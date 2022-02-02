ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2021/2022

Президент «Лиона»: «Сделаем всё, чтобы летом подписать Ляказетта»

сегодня, 18:34

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола заявил, что французский клуб намерен оформить переход нападающего «Арсенала» Александра Ляказетта.

Мы сделаем все возможное, чтобы подписать контракт с Александром Ляказеттом в июне. Мы всегда поддерживали с ним связь.

Этим летом Ляказетт станет свободным агентом, форвард принял решение уйти из «Арсенала». Ляказетт является воспитанником «Лиона» и выступал за клуб до 2017 года.

Все новости
Слухи«Челси» хочет заменить Рюдигера защитником «Реала»
Сегодня, 20:35
Слухи«Реал» намерен вернуть Регилона
Сегодня, 18:43
В «Боруссии» Д отказались комментировать информацию об интересе к Зюле
Сегодня, 16:38
Экс-президент «Барсы»: «Мбаппе уже подписал контракт с „Реалом“. Я уверен»
Сегодня, 16:26
СлухиЦСКА проиграл борьбу за трансфер Жедсона. Он перейдёт в «Бешикташ»
Сегодня, 11:55
Трансфер с секретом. Обамеянг уже тренируется с «Барселоной», но сделка еще не оформлена
Вчера, 21:20Александр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии8
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:54
Арсенал и растащили, а приобретений нет
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:28
Дома всё же лучше.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:49
Неужели так нужен
протон
протон
сегодня в 18:39
наверное хотели денег предложить арсеналу, но эду на мякине не проведёшь - он только бесплатно отдает. поэтому и попросили подождать до лета.
примечательно, что все, кто хоть какие-то цели на остаток сезона имеет, сделали точечные приобретения.
у арсенала явно никаких целей нет.
эду своей уже достиг - конвертик от барселоны.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100