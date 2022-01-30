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Петржела: «Альберто похож на Кержакова — такой же быстрый и техничный»

вчера, 19:58

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мыслями о переходе нападающего «Интернасьонала» Юри Альберто в петербургский клуб.

«Зенит» взял сильного нападающего из Бразилии. Я видел его игру: похож на Кержакова — такой же быстрый и техничный бомбардир.

Все и всё понимали: Азмуна зимой отпускали лишь в том случае, если бы боссы «Зенита» смогли договориться с «Интернасьоналом». Клубы договорились о трансфере Альберто — Сердар ушёл. Грустно, но никакой потери нет. Допускаю, что Альберто забьёт даже больше Азмуна. Он действительно крутой.

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Все комментарии
minai
minai
вчера в 23:06
Неужто такой же мазила ?
pomor45
pomor45
вчера в 22:52
Гадать не будем. Скоро всё увидим сами.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:04
Кержаков - это не просто быстрый и техничный нападающий, это философия ударов из любой позиции, пусть даже с минимальными шансами на попадание.
Futurista
Futurista
вчера в 20:53
В Зенит уже брали бразильского супернапа за 40 лямов)...посмотрим еще одного за 24...
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 20:47
Не помню не одного финта Кержв. Хотя у Петржелы и Горшков был техничным
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 20:37
а Керж разве был техничным что то дриблинга от него не было так ББББ и всё
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:15
Также бьёт по воробьям.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:00
Такой же бил бью и буду бить?
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