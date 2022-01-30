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Каттани: «Решение Жиго показывает, как сильно он полюбил „Спартак“»

вчера, 19:50

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал переход защитника команды Самуэля Жиго в «Марсель». Французский футболист доиграет оставшуюся часть сезона в московском клубе на правах аренды.

Самуэля всегда отличали порядочность и прекрасные человеческие качества. Вот и на этот раз игрок посчитал возможным покинуть «Спартак» только после того, как до конца исполнит свой долг и завершит сезон в красно-белой форме. Это показывает, как сильно он полюбил клуб.

В свою очередь, для нас было важно отблагодарить Жиго за такую преданность и по возможности учесть все его пожелания.

Хочу также отметить высокий профессионализм сотрудников «Марселя» и лично президента клуба Пабло Лонгории.

В ближайшее время мы планируем подробно рассказать обо всех сделках, которые состоялись в текущее трансферное окно. В том числе о переходе Самуэля Жиго в «Марсель».

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 00:34
Спасибо за всё , Сэм ! Виве ля Франс !!!
jrhyu
jrhyu
вчера в 22:59
а все бегут..
бегут,бегут..
бегут,бегут..
зарема -рада!!
bacek15
bacek15
вчера в 21:30
Интересный игрок. Один из двух лучших и преданных игроков в Спартаке был. (второй Джикия)
112910415
112910415
вчера в 21:18
Каттани - мужик толковый
makkie
makkie
вчера в 20:50
Взаимоуважение клуба и игрока - так и должно быть!
Жиго настоящий Гладиатор и профи до мозга костей. Если бы не разлука с сыном, играл бы дальше за Спартак... но-но-но...
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 20:24
"Вернись, Кузя, мы тебя полюбили..." "А у бабули-то Ягули кренделёчки сахарные..."
Что-то вспомнилось.
протон
протон
вчера в 20:12
Просто сказать спасибо и все
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:07
Тут он скорее заботится о своем кармане.
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:54
Деньги получены...и он уже игрок Марселя
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:54
Походу Спартак троллит Зенит!
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