao
сегодня в 10:21
Глушаков: «На данный момент никто в России не может тягаться с „Зенитом“»
И застрелился...
sash71
sash71 ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 10:18
Откуда такая статистика? Обе команды становились победителями престижных европейских кубков. ЦСКА в 2005, Зенит соответственно в 2008.
stavr74
stavr74
сегодня в 10:13
С Государством нельзя тягаться .
Бюджет НАРОДНЫЙ не позволит.
Лазурным ВСЁ позволено и они пока этим пользуются безнаказанно
cska1948
cska1948 ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 10:02
На ваш вопрос есть простой ответ. Надо отсадить Зенит от титьки Газпрома. А Газпром пусть тратит деньги на развитие детско-юношеского футбола во ВСЕЙ России.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 10:01
Мостовой сказал, что спартак догонит и перегонит.
амурец
амурец ответ sash71 (раскрыть)
сегодня в 09:55
Только вот ЦСКА на мировой арене смотрелся и сформированная на его базе сборная тоже шороху наводила, а вот Зенит как то на мировом уровне не котируетсч, так что сравнение не уместно
sash71
sash71
сегодня в 09:46, ред.
Слова Дениса напомнили чемпионат СССР по хоккею с вечным чемпионом ЦСКА. Разница только в том, что тогда давили по партийной линии и насильно загоняли в команду мастеров, а сейчас Зенит давит баблищем и действия примерно схожи. Никакой конкуренции не будет если у одного клуба не ограниченый бюджет, а другие еле концы с концами сводят.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 09:46, ред.
Владельцы Газпрома добились своего - "Зенит" неоспоримый фаворит в чемпионате России. Но отсутствие конкурентоспособных команд в РПЛ отрицательно сказывается на уровне наших команд на фоне европейских чемпионатов и играет против самого "Зенита", с проблемой играющего с равными по уровне состава команд в Лиге Чемпионов. Так что неоспоримая гегемония "Зенита" в отечественном чемпе негативно сказывается на уровне всего российского футбола.
Главный судья
Главный судья
сегодня в 09:38
Нужно на первом этапе ограничит по бюджету клубы которые финансируются за гос бабло...а потом и вовсе убрать его из футбола...тогда и посмотрим где будит Зенит...
Gahi
Gahi
сегодня в 09:14
Весь вопрос в том что нужно сделать, чтобы возродить достойную конкуренцию за чемпионство. Чтобы команды могли в еврокубках достойно представлять РПЛ. Удачи
ДСА
ДСА
сегодня в 09:04
Трудно с этим не согласиться.
beefs
beefs
сегодня в 08:50
Российский футбол опустился до уровня средних Европейских футбольных стран, и здесь большое спасибо руководству нашего футбола, не о том думаете, господа чиновники...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:46
Здесь можно согласиться
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:46
Глушаков: «На данный момент никто в России не может тягаться с „Зенитом“»
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Неправильная формулировка : «На данный момент никто в России не может тягаться с ГАЗПРОМом ».
ОПС
ОПС
сегодня в 08:37
В футболе все может случиться.
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