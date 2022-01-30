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«Зенит» подтвердил переход Азмуна в «Байер»

сегодня, 17:03

«Зенит» на официальном сайте объявил об уходе форварда Сердара Азмуна в «Байер».

Клубы договорились о переходе 27-летнего иранца в зимнее трансферное окно.

Азмун присоединился к «Зениту» в феврале 2019 года и за три года стал одним из самых результативных нападающих в истории клуба. На счету нападающего — 62 мяча в 104 матчах, 17 голевых передач, а также титул лучшего бомбардира сезона-2019/20 и лучшего футболиста сезона-2020/21 по версии РФС.

С учетом голов за «Ростов» и «Рубин» нападающий является лучшим бомбардиром среди легионеров в истории чемпионатов России наряду с Вагнером Лавом (по 85 голов).

Вместе с Азмуном «Зенит» завоевал три титула чемпионов страны, Кубок и два Суперкубка России.

«Футбольный клуб „Зенит“ благодарит Сердара Азмуна за невероятную результативность, радость от наших общих побед и любовь к сине-бело-голубым и его болельщикам!

Спасибо за все, Сердар!» - говорится в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что «Зенит» надеется выручить за переход Азмуна не менее трёх млн евро.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:03, ред.
СРОЧНО , ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ , -
- АЗМУН ВСТАЛ НА ЛЫЖИ 🎿 🎿 !!!)))
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 19:02
Ауфидерзеен Зенит,Гутен таг Байер.хороший игрок был в РПЛ,сам воотчию много раз наблюдал игру Азмуна на стадионе.УДАчи.
lotsman
lotsman ответ kust07 (раскрыть)
сегодня в 18:59
Какие проступки, интересно?
Gahi
Gahi
сегодня в 18:53
Действительно результаты Сердара Азмуна в "Зените" впечатляют, он сразу вписался в команду и до конца оставался в ней востребованным футболистом, который помогал выигрывать команде трофеи. Возможно и четвёртый чемпионский трофей "Зенит" выиграет в этом году, где есть и его вклад Азмуна. Думаю Хорошо, когда все хорошо кончается, но еще лучше, когда все хорошо продолжается. Желаю Сердару Азмуну в команде "Байер" такого же успеха в Бундеслиги, как и в РПЛ. Удачи
25процентный клоун
25процентный клоун ответ berda2003 (раскрыть)
сегодня в 18:48
Ну уж нет, игрок, который сделал чемпионства Зениту .
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:46
Наконец то закончился этот сериал
kust07
kust07
сегодня в 18:38
После проступков Зенита благодарность некорректна. Смешно выглядит
t272nm
t272nm
сегодня в 18:35
Большое человеческое спасибо и удачи в новом клубе.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 18:11
Эх, всего 1 гола не хватило Азмуну что бы стать лучшим бомбардиром среди легионеров
112910415
112910415
сегодня в 18:06
удачи ему !
Брулин
Брулин
сегодня в 18:06
Ну, удачи...
Может теперь я посмотрю хоть несколько игр из бундеслиги, интересно как он там заиграет.
протон
протон ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 18:04
Дзюба и Азмун. Конец сказке.
berda2003
berda2003
сегодня в 18:03
семак: "фу-у, наконец-то, избавились..."
sv_1969
sv_1969
сегодня в 17:57
Сердару удачи и поскорее забыть "колхоз"))) По артемке не скучай к нему юра приехал)))
Dima salev
Dima salev
сегодня в 17:48
Лучше сейчас продать хоть дешевле а-то до лето будет ходить как дембел который ждёт приказа.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 17:43
Главное чтобы удачно
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 17:40
Азмун освобождённый
протон
протон
сегодня в 17:38
Спасибо Сердар за вклад в три чемпионства!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:38
Нормально пристроили!
протон
протон
сегодня в 17:38
Ну наконец то закончилась Санта Барбара....
Спасибо Азмун, хорошо помогал, удачи в Германии!
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