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ПСЖ не сыграет в финале Кубка Франции впервые с 2014 года

сегодня, 09:29
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)0 : 1Логотип футбольный клуб НиццаНиццаЗакончился после серии пенальти

ПСЖ уступил «Ницце» в рамках 1/8 финала Кубка Франции (0:0, 5:6 по пен.).

Парижская команда пропустит финал турнира впервые с 2014 года. У ПСЖ была серия из семи финалов Кубка Франции, в шести из которых они побеждали, включая прошлогодний.

Помимо этого, ПСЖ не забил в турнире впервые с 2011 года, когда в финале уступил «Лиллю» (0:1).

В четвертьфинале «Ницца» сыграет с «Марселем».

Матч с «Ниццей» пропустил один из ключевых игроков ПСЖ.

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Все комментарии
stromshik
stromshik
сегодня в 12:32
На присуждение очередного мячика легенде футбола это никак не повлияет
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 12:01
И Месси не помог
протон
протон ответ kasyak7 (раскрыть)
сегодня в 11:51
ВЫ остались без призов?
kasyak7
kasyak7 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 11:30
Конкурс прогнозов- рейтинг- группа заболотного,либо группа Яшина. Смотря,кто где.

Поскольку я в группе легендарного корявого напа Заболотного занял второе место ((
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 10:39
Даже Месси не помогло.
c89zcy85s5c8
c89zcy85s5c8
сегодня в 10:07
Знатно мешок прокинули
протон
протон ответ kasyak7 (раскрыть)
сегодня в 09:45
Где можно почитать кто победитель конкурса, и кто что выиграл?!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:44
Вот тебе и ассы футбола!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:36
Много ещё чего впервые не сделает ПСЖ с легендой на борту, но стоит лишь сбросить балласт и всё вернётся на круги своя
drug01
drug01
сегодня в 09:35
Игра не пошла
протон
протон
сегодня в 09:31
Месси справился с задачей,в первый год уничтожил суперклуб🤣
Обанкротить ПСЖ не сможет
Все проблемы от того, что пока месси доходит до ворот соперника, раздается свисток на перерыв и нужно идти в другую сторону
Кучка звёзд и абсолютно нет поставленной игры. Напоминает Галактикос
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:31
сами виноваты
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