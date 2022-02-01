ПСЖ не сыграет в финале Кубка Франции впервые с 2014 года

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сегодня, 09:29

ПСЖ уступил «Ницце» в рамках 1/8 финала Кубка Франции (0:0, 5:6 по пен.).

Парижская команда пропустит финал турнира впервые с 2014 года. У ПСЖ была серия из семи финалов Кубка Франции, в шести из которых они побеждали, включая прошлогодний.

Помимо этого, ПСЖ не забил в турнире впервые с 2011 года, когда в финале уступил «Лиллю» (0:1).

В четвертьфинале «Ницца» сыграет с «Марселем».