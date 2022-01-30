«Зенит» объявил о подписании форварда Альберто из «Интернасьонала»

«Зенит» на официальном сайте объявил о подписании форварда «Интернасьонала» Юри Альберто.
Контракт с 20-летним бразильцем подписан на 5 лет.
По информации СМИ, «Зенит» заплатил за игрока около 24 млн евро. В 2021 году форвард забил в бразильской Серии А 12 голов за 33 матча.
Юри Алберто — в «Зените»!— ФК «Зенит» (@zenit_spb) January 30, 2022
Футбольные клубы «Зенит» и «Интернасьонал» достигли соглашения о переходе бразильского нападающего. Контракт с игроком рассчитан на пять лет.
Говорят, очень перспективный футболист почти без слабых мест. Единственное, в чём есть сомнения - адаптация в России. Не каждый латиноамериканский футболист, минуя Европу, может сходу заиграть в РПЛ.
А так Альберто может оказаться даже сильнее Азмуна!
Говорят, очень перспективный футболист почти без слабых мест. Единственное, в чём есть сомнения - адаптация в России. Не каждый латиноамериканский футболист, минуя Европу, может сходу заиграть в РПЛ.
А так Альберто может оказаться даже сильнее Азмуна!