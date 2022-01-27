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Кабрал завершает переход в «Фиорентину». Его взяли на замену Влаховичу

сегодня, 08:40

Нападающий «Базеля» Артур Кабрал переходит в «Фиорентину», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 23-летний бразилец вскоре пройдет медицинское обследование во Флоренции и подпишет контракт с новым клубом. Игрока приобретают на замену форварду Душану Влаховичу, который переходит в «Ювентус».

Отмечается, что «Базель» получит за трансфер 14,5 млн евро плюс бонусы.

В текущем сезоне 23-летний бразильский игрок забил 27 голов и отдал 4 результативные передачи в 31 матче за «Базель» во всех турнирах.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 14:40
Абсолютно не понимаю как Зенит выбирая между Кабралом и Алберто выбрал второго,который на голову ниже чем Кабрал по уровню,к тому же Кабрал уже адаптирован к европе,короче работа менеджмента Зенита вызывает оооочень много вопросов после ухода Рибалты.
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 12:40
Вот тут не поспоришь!Качественный лег!
bsr9jb5tywt2
bsr9jb5tywt2
сегодня в 11:38
Хорошо. Успехов в дальнейшем.
berda2003
berda2003
сегодня в 09:53
имея такого форварда, как кокоша, ещё кого-то покупать? зачем?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:39
Статистика просто бешеная
3ton
3ton
сегодня в 09:38
Хорошая статистика . Надеюсь будет даже лучше Влаховича
Ironigor
Ironigor
сегодня в 09:20
Статистика отличная.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:05
Настоящий голеодор приходит!
mfg4zbb3gkte
mfg4zbb3gkte
сегодня в 08:50
А на замену Кокоше можно любого боллбоя с бровки взять
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:40
Эх, его бы в Зенит...
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