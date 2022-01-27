В РПЛ прокомментировали заявление защитника «Динамо» Варелы о коронавирусе

В пресс-службе Российской Премьер-Лиги прокомментировали заявление защитника «Динамо» о том, что в клубе не сообщали о его заражении коронавирусом.

В соответствии с санитарным регламентом РПЛ для попадания в заявку на участие в матче игроки, персонал и тренерский штаб команды должны получить QR-код, который РПЛ выдаёт при предъявлении отрицательного ПЦР-теста. Этот QR-код даёт доступ в «чистую зону».

Игрок «Динамо» Варела отсутствовал в заявке на матч с «Краснодаром» 6 ноября и QR-код для прохода в «чистую зону» и спортивный отсек не получал.