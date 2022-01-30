«Крылья Советов» объявили о трансфере защитника «Шерифа»

Пресс-служба «Крыльев Советов» объявила о трансфере защитника «Шерифа» .

Контракт с футболистом рассчитан на 3,5 года. Костанса будет выступать под номером 22. Игрок прокомментировал свой переход в самарский клуб:

Я счастлив, что подписал контракт с «Крыльями Советов». Доволен тем, что мне выпал шанс присоединиться к этому клубу. Надеюсь, что на поле я смогу внести свой вклад в игру команды и помочь «Крыльям» достичь поставленных целей. Я видел матчи «Крыльев», и это футбол команды, которая собирается занимать самые высокие места. Хотелось бы уже в следующем сезоне выйти на международный уровень. Хочу поблагодарить Сергея Корниленко, который очень хотел видеть меня в «Крыльях», говорю спасибо тренерскому штабу за доверие. Благодарю клуб за то, что я стал его частью.

Хочу обратиться к болельщикам. Меня зовут Фернандо, и я только что подписал контракт с «Крыльями». Вы можете быть уверены, что на поле я буду выкладываться на 100%. Надеюсь, что этот сезон будет для нас очень хорошим.