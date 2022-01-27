Кабрал завершает переход в «Фиорентину». Его взяли на замену Влаховичу

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сегодня, 08:40

Нападающий «Базеля» переходит в «Фиорентину», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 23-летний бразилец вскоре пройдет медицинское обследование во Флоренции и подпишет контракт с новым клубом. Игрока приобретают на замену форварду , который переходит в «Ювентус».

Отмечается, что «Базель» получит за трансфер 14,5 млн евро плюс бонусы.

В текущем сезоне 23-летний бразильский игрок забил 27 голов и отдал 4 результативные передачи в 31 матче за «Базель» во всех турнирах.