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«Крылья Советов» объявили о трансфере защитника «Шерифа»

сегодня, 14:31

Пресс-служба «Крыльев Советов» объявила о трансфере защитника «Шерифа» Фернандо Костансы.

Контракт с футболистом рассчитан на 3,5 года. Костанса будет выступать под номером 22. Игрок прокомментировал свой переход в самарский клуб:

Я счастлив, что подписал контракт с «Крыльями Советов». Доволен тем, что мне выпал шанс присоединиться к этому клубу. Надеюсь, что на поле я смогу внести свой вклад в игру команды и помочь «Крыльям» достичь поставленных целей. Я видел матчи «Крыльев», и это футбол команды, которая собирается занимать самые высокие места. Хотелось бы уже в следующем сезоне выйти на международный уровень. Хочу поблагодарить Сергея Корниленко, который очень хотел видеть меня в «Крыльях», говорю спасибо тренерскому штабу за доверие. Благодарю клуб за то, что я стал его частью.

Хочу обратиться к болельщикам. Меня зовут Фернандо, и я только что подписал контракт с «Крыльями». Вы можете быть уверены, что на поле я буду выкладываться на 100%. Надеюсь, что этот сезон будет для нас очень хорошим.

«Крылья Советов» объявили о трансфере защитника «Шерифа»

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Все комментарии
1 984
1 984
сегодня в 16:18
Удачи в новом клубе.
Capral
Capral
сегодня в 15:51, ред.
Если честно, я, никогда не был высокого мнения о бразильских защитниках. Но, надеясь на мудрость и безусловный талант ГТ Осинькина, верю, что этот бразилец- принесёт пользу команде. Тем-более, что, и работа у Вернидуба, тоже не прошла даром. Вобщем, удачи игроку и его новой команде!!!
протон
протон
сегодня в 15:45
Крылья классные, надеюсь надолго в высшей лиге.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 15:37
Наконец- то "Крылья" начинают усиливаться игроками из составов европейских грандов.
Брулин
Брулин
сегодня в 15:26
Променять Лигу Европы на Самару. Ну такое себе.
Cat01
Cat01
сегодня в 15:22
Новые игроки это хорошо
stanichnik
stanichnik
сегодня в 15:03, ред.
После продажи Сергеева и Пруцева у самарцев появились денежки на покупку новых футболистов и возможно кого-то смущает, что игрока купили в молдавском клубе, но всё же стоить заметить, что осенью Шериф наделал много шума в Лиге Чемпионов, сумев победить мадридский Реал у них дома и к тому же не пустил донецкий Шахтёр в Евровесну, заняв третье место в группе. А сам Констанца имеет бразильские корни и в рекомендациях не нуждается. Игрок достаточно хорошо играет обеими ногами и помимо правого фланга в обороне хорошо себя чувствует в опорной зоне. Фернандо всего двадцать три года и по информации трансфермаркета приобретён за миллион евро, и вполне возможно сможет проявить в Самаре свои лучшие качества и дальше уйти на повышение за гораздо большие деньги. А пока будем следить за его игрой под началом Осинькина. Удачи ему и без травм. Болейте за своих, а не против чужих!
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 14:58
Ну что сказать - осталось выиграть Лигу Чемпионов !
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:45
Хороший молодой паренёк. Осинькин знает что делает, а уж с молодёжью работать умеет. Удачи!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 14:41
Его бы в Зенит, чтобы мушкетёр любовался.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:33
Думаю хорошее приобретение
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:32
Молодцы Самарцы...защитник ой как пригодится
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