Варела заявил, что «Динамо» скрыло информацию о его коронавирусе

Защитник «Динамо» рассказал, почему не поехал в сборную Уругвая на предстоящие матчи квалификации ЧМ -2022.

Несколько дней назад, когда мы с «Динамо» отправились на сборы в Катар, мне позвонил менеджер сборной Уругвая Эдуардо Белза. Когда я сказал ему, что не делал прививку, он меня не понял.

Когда я объяснил Эдуардо, что болел коронавирусом, поэтому у меня нет вакцины, он ответил: «Проблем нет, значит, у тебя есть официальный сертификат о том, что ты переболел. Ты можешь въехать в Парагвай».

Однако проблема в том, что клуб так и не объявил о моем коронавирусе официально. Если бы «Динамо» сделало это, я бы пропустил от 15 до 20 дней. Поэтому они не объявили, а через 10 дней я уже тренировался, а через 12 – играл.

«Динамо» не требует вакцинации. Я хотел сделать Pfizer в Уругвае, но это стало сложным, когда в ноябре я заразился. Теперь для вакцинации нужно ждать от трех до шести месяцев.