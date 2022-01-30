«Спартак» нашёл опорника из Люксембурга. Играл в Лиге чемпионов и отлично работает с мячом

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вчера, 19:39

Смотрим на поле, а не в паспорт.

Кристофер Мартинс – воспитанник «Лиона»

А еще гражданин Люксембурга, как и Миралем Пьянич. Боснийский хавбек оказался в герцогстве, поскольку его семья спаслась от военных действий в Боснии и Герцеговине. А родители Кристофера Мартинса родом из Кабо-Верде, искали лучшей жизни в Европе. Скауты «Лиона» выудили Пьянича уже после дебюта за «Мец», поэтому впредь следили за рынком Люксембурга внимательнее.

Кристофера заметили в 2013-м, когда ему было шестнадцать лет. Дальше опорника ждали матчи за второй состав «Лиона», серия аренд. В составе «Труа» полузащитник раскрылся, играл в основе и запомнился уже другим скаутам, из «Янг Бойз». За переход Мартинса заплатили 2 млн евро, после шести лет во Франции перебрался в Швейцарию, где ему приготовили место в основе.

За первый состав «Лиона» сыграл лишь пару раз, зато игровую практику получал постоянно. В начале февраля центральному хавбеку исполнится двадцать пять лет, но у него уже 49 поединков в составе сборной Люксембурга. Причем сейчас это команда, которая по уровню сопоставима со сборными Молдовы, Беларуси, Кипра и Азербайджана. Со всеми этими командами играли в Лиге Наций, и даже набирали очки.

Когда Червиченко смеется, что «Спартак» нашел парня из сборной Люксембурга, то просто доказывает, что невнимательно смотрел по сторонам. И Жерсон Родригеш – хулиган на контракте с киевским «Динамо», которого отдали в аренду в «Труа», и Себастьен Тилль, который в составе «Шерифа» забил победный мяч «Реалу» в ЛЧ , и Мартинш из «Янг Бойз» — приличные футболисты. Причем последний моложе, может и должен развиваться.

Неплохо смотрелся в Лиге чемпионов и в «Янг Бойз»

С 2019 года Кристофер провел за швейцарский клуб 68 матчей. На голы и ассисты нет смысла смотреть – 5 мячей, 3 голевые передачи, поскольку в «Труа» он играл выше и чаще подключался к атакам, а в Швейцарии больше разрушительных задач. А вот на габариты парня можно обратить внимание. Учитывая рост в 187 сантиметров, Мартинша можно назвать невероятно быстрым опорником.

Фернандо двигался намного медленнее, а вылазки Кристофера напоминают подключения Алекса Крала. Подумывали о возвращении чеха в Москву, но этих футболистов не стоит путать. Новичок, на которого в «Спартаке» намекнули обложкой официальной страницы — очертания Люксембурга, год рождения и игровой номер Кристофера, работает в опорной зоне. Это не Зобнин по подходу, а именно хавбек, чья задача – отобрать мяч.

Из плюсов выделяется умение сыграть один в один. На дриблинге уйти от Кристофера сложно. Перехваты совершает реже, поскольку «Янг Бойз» выбирал схемы с тремя хавбеками, лишь один из которых работал именно на разрушение. Мартинс – рекордсмен команды по отборам на групповом этапе Лиги чемпионов. По перехватам круче только один футболист. Также Кристофер второй по передачам под удары – у него хороший последний пас.

Мартинс мог приглянуться Каттани и Ваноли именно работой с мячом. В Лиге чемпионов в группе против МЮ , «Аталанты» и «Вильярреала» будущий хавбек «Спартака» отдавал передачи с точностью 88.4%. Прекрасный показатель, особенно с учетом, что Кристофер может резко развернуть атаку длинной диагональю. При этом ставки на лонгболлы, как в «Спартаке» времен Фернандо, не было. Поэтому Мартинс расставался с мячом быстро, игру читает замечательно. По смелости похож на Жиго, который летом покинет «Спартак».

Не нравится работа Кристофера в глубокой защите

Не хочется грешить на тренеров «Янг Бойз», ведь обыграли «Манчестер Юнайтед» дома, взяли ничью на «Олд Траффорд» и едва не завоевали три очка против «Аталанты». Команда Миранчука отыгралась в концовке (3:3). «Янг Бойз» занял последнее место в квартете, но выступил достойно, итальянцы опередили швейцарцев всего на один пункт и прошли в плей-офф Лиги Европы.

Не хочется грешить на тренеров Кристофера, но придется. Мартинс странно работает, когда ему надо сместиться в штрафную площадь для подстраховки защиты. Также у него еще со времен «Труа» серьезные тактические проблемы при чужих контратаках. Возможно, отчасти такое впечатление возникает из-за стилей игры бывших клубов хавбека – его часто оставляли одного против нескольких соперников.

Но даже когда читается правильный шаг, Мартинс бежит «сторожить воздух». Вот эта особенность футболиста не нравится. У хавбека есть характерный «спутанный шаг», которым отличался в молодости тот же Патрик Виейра – еще один рослый опорник с длинными ногами. Присутствует скорость, техника и выбор позиции в атаке. Но Ваноли надо серьезно разобрать повторяющиеся ошибки Мартинса на стандартах и при чужих контратаках, ведь «Спартак» сам плох при реакции на ответные резкие атаки.

Москвичам давно был нужен разрушитель, ведь Умяров, Пруцев и Зобнин – футболисты других амплуа. Литвинова еще могут загнать в центр защиты, а вот Мартинш после ухода Хендрикса пригодится в опорной зоне. Новому тренеру «Спартака» точно не понравилось, что команда с такой интенсивной игрой в высоком прессинге допускала много моментов у своих ворот. Причем упрекали было фланговых защитников и центральных хавбеков.

Гражданство Мартинса, когда его воспитали во французском футболе, отношения к делу не имеет. Наоборот хорошо, что Кристофер постоянно играет в международных матчах. Получал опыт, в том числе, против сборных Украины и Португалии, как в отборе к Евро-2020. Или против того же Роналду, сербов и ирландцев в отборе к ЧМ -2022. Не только в Лиге чемпионов встречал достойных соперников. Игрок не старый, такой же резкий в отборе, как Зобнин до травм, и невероятно аккуратный при работе с мячом.

Если бы в РПЛ завелся местный хавбек с такими же характеристиками, то реакция на трансфер была положительной. Кристофер Мартинс должен доказать тактическую грамотность, ведь в чемпионате России разрушающая фаза игры выстроена сложнее, чем в Швейцарии. Но это интересный новичок, причем вряд ли обошелся «Спартаку» втридорога. По набору качеств намного симпатичнее, чем Хендрикс, хотя и тот в Голландии работал лучше, чем в РПЛ .

Давно говорили, что «Спартаку» нужен Фернандо 2.0. Когда рассуждаем о работе с мячом и отборе один в один, то взяли подходящего игрока. Мартинс — уроженец Европы, шуток о том, что ему пятьдесят лет, как новичку «Уотфорда», не будет. Играет Кристофер задорно, атакующий потенциал тоже имеется, хотя самое важное для Ваноли и «Спартака», чтобы хавбек качественно отбирал мяч.