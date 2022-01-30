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«Ливерпуль» работает над трансфером хавбека Карвальо из «Фулхэма»

вчера, 18:36

«Ливерпуль» намерен подписать атакующего полузащитника «Фулхэма» Фабио Карвальо, сообщает инсайдер Фабрицио Романо:

«Ливерпуль» ведет переговоры с «Фулхэмом» по поводу Фабио Карвальо. Сделка еще не согласована — структура потенциального договора будет обсуждена в ближайшие часы.

Отмечается, что 19-летний португалец открыт для перехода, а в «Ливерпуле» считают его перспективным игроком.

В прошлом году сообщалось, что Карвальо заинтересовал «Реал».

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Все комментарии
shlifen
shlifen
вчера в 21:56
Контракт у Фабио только до лета, так что врядли красные заплатят больше цены по трансфермаркту (3,5 лимона). По позициям - скорее замена Оксу. Но опять же, это игрок явно "на вырост" вроде того как покупали у того же Фулхэма Харви Эллиота за 1,7 лимона (сейчас оценивается в 15). Так что врядли это трансфер "для усиления" - скорее на перспективу.
Но вообще, Ливер очень спокойно подошёл к трансферам. Летом под основу пришёл только Конате, а зимой пока взяли только Диаса - и оба трансфера не сказать что с большой переплатой. Красным осталось ещё с Салахом договор продлить - и в контексте формирования состава, можно сказать что сезон для менеджмента успешный...
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:51
Ливерпуль всерьез решил укрепить атаку, что бы навязать борьбу МС за чемпионство. Тем интересней будет развязочка
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:07
Ливерпуль не должен ошибиться.
протон
протон
вчера в 18:57
"Агент считает, что «Ливерпуль» – лучший вариант для игрока." Видимо лучший, сразу после барсы и реала))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:38
Отличный будет трансфер!
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