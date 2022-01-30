«Зенит» объявил о подписании форварда Альберто из «Интернасьонала»

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сегодня, 17:05

«Зенит» на официальном сайте объявил о подписании форварда «Интернасьонала» .

Контракт с 20-летним бразильцем подписан на 5 лет.

По информации СМИ , «Зенит» заплатил за игрока около 24 млн евро. В 2021 году форвард забил в бразильской Серии А 12 голов за 33 матча.