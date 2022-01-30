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«Зенит» объявил о подписании форварда Альберто из «Интернасьонала»

сегодня, 17:05

«Зенит» на официальном сайте объявил о подписании форварда «Интернасьонала» Юри Альберто.

Контракт с 20-летним бразильцем подписан на 5 лет.

По информации СМИ, «Зенит» заплатил за игрока около 24 млн евро. В 2021 году форвард забил в бразильской Серии А 12 голов за 33 матча.

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Спагетти вернулся
Спагетти вернулся
сегодня в 19:08
Пусть определиться кто он Юрий или Альберт.
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
сегодня в 18:54, ред.
пока бомжи подписывают нападающего за 24 млн евро из Бразилии и с хорошей прессой ( хотелось бы поинтересоваться у Федуна что мешает ему сделать хоть одно топовое усиление состава? неужели ждёт деньги от арабов из ман сити?🤔) скауты красно - белых тоже не сидят без дела и Спартак по информации разных сми заключил соглашение с опорником янг бойз и сборной Люксембурга ( что конечно немного комично после сделки зенита с Юрой Алберто) Кристофером Мартиншем Перрейрой. по нарезкам тот самый потный опорник, что нам нужен с хорошим длинным пасом. Понсе проходит медицинский осмотр перед арендой в эльче до лета ( как он его пройдёт не долечив тяжеленную травму большой вопрос конечно) соккер как обычно ловит ворон...🤷‍♂️
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 18:51
Юра Жирков посильнее будет !
морозз
морозз
сегодня в 18:49
Семак говорил, что без топовых футболистов в ЛЧ делать нечего, вот вам и топовый 20 летний бразильский вундеркинд! Чемпионат будет интереснее!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:39
Это не тот Альберто из сериала!?
t272nm
t272nm
сегодня в 18:34
Добро пожаловать. Надеюсь, он будет сильнее Азмуна.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 18:27
На первых порах уж точно не заменит Азмуна.
Futurista
Futurista
сегодня в 18:23
24 ляма € серьезные деньги...возможно Альберто их стОит...посмотрим...
makkie
makkie
сегодня в 18:18, ред.
Поздравляю Зенит с покупкой!

Говорят, очень перспективный футболист почти без слабых мест. Единственное, в чём есть сомнения - адаптация в России. Не каждый латиноамериканский футболист, минуя Европу, может сходу заиграть в РПЛ.
А так Альберто может оказаться даже сильнее Азмуна!
Elliada
Elliada
сегодня в 18:16
Зенит тратит больше всех денег в РПЛ. И всё это ради четвертого места в группе ЛЧ
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 18:14
20 лет,хороший нападающий.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 18:10
Хорошо что Юру сейчас подписали и он успеет потренироваться с командой на первом сборе. Может быть успеет аклиматизироваться и сыграться с командой перед матчем в лиге европы
Брулин
Брулин
сегодня в 18:09
Как и с любым бразильцем в России главным станет вопрос адаптации.
lotsman
lotsman
сегодня в 18:07
Хорошая замена Азмуну.
particular
particular
сегодня в 18:06
При засилии дорогих легионеров, Семаку всё труднее будет проявлять свой тренерский дар...
Ещё, чего доброго, некоторые подумают, что они и без тренера чемпионат выиграют :))
Gargig
Gargig ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 18:02
Квасной патриот подъехал, а что ждал то с 2005 года? Я так подозреваю в 2008 ты скакал радотюстный после после КУЕФА и Супер кубка?
Gargig
Gargig ответ Dima salev (раскрыть)
сегодня в 18:00, ред.
Что ты только что написал??
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:54
Посмотрим что это за Юрик)))
Dima salev
Dima salev
сегодня в 17:45
Бразильцы трудо любивые игроки, даже если они пешком ходять вес матч серевно забьёт гол.
Это замена место Азмуна и не факт что Дзюба тоже сядет в скамейке запасные
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 17:43, ред.
Несколько лет назад я перестал болеть за баскетбольный "ЦСКА", а ещё ранее - за сборную России по футзалу, хотя и те, и другие добились значимых успехов на международной арене. Связано это было с засилием этих клубов легионерами, из-за чего у меня напрочь исчезло чувство сопереживания с первыми, а также чувство патриотизма и гордости. Какая может быть гордость, если видишь и знаешь, что успехи в основном "делают" чернокожие ( и не только ) ребята, которые не имеют никакого отношения к нашей стране, а в гражданство РФ вступили только по меркантильным интересам. Вот и очередь "Зенита" подошла. Даже если команда завоюет второй по значимости европейский кубок, у меня не возникнет никаких положительных эмоций. Как у других, не знаю.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 17:38
Удачи! Надеюсь заиграет на самом ввсоком уровне и поможет Зениту в ЕК
dok66
dok66
сегодня в 17:35
Имя у него уже есть - Юра . Остается пожелать удачи
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:28
Нашли куда миллионы вбухать.
протон
протон
сегодня в 17:26
Добро пожаловать в Зенит!
Дай бог что получиться! Успехов
А Азмун уже в Байере.
drug01
drug01
сегодня в 17:26
Желаем удачи
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