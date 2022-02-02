Президент «Лиона»: «Сделаем всё, чтобы летом подписать Ляказетта»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола заявил, что французский клуб намерен оформить переход нападающего «Арсенала» Александра Ляказетта.
Мы сделаем все возможное, чтобы подписать контракт с Александром Ляказеттом в июне. Мы всегда поддерживали с ним связь.
Этим летом Ляказетт станет свободным агентом, форвард принял решение уйти из «Арсенала». Ляказетт является воспитанником «Лиона» и выступал за клуб до 2017 года.
примечательно, что все, кто хоть какие-то цели на остаток сезона имеет, сделали точечные приобретения.
у арсенала явно никаких целей нет.
эду своей уже достиг - конвертик от барселоны.
примечательно, что все, кто хоть какие-то цели на остаток сезона имеет, сделали точечные приобретения.
у арсенала явно никаких целей нет.
эду своей уже достиг - конвертик от барселоны.