ПСЖ не сыграет в финале Кубка Франции впервые с 2014 года

ПСЖ уступил «Ницце» в рамках 1/8 финала Кубка Франции (0:0, 5:6 по пен.).
Парижская команда пропустит финал турнира впервые с 2014 года. У ПСЖ была серия из семи финалов Кубка Франции, в шести из которых они побеждали, включая прошлогодний.
Помимо этого, ПСЖ не забил в турнире впервые с 2011 года, когда в финале уступил «Лиллю» (0:1).
В четвертьфинале «Ницца» сыграет с «Марселем».
Матч с «Ниццей» пропустил один из ключевых игроков ПСЖ.
Обанкротить ПСЖ не сможет
Все проблемы от того, что пока месси доходит до ворот соперника, раздается свисток на перерыв и нужно идти в другую сторону
Кучка звёзд и абсолютно нет поставленной игры. Напоминает Галактикос
Обанкротить ПСЖ не сможет
Все проблемы от того, что пока месси доходит до ворот соперника, раздается свисток на перерыв и нужно идти в другую сторону
Кучка звёзд и абсолютно нет поставленной игры. Напоминает Галактикос