Каттани: «Решение Жиго показывает, как сильно он полюбил „Спартак“»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал переход защитника команды в «Марсель». Французский футболист доиграет оставшуюся часть сезона в московском клубе на правах аренды.

Самуэля всегда отличали порядочность и прекрасные человеческие качества. Вот и на этот раз игрок посчитал возможным покинуть «Спартак» только после того, как до конца исполнит свой долг и завершит сезон в красно-белой форме. Это показывает, как сильно он полюбил клуб.

В свою очередь, для нас было важно отблагодарить Жиго за такую преданность и по возможности учесть все его пожелания.

Хочу также отметить высокий профессионализм сотрудников «Марселя» и лично президента клуба Пабло Лонгории.

В ближайшее время мы планируем подробно рассказать обо всех сделках, которые состоялись в текущее трансферное окно. В том числе о переходе Самуэля Жиго в «Марсель».