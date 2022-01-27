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Варела заявил, что «Динамо» скрыло информацию о его коронавирусе

сегодня, 10:14

Защитник «Динамо» Гильермо Варела рассказал, почему не поехал в сборную Уругвая на предстоящие матчи квалификации ЧМ-2022.

Несколько дней назад, когда мы с «Динамо» отправились на сборы в Катар, мне позвонил менеджер сборной Уругвая Эдуардо Белза. Когда я сказал ему, что не делал прививку, он меня не понял.

Когда я объяснил Эдуардо, что болел коронавирусом, поэтому у меня нет вакцины, он ответил: «Проблем нет, значит, у тебя есть официальный сертификат о том, что ты переболел. Ты можешь въехать в Парагвай».

Однако проблема в том, что клуб так и не объявил о моем коронавирусе официально. Если бы «Динамо» сделало это, я бы пропустил от 15 до 20 дней. Поэтому они не объявили, а через 10 дней я уже тренировался, а через 12 – играл.

«Динамо» не требует вакцинации. Я хотел сделать Pfizer в Уругвае, но это стало сложным, когда в ноябре я заразился. Теперь для вакцинации нужно ждать от трех до шести месяцев.

Варела играет за московский клуб с осени 2020 года. Летом прошлого года «Динамо» выкупило у «Копенгагена» права на игрока.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 14:23
Святая простота). Интересно он сам-то через минуту сообразил, что ляпнул лишнего или вообще узнает об этом от сотрудника клуба?)
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 14:13
всё замнут и забудут это не Австралия где лучшему теннисисту запретили играть
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 13:22
Какая то мутная история.
112910415
112910415
сегодня в 13:01
всё тайное становится явным ...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 11:32
Что то здесь не так!
Динамо конечно могло скрыть информацию, но официальный документ должен быть в любом случае.
ПЦР-тесты на короновирус делают клиники у кого есть соответствующее оборудование и лицензия. Значит Варела сдавал тест и есть все данные и соответственно QR-код.
Если он не сдавал тест, то как он может утверждать, что болел именно коронавирусом?
Конечно в ситуации надо разбираться, но Варела по его же словам вводит всех в заблуждение, вот только зачем?
Gahi
Gahi
сегодня в 10:52
"Зенит" объявляет что у Азмуна положительный тест на коронавирус затем опровергает. У "Динамо" есть заразившийся Варела но клуб умалчивает об этом. И главное от этого страдают национальные команды Ирана и Уругвая которые не могут заявить данных футболистов на отборочный матч чемпионата мира. Иран уже попросил ФИФА разобраться в ситуации с Сердаром Азмуном, а теперь и от Варела есть проблема. Будем надеяться что смогут объяснить в клубах более внятно что на самом деле происходит. Удачи
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:35, ред.
Непонятная история. Для чего эти головные боли делают сами себе Динамовское руководство. Ведь они наверняка знают что Варела может быть вызван в сборную Уругвая. И почему его не вакцинировали если сам Варела хотел вакцинироваться, конечно исходя из его слов. Что-то всё-таки не совсем полная информация, какие-то нестыковки. Повторяется проблемная ситуация как и с Азмуном в Зените и сборной Ирана. И это не есть хорошо для всего российского футбола. Ведь это будет рассматриваться в УЕФА и ФИФА. Чем думают в руководстве этих вроде бы успешных клубов не совсем понятно . И опять будет Россия виновата.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 10:25
Динамовцы подставились.
drug01
drug01
сегодня в 10:15
Это плохо
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