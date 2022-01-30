«Ливерпуль» работает над трансфером хавбека Карвальо из «Фулхэма»

«Ливерпуль» намерен подписать атакующего полузащитника «Фулхэма» Фабио Карвальо, сообщает инсайдер Фабрицио Романо:
«Ливерпуль» ведет переговоры с «Фулхэмом» по поводу Фабио Карвальо. Сделка еще не согласована — структура потенциального договора будет обсуждена в ближайшие часы.
Отмечается, что 19-летний португалец открыт для перехода, а в «Ливерпуле» считают его перспективным игроком.
В прошлом году сообщалось, что Карвальо заинтересовал «Реал».
Но вообще, Ливер очень спокойно подошёл к трансферам. Летом под основу пришёл только Конате, а зимой пока взяли только Диаса - и оба трансфера не сказать что с большой переплатой. Красным осталось ещё с Салахом договор продлить - и в контексте формирования состава, можно сказать что сезон для менеджмента успешный...
Но вообще, Ливер очень спокойно подошёл к трансферам. Летом под основу пришёл только Конате, а зимой пока взяли только Диаса - и оба трансфера не сказать что с большой переплатой. Красным осталось ещё с Салахом договор продлить - и в контексте формирования состава, можно сказать что сезон для менеджмента успешный...