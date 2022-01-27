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Боярский: «Я без проблем оформлю Fan ID»

сегодня, 00:48

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на решение некоторых фанатов бойкотировать матчи РПЛ из-за введения Fan ID.

Я без проблем оформлю Fan ID, и дело с концом. Но среди болельщиков нарастает волна недовольства, им такие ограничительные меры не нравятся. А когда людям что-то не нравится, то от этого отказываются.

С внедрением Fan ID российские стадионы обречены быть пустыми, поэтому я против этого закона. Еще и объясняют все через одно место, никакой ясности.

Сейчас практически все фанатские движения заявили о бойкоте игр — их право. Но надо помнить, для кого существует вообще футбол. Зритель всегда очень важен для атмосферы на стадионе, поэтому к мнению болельщиков стоит прислушаться.

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Все комментарии
4RT
4RT
сегодня в 12:16
Ты и депутатский паёк получишь без проблем
galem72
galem72
сегодня в 10:27
Этот мерзкий холуй и лизоблюд сделает или ляпнет что угодно, лишь бы угодить режиму и не подставить своего едраса-сынка в гд.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 10:07
а какие вообще проблемы у Боярского в жизни были? ему на дом курьер принесёт паспорт болельщика завёрнутый золотой тесёмочкой, а то и так просто пропустят в VIP ложу
Kolenok
Kolenok
сегодня в 10:06
Вроде ночью не продают,где он набратся успел!?
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 09:44
Ну кто б сомневался, что усатый приспособленец без проблем все оформит. Не зря же в путинскую обойму входит.
sash71
sash71 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 09:28
Не молчит … он уже давно и обильно по раздавал свой месседжи различным СМИ.
Диванные войска
Диванные войска
сегодня в 09:12
За пенсионную реформу, за Fan ID, за обнуление...Чего ждать то ещё от бывшего мушкетера, а нынче полоумной едросовской проститни.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:00
Рад за него...
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:56
Молодца...теперь будешь ходить на матчи....
Gahi
Gahi
сегодня в 07:48
Всегда нужно искать компромисс чтобы было желание ходить на стадион, а команды должны играть так чтобы за них стоило болеть и поддерживать во время игры. Удачи
beefs
beefs
сегодня в 07:41
О, Мишаня включил заднюю, садись на лавку рядом с С. Журовой, вы иуды...
ДСА
ДСА
сегодня в 07:40
Миша без проблем ездит по встречке и паркуется там где хочет, у него точно проблем нет.
ОПС
ОПС
сегодня в 07:36
А мы все равно по телевизору смотрим.
112910415
112910415
сегодня в 07:33
Михаил, конечно, с народом ... но отдельно !
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 06:23
А мушкетер то покладистый - поворчу по старчески, но указание сверху исполню.
ABir
ABir
сегодня в 05:57
Правильность принятия данного закона покажет время
Василий 50
Василий 50
сегодня в 05:41
А проблем и нет.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 03:52
Один за всех и все против
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 03:02
Чёт мишаня про Азмуна молчит.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 02:31
Мтхаил Сергеевич, как та обезьяна, которая не могла определиться к кому, к умным или к красивым.
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 02:21
Да ты и во время карантина на стадионе тусил!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:08
В тебе то никто и не сомневался , Каналия !!!)
sash71
sash71
сегодня в 01:44, ред.
У Сергеевича какое-то раздвоение личности наблюдается, отталкиваясь от медицинской терминологии. Сначала он заявляет о том, что без проблем активирует опцию Fan ID. Но буквально тут же говорит о массовом недовольстве со стороны болельщиков и самое парадоксальное, что он сам выступает против этого закона. Следуя логике Сергеевича он крайне негативно относится к такому законотворчеству людей т.к. в этом зрит крах движения болельщиков и фанов, но в то же время его личность, не смотря на противоречия внутри себя, опустив голову и расстегнув ремень штанов смирено примет данную несправедливость в виде Fan ID.
протон
протон
сегодня в 01:26
Господа гвардейцы депутаты, я вынужден атаковать вас!)))
протон
протон
сегодня в 01:23
А сынулька в Думе как голосовал? Что-то подсказывает, что "за"
beefs
beefs
сегодня в 01:01
Настоящие болельщики как ходили, так и будут ходить и их Fan ID не остановит, а бузитеры если не пойдут на стадион, так это же будет лучше...
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