Боярский: «Я без проблем оформлю Fan ID»

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на решение некоторых фанатов бойкотировать матчи РПЛ из-за введения Fan ID.

Я без проблем оформлю Fan ID, и дело с концом. Но среди болельщиков нарастает волна недовольства, им такие ограничительные меры не нравятся. А когда людям что-то не нравится, то от этого отказываются.

С внедрением Fan ID российские стадионы обречены быть пустыми, поэтому я против этого закона. Еще и объясняют все через одно место, никакой ясности.

Сейчас практически все фанатские движения заявили о бойкоте игр — их право. Но надо помнить, для кого существует вообще футбол. Зритель всегда очень важен для атмосферы на стадионе, поэтому к мнению болельщиков стоит прислушаться.