Петржела: «Альберто похож на Кержакова — такой же быстрый и техничный»

Бывший главный тренер «Зенита» поделился мыслями о переходе нападающего «Интернасьонала» в петербургский клуб.

«Зенит» взял сильного нападающего из Бразилии. Я видел его игру: похож на Кержакова — такой же быстрый и техничный бомбардир.

Все и всё понимали: Азмуна зимой отпускали лишь в том случае, если бы боссы «Зенита» смогли договориться с «Интернасьоналом». Клубы договорились о трансфере Альберто — Сердар ушёл. Грустно, но никакой потери нет. Допускаю, что Альберто забьёт даже больше Азмуна. Он действительно крутой.