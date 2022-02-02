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Суарес обошёл Месси по голам в квалификациях на ЧМ

сегодня, 08:35
УругвайЛоготип футбольный клуб Уругвай4 : 1Логотип футбольный клуб ВенесуэлаВенесуэлаМатч завершен

Форвард сборной Уругвая Луис Суарес забил гол в матче квалификации ЧМ-2022 с Венесуэлой (4:1), реализовав пенальти.

Нападающий «Атлетико» забил 28-й гол в рамках квалификаций на чемпионаты мира и вышел на первое место в Южной Америке, опередив Лионеля Месси (27 голов).

Помимо этого, Суарес делит 4-е место в истории, сравнявшись с иранцем Каримом Багери (28). Рекордсменом является Карлос Руис из Гватемалы – 39 голов в отборах на ЧМ.

В топ-3 также входят Криштиану Роналду (Португалия, 36) и Али Даеи (Иран, 35).

В конце прошлого года Суарес установил редкое достижение в Примере.

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Все комментарии
Рaтмир
Рaтмир
сегодня в 12:46
Молодца кусака.... продолжай забивать!
KTS22
KTS22
сегодня в 12:24
Кусака рулит
FLАSH
FLАSH
сегодня в 12:08
Карлан уже никому не соперник.Это давно забытый всеми игрок, доигрывает в ПСЖ, забивая гол за полгода.
112910415
112910415
сегодня в 12:07
это не по-дружески совершенно ! )
Agamaga........
Agamaga........ ответ Онотолий Вассерман (раскрыть)
сегодня в 10:39
Замыкатель уже сидит на скамейке МЮ.
ОПС
ОПС
сегодня в 10:23
Ну и неплохо.
drug01
drug01
сегодня в 10:03
Так будет играть вообще будет лучший!
амурец
амурец
сегодня в 10:02
И здесь Месси посадили на опу, ну за 2022 год он ЗМ получит конечно
beefs
beefs
сегодня в 10:01
Суарес на коне, так держать...
нечитайло
нечитайло
сегодня в 09:47
То ли ещё будет, времени полно
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:36
Ну и флаг ему в руки.
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 09:31
Я все равно не удивлюсь если Месси дадут зм ща чемпионат Франции и отбор ЧМ
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
сегодня в 09:22
Половина голов в Барселоне Месси забивал с подачи Суареса...Месси звмыкатель обыкновенный что его сравнивать с суаресом
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:10
Ничто не вечно
Elliada
Elliada
сегодня в 09:08
Кому-то делать нечего. Нашли что считать.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 09:08
Такой "укус" Месси вряд ли понравиться.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:57
До Руиса далековато.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:55
Баловство это всё...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:49
Опять хороший рекорд.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 08:46
Такого Месси и я обойду ...
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 08:39
Суарес молодец!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:38
Суарес ещё многих обойдёт
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