Суарес обошёл Месси по голам в квалификациях на ЧМ

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сегодня, 08:35

Форвард сборной Уругвая забил гол в матче квалификации ЧМ -2022 с Венесуэлой (4:1), реализовав пенальти.

Нападающий «Атлетико» забил 28-й гол в рамках квалификаций на чемпионаты мира и вышел на первое место в Южной Америке, опередив (27 голов).

Помимо этого, Суарес делит 4-е место в истории, сравнявшись с иранцем Каримом Багери (28). Рекордсменом является Карлос Руис из Гватемалы – 39 голов в отборах на ЧМ .

В топ-3 также входят Криштиану Роналду (Португалия, 36) и Али Даеи (Иран, 35).

В конце прошлого года Суарес установил редкое достижение в Примере.