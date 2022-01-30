«Зенит» подтвердил переход Азмуна в «Байер»

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сегодня, 17:03

«Зенит» на официальном сайте объявил об уходе форварда в «Байер».

Клубы договорились о переходе 27-летнего иранца в зимнее трансферное окно.

Азмун присоединился к «Зениту» в феврале 2019 года и за три года стал одним из самых результативных нападающих в истории клуба. На счету нападающего — 62 мяча в 104 матчах, 17 голевых передач, а также титул лучшего бомбардира сезона-2019/20 и лучшего футболиста сезона-2020/21 по версии РФС .

С учетом голов за «Ростов» и «Рубин» нападающий является лучшим бомбардиром среди легионеров в истории чемпионатов России наряду с Вагнером Лавом (по 85 голов).

Вместе с Азмуном «Зенит» завоевал три титула чемпионов страны, Кубок и два Суперкубка России.

«Футбольный клуб „Зенит“ благодарит Сердара Азмуна за невероятную результативность, радость от наших общих побед и любовь к сине-бело-голубым и его болельщикам!

Спасибо за все, Сердар!» - говорится в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что «Зенит» надеется выручить за переход Азмуна не менее трёх млн евро.