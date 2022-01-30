«Ливерпуль» работает над трансфером хавбека Карвальо из «Фулхэма»

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вчера, 18:36

«Ливерпуль» намерен подписать атакующего полузащитника «Фулхэма» , сообщает инсайдер Фабрицио Романо:

«Ливерпуль» ведет переговоры с «Фулхэмом» по поводу Фабио Карвальо. Сделка еще не согласована — структура потенциального договора будет обсуждена в ближайшие часы.

Отмечается, что 19-летний португалец открыт для перехода, а в «Ливерпуле» считают его перспективным игроком.

В прошлом году сообщалось, что Карвальо заинтересовал «Реал».