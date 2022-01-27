Варела заявил, что «Динамо» скрыло информацию о его коронавирусе

Защитник «Динамо» Гильермо Варела рассказал, почему не поехал в сборную Уругвая на предстоящие матчи квалификации ЧМ-2022.
Несколько дней назад, когда мы с «Динамо» отправились на сборы в Катар, мне позвонил менеджер сборной Уругвая Эдуардо Белза. Когда я сказал ему, что не делал прививку, он меня не понял.
Когда я объяснил Эдуардо, что болел коронавирусом, поэтому у меня нет вакцины, он ответил: «Проблем нет, значит, у тебя есть официальный сертификат о том, что ты переболел. Ты можешь въехать в Парагвай».
Однако проблема в том, что клуб так и не объявил о моем коронавирусе официально. Если бы «Динамо» сделало это, я бы пропустил от 15 до 20 дней. Поэтому они не объявили, а через 10 дней я уже тренировался, а через 12 – играл.
«Динамо» не требует вакцинации. Я хотел сделать Pfizer в Уругвае, но это стало сложным, когда в ноябре я заразился. Теперь для вакцинации нужно ждать от трех до шести месяцев.
Варела играет за московский клуб с осени 2020 года. Летом прошлого года «Динамо» выкупило у «Копенгагена» права на игрока.
Динамо конечно могло скрыть информацию, но официальный документ должен быть в любом случае.
ПЦР-тесты на короновирус делают клиники у кого есть соответствующее оборудование и лицензия. Значит Варела сдавал тест и есть все данные и соответственно QR-код.
Если он не сдавал тест, то как он может утверждать, что болел именно коронавирусом?
Конечно в ситуации надо разбираться, но Варела по его же словам вводит всех в заблуждение, вот только зачем?
Динамо конечно могло скрыть информацию, но официальный документ должен быть в любом случае.
ПЦР-тесты на короновирус делают клиники у кого есть соответствующее оборудование и лицензия. Значит Варела сдавал тест и есть все данные и соответственно QR-код.
Если он не сдавал тест, то как он может утверждать, что болел именно коронавирусом?
Конечно в ситуации надо разбираться, но Варела по его же словам вводит всех в заблуждение, вот только зачем?