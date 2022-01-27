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В РПЛ прокомментировали заявление защитника «Динамо» Варелы о коронавирусе

сегодня, 11:22

В пресс-службе Российской Премьер-Лиги прокомментировали заявление защитника «Динамо» Гильермо Варелы о том, что в клубе не сообщали о его заражении коронавирусом.

В соответствии с санитарным регламентом РПЛ для попадания в заявку на участие в матче игроки, персонал и тренерский штаб команды должны получить QR-код, который РПЛ выдаёт при предъявлении отрицательного ПЦР-теста. Этот QR-код даёт доступ в «чистую зону».

Игрок «Динамо» Варела отсутствовал в заявке на матч с «Краснодаром» 6 ноября и QR-код для прохода в «чистую зону» и спортивный отсек не получал.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 14:32
Не очень понятно самого Варелу?!….делать проблемы своему клубу…..без комментариев хочется только и добавить.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 13:13
Теперь конкуренты будут требовать "технарь" для Динамо
112910415
112910415
сегодня в 13:07
типа, всё объяснили ?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 12:12
Не было и не было, что с этого? Привыкли из мухи делать слона.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:41
Комментарий ни о чём. Тут речь идёт о сборной Уругвая, а не отмазка от РПЛ.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:40
Не получил,значит скоро получит
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